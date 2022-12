So nutzen Sie die Boni in Online-Casinos richtig

Gambling ist ein beliebtes Hobby geworden, die Menschen fordern ihr Glück heutzutage gern heraus. Wenn Sie zocken möchten, können Sie dafür viele legale Online-Casinos nutzen. Als Einsteiger wird Ihnen schnell auffallen, wie groß die Auswahl geworden ist. Woran können Sie sich orientieren? Ein wichtiger Fixpunkt ist der angebotene Casino Willkommensbonus, denn er liefert Ihnen ein Geschenk für den Einstieg.

Aber ist jeder Bonus wirklich seriös? Und gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Bonusarten? Wir klären in diesem Artikel über dieses Thema auf, damit Einsteiger wissen, wie sie Boni in Online-Casinos richtig nutzen können.

Warum vergeben Online-Casinos überhaupt einen Bonus?

Wenn von einem Bonus die Rede ist, geht es um eine Prämie oder einen Anreiz, der Sie zufriedenstellen soll. Wir wissen alle, dass niemand etwas zu verschenken hat. Warum sollten Online-Casinos also Boni an Kunden vergeben? Das hat gleich mehrere Gründe: Der Neukundenbonus ist dazu geeignet, das Interesse von Gamblern zu wecken.

Heute gibt es so viele verschiedene Online-Spielotheken, dass die Anbieter um die Gunst der Kunden werben müssen. Das funktioniert mit einem fairen Willkommensbonus optimal. Manchmal werden auch Boni an Spieler vergeben, die längst zu den Stammkunden gehören. Das dient dazu, die Laune der Kunden aufrechtzuerhalten. Es bestünde sonst die Gefahr, dass Spieler sich ein neues Online-Casino suchen, um dort wieder einen Bonus mitzunehmen.

Vereinfacht lässt sich sagen, dass die digitalen Spielbanken sich selbst gegenseitig unter Druck setzen. Die Konkurrenz ist groß und nur wer die Kunden mit Besonderheiten überzeugt, kann sich über regen Zuwachs freuen. Davon profitieren Sie als Spieler immens, denn wenn es um Bonusangebote geht, überschlagen sich manche Anbieter förmlich.

Der Willkommensbonus: Für Neukunden interessant

Um neue Kunden auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen, bieten Online-Casinos einen Willkommensbonus an. Immerhin handelt es sich bei den Nutzern um Menschen, die ihre Freizeit mit einem Portal verbringen möchten. Wenn der Spaßfaktor zu kurz kommt, sind die Kunden schnell wieder verschwunden. Der Willkommensbonus funktioniert meist nach dem klassischen Prinzip und ist an die erste Einzahlung gekoppelt.

Leisten Sie eine bestimmte Einzahlung, beispielsweise 1.000 EUR, erhalten Sie einen Bonus in einer gewissen prozentualen Höhe, z. B. einmalig 100 %. Das würde in der Praxis bedeuten, dass Sie 1.000 EUR einzahlen und vom Casino noch einmal 1.000 EUR als Bonus geschenkt bekommen.

Wichtig zu wissen: Viele Online-Casinos haben Grenzen bezüglich der Bonushöhe gesetzt. Außerdem gibt es Umsatzbedingungen, die von Ihnen zu erfüllen sind. Achten Sie darauf, dass diese Bedingungen fair ausfallen und realistisch sind.

Der Freispiel-Bonus: Kostenlose Spielrunden für Kunden

Immer mehr Menschen zocken und das Marktvolumen auf dem digitalen Glücksspielmarkt ist immens, die Tendenz ist weiter steigend. Folglich müssen sich virtuelle Anbieter immer wieder Neues einfallen lassen, um Kunden zufriedenzustellen. Neben dem klassischen Willkommensbonus sind primär Freispiel-Boni sehr beliebt. Freispiele bedeuten, dass Sie an einem Automaten drehen können, ohne dabei echtes Geld zu verbrauchen. Der Einsatz wird Ihnen vom Casino zur Verfügung gestellt.

Ein Freispiel-Bonus kann Einschränkungen haben. Manchmal ist er nur auf einen bestimmten Slot begrenzt, manchmal muss er in einem bestimmten Zeitraum umgesetzt werden. Viele digitale Spielhallen kombinieren den Einzahlungsbonus auf die Ersteinzahlung mit zusätzlichen Freispielen.

Deposit- und No-Deposit Boni für Bestandskunden

Der Deposit-Bonus ist für jene Kunden gedacht, die schon länger beim Anbieter angemeldet sind. Bestandskunden haben die Möglichkeit, bei einer erneuten Einzahlung einen Deposit-Bonus in Anspruch zu nehmen. Vom Aufbau gibt es keinen Unterschied zum Einzahlungsbonus, manchmal ist er aber insgesamt etwas niedriger.

Ein denkbarer und realistischer Deposit-Bonus könnte so aussehen: 75 % auf die nächste Einzahlung bis zu 100 EUR. Zahlen Sie also 100 EUR ein, erhalten Sie 75 EUR als Bonus obendrauf.

Ein No-Deposit-Bonus ist besonders beliebt, wird aber nur selten vergeben. Hierbei handelt es sich um ein Geschenk vom Online-Casino. Sie müssen nichts einzahlen, erhalten aber trotzdem eine Gutschrift. Es gibt No-Deposit-Boni für Neukunden, manchmal aber auch für Bestandskunden. Achten Sie darauf, ob es sich bei der Gutschrift um echtes Geld handelt (direkt auszahlbar) oder um Bonusgeld (vor der Umwandlung noch umzusetzen).

Der Cashback-Bonus: Rückzahlung der geleisteten Einsätze

Cashback-Boni sind eher selten im Online-Casino, sie sind bei Wettanbietern auf den Top-Listen und Pokerplattformen bekannt. Gelegentlich bieten auch virtuelle Spielbanken Cashback auf die geleisteten Einsätze an. Das bedeutet, dass ein Teil der verlorenen Einsätze als Cashback wieder gutgeschrieben wird. Wenn Sie etwa einen Cashback-Bonus in Höhe von 20 % haben und 100 EUR verlieren, erhalten Sie eine Gutschrift von 20 EUR auf Ihr Konto.

Cashback-Boni sind fast immer an einen bestimmten Zeitraum gebunden. Mit etwas Glück erhalten Sie eine solche Bonusvariante für ein Wochenende, für 24 Stunden oder unmittelbar nach einer Einzahlung.

Treue- oder VIP-Bonus für Stammkunden

Für Glücksspielanbieter ist es ein Segen, wenn Sie so lange wie möglich Kunde bleiben. Da die Konkurrenz aber nicht schläft, versuchen viele Anbieter mit VIP-Programme oder Treueboni zu locken. Ein solches VIP-Programm funktioniert meist nach Punkten. Für jeden getätigten Einsatz erhalten Sie Punkte und steigen im Level auf. Wenn Sie eine neue Stufe erreicht haben, wird Ihnen ein Bonus gewährt.

Dabei kann es sich um Freispiele handeln, um einen Geldbonus oder um einen besonderen Einzahlungsbonus. Achten Sie bei VIP-Programmen darauf, wie realistisch der Aufstieg in die nächste Stufe ist. Manche Casino-Betreiber haben die Bedingungen so schwierig gestaltet, dass Sie kaum an einen Bonus kommen können. Wenn es fair zugeht, sollten Sie vorrangig in den ersten Stufen leicht aufsteigen können.

Fazit: Verschiedene Bonusarten für unterschiedliche Zockertypen

Verschiedene Statistiken zeigen, dass fast jeder Mensch schon einmal im Casino gespielt hat und einige Spieler sind regelmäßig in Online-Casinos unterwegs. Doch die Anzahl der unterschiedlichen Boni ist groß. Welcher am besten geeignet ist, hängt von Ihren persönlichen Wünschen ab. Entscheidend ist, dass Sie sich immer für einen fairen Bonus entscheiden.

Lassen Sie sich nicht von der Summe blenden, sondern achten Sie auf die Bedingungen. Ein Willkommensbonus in Höhe von 1.000 EUR erscheint verlockend. Wenn die Umsatzbedingungen unrealistisch sind, haben Sie von dieser Zahl auf dem Konto nicht viel. In diesem Fall bietet Ihnen das Online-Casino mit einem 250-Euro Bonus mehr Abwechslung und Spaß. Probieren Sie verschiedene Bonusarten aus, um Ihre Lieblingsvariante zu finden.

Mancher Gambler setzt lieber auf Freispiele, da er damit sein Glück herausfordern kann. Andere haben lieber einen direkten Deposit-Bonus auf dem Konto, den sie umsetzen müssen. Bei einem seriösen Online-Casino kann sich jeder Bonus lohnen, es ist letztlich eine Frage des Geschmacks.