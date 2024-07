So planen Sie die perfekte Veranstaltung für die ganze Familie

Ob runder Geburtstag, Kommunion oder Hochzeit - manche Großveranstaltung innerhalb der Familie erfordert eine genaue Planung. Wenn mehr als 20 Gäste geladen sind, ist es den meisten Gastgebern unmöglich, sich um Essen, Dekoration und Co. selbst zu kümmern. Wir haben die besten Tipps, wie Sie Ihre Familienveranstaltung mithilfe von Dienstleistern und Helfern planen.

Überlassen Sie die Verpflegung einem Catering-Unternehmen

Haben Sie schon einmal für 50 Personen gekocht? Probieren Sie es gar nicht erst aus, denn das endet im Stress. Suchen Sie stattdessen nach einem Catering in der Nähe und planen Sie gemeinsam mit den Dienstleistern das Menü. Sie brauchen sich um nichts mehr Sorgen machen und sind hinsichtlich der Verpflegung auf der sicheren Seite.

Die gute Nachricht ist, dass Sie auch die Versorgung mit Getränken über Dienstleister regeln können. So verhindern Sie, dass Ihre Gäste zwischendurch auf dem Trockenen sitzen.

Suchen Sie rechtzeitig nach Unterkünften für die Gäste

Bei großen Familienfesten müssen oft Mitglieder des Clans von weit her anreisen. Feiern Sie rund um Heilbronn haben Sie den großen Vorteil, dass es hier eine riesige Auswahl toller Unterkünfte gibt.

Generell haben Sie bei einer Feier in Baden-Württemberg den Vorteil, dass die Infrastruktur für Tourismus sehr gut ausgebaut ist. Buchen Sie die Unterkünfte für Ihre Gäste am besten bereits mehrere Wochen im Voraus, sodass jeder das Wunschzimmer bekommt, was er möchte.

Tipp: Haben Sie Kapazitäten im Haus, bieten Sie den engsten Familienmitgliedern Schlafplätze an. Das spart nicht nur Geld, sondern bringt Sie auch noch näher zusammen.

Sorgen Sie für Unterhaltung für den Nachwuchs

Die Erwachsenen feiern und die Kinder langweilen sich. Wenn Sie einen Spielplatz direkt in der Nähe haben, ist das wunderbar. Andernfalls sollten Sie sich überlegen, ob Sie eine Person für die Bespaßung des Nachwuchses engagieren möchten. Wird im Freien gefeiert, bieten sich Outdoor-Spiele an, die von ein oder zwei erwachsenen Personen ausgeführt werden.

Sie können auch Dienstleister engagieren, die beispielsweise Kinderschminken und sowas anbieten. Alternativ dazu buchen Sie zum Beispiel eine Hüpfburg, daran haben nicht nur die Kleinen Spaß.

Weitere Dienstleister, die Ihre Feierlichkeiten bereichern

Sie möchten Ihre schönsten Momente auf Bildern festhalten? Dann nutzen Sie den Service eines Fotografen. Er kommt nicht nur zu Hochzeiten, sondern natürlich auch zu jedem anderen Event mit der Familie.

Ebenfalls hilfreich sind Dekorateure oder Blumenlieferanten, die Ihnen bei der Ausstattung der Räumlichkeiten helfen. Feiern Sie im Garten oder auf einer freien Fläche, können Sie ebenfalls mit Hilfe durch Experten rechnen.

Es ist eine Sache, das Wohnzimmer für kleine Feierlichkeiten zu dekorieren. Geht es aber darum einen gesamten Außenbereich zu verändern und für Gäste vorzubereiten, braucht es meist Hilfe.

Tipp: Wenn Sie keine Location gemietet haben oder im Garten feiern, dann bieten sich Services zum Verleih von Biertischen an. Daran findet jeder Platz und Sie sparen sich den Aufwand, in einer Gastronomie zu buchen. Catering im eigenen Garten ist die günstigere und oft die gemütlichere Lösung für die ganze Familie.