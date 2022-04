So plant man die perfekte Veranstaltung

Auch wenn es definitiv auch Spaß machen kann, ein Event zu planen, ist die Planung der perfekten Veranstaltung in den meisten Fällen auch mit ein wenig Stress verbunden. Das ist vor allem dann der Fall, wenn eine verhältnismäßig große Veranstaltung stattfinden soll, da man hier an viele verschiedene Aspekte denken muss, damit im Endeffekt alles reibungslos über die Bühne geht. Um den Prozess der Planung ein bisschen zu erleichtern, sind im Folgenden ein paar Tipps aufgeführt, mit denen die perfekte Veranstaltung mit Sicherheit gelingt.

Die essenzielle Basis: eine klare Vision

Zunächst sollte man sich klar und deutlich vor Augen führen, wie die Veranstaltung überhaupt aussehen soll. Das mag im ersten Moment selbstverständlich klingen, sollte bei der Organisation aber auf jeden Fall beachtet werden, damit die darauffolgenden Schritte mit System durchgeführt werden können. Zuerst überlegt man sich hierbei, was eigentlich der Zweck der Veranstaltung ist - was möchte man erreichen? Ebenfalls wichtig ist die Anzahl der Teilnehmer. Diese ist vor allem bei der Messung des Erfolgs eine relevante Größe. Auch an den zu erwartenden Umsatz sollte gedacht werden.

Ein zuverlässiges Team

Die Planung steht - fehlt nur noch die ordnungsgemäße Umsetzung. Dabei ist es wichtig, dass man ein gutes Team zusammenstellt, das die Planung der Veranstaltung in den verschiedensten Bereichen unterstützen und vorantreiben kann. Hierbei sollte man vor allem prüfen, wo Experten benötigt werden. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn es um die Installation und Beschaffung der Veranstaltungstechnik geht. Auch in der Gastronomie ist es besser, auf einen Profi zu setzen. Schließlich können sich gerade bei leicht verderblichen Lebensmitteln schnell gefährliche Salmonellen bilden.

Weitere wichtige Punkte sind zum Beispiel die Organisation von Sponsoren oder auch die Koordination von Rednern und anderen Auftritten. Auch die visuelle Seite, also beispielsweise die Outfits oder die allgemeine Gestaltung der Location, sollte man auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Hier kann es hilfreich sein, eine Liste mit allen benötigten Punkten zu erstellen, damit man auch wirklich nichts vergisst.

Das Budget

Die Planung kann noch so gut sein - wenn nicht genügend Geld zur Verfügung steht, können die besten Ideen nicht in die Tat umgesetzt werden. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, sich bereits sehr früh mit diesem Aspekt auseinanderzusetzen. In dieser Hinsicht sollte man vor allem auf Faktoren wie den Ort der Veranstaltung, die Technik, das Marketing, das Catering, die Unterhaltung und auch auf die Dekoration, das Personal, sowie eventuelle Steuern und Gebühren achten. Hier muss so präzise wie nur möglich vorgegangen werden, damit es im Nachhinein nicht zu unangenehmen Überraschungen kommt.

Der richtige Zeitpunkt

Ohne den richtigen Ort kann keine Veranstaltung stattfinden. Daher sollte man sich zunächst auf die Wahl der Location fokussieren. In diesem Zusammenhang spielt auch der richtige Zeitpunkt eine große Rolle. Schließlich sind manche Örtlichkeiten nicht immer verfügbar. Ist ein Ort gefunden, sollte man die Gegebenheiten vor Ort überprüfen. Hierzu gehören zum Beispiel die Ausstattung (Parkplätze, Technik, WLAN,...) und der Aufbau der Räumlichkeiten selbst.

Hierbei ist es vor allem wichtig, dass man genau weiß, wie viel Platz für die Veranstaltung benötigt wird. Auch eventuelle Vorgaben im Hinblick auf die Nutzung der Location sollten geprüft werden.