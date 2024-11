So profitieren KMUs von Fulfillment Dienstleistern

Gerade in Zeiten der Inflation sehen sich Wirtschaftsunternehmen mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Die Kosten für Lagerhaltung, Produktion und Fertigung sind in den letzten Monaten deutlich gestiegen, ebenso die Preise für benötigte Materialien und Liefergebühren. Für Unternehmen gilt es daher, sich den neuen Herausforderungen zu stellen und schnell zu handeln. Ein erster Schritt kann die Effizienzsteigerung in internen Prozessen sein. Qualifiziertes Personal ist heute besonders gefragt, weshalb es wichtig ist, alternative Strategien zur Kostensenkung zu finden, die sich nicht zulasten der Mitarbeiter auswirken, sondern deren Kompetenzen optimal nutzen. Kleine und mittelständische Unternehmen können innovative Ansätze verfolgen, um Kosten zu reduzieren und gleichzeitig ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen.

Optimierte Fulfillment-Strategien: Erfolgsfaktor für nachhaltiges Wachstum im E-Commerce

Anhand interner Prozessoptimierungen lassen sich Unternehmenskosten signifikant reduzieren. Eine wirksame Maßnahme kann hier die Inanspruchnahme der Dienste eines professionellen Fulfillment Anbieters wie zum Beispiel dem DHL Fulfillment Network darstellen. Unter dem Begriff „Fulfillment“ verstehen sich sämtliche E-Commerce-Prozesse, die zu einer unternehmerischen Auftragsabwicklung gehören. Im Kern sind das die Bereiche der Kommissionierung, der Bestellannahme, der Pflege von Artikelstammdaten sowie der Lagerhaltung und Lagerverwaltung. Ferner umfasst das Fulfillment die versandfertige Verpackung von Handelsgütern und Waren sowie den anschließenden Versand an den Endverbraucher. Diese Bereiche sind für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Bereits ein kleiner Fehler kann die gesamte Kette der Auftragsabwicklung beeinträchtigen.

Spezialisierte Fulfillment Dienstleister stehen kleinen und mittelständischen Unternehmen mit individuellen Lösungsvorschlägen zur Seite. Unternehmen, die sich uneingeschränkt auf ihr Kerngeschäft fokussieren möchten, können Komplettlösungen in Anspruch nehmen. Diese Komplettlösungen sehen das Outsourcing aller Bereiche innerhalb der Auftragsabwicklung vor. Im E-Commerce ist eine effiziente und zukunftsorientierte Fulfillment-Strategie unabdingbar, um eine nachhaltige, umweltfreundliche und zuverlässige Lieferung der Bestellungen sicherzustellen. Zudem können Unternehmen durch ein professionelles Fulfillment eine langfristige Kostensenkung und Leistungssteigerung erzielen. Dies wiederum wirkt sich positiv auf den Umsatz sowie das Wachstum aus.

Effizientes Fulfillment: Schlüssel zur Kostensenkung und Leistungssteigerung im E-Commerce

Wie bereits erwähnt, fallen unter das Fulfillment sämtliche Prozesse, die zu einer Auftragsabwicklung gehören. Werden alle oder einige dieser Prozesse an erfahrene Dienstleister abgegeben, trägt dies in der Regel zu einer Kostensenkung bei. Hinsichtlich der Energiewende ist die Inanspruchnahme eines Fulfillment-Anbieters zudem nachhaltig sowie umwelt- und klimafreundlich. So verfügen beispielsweise große und etablierte Fulfillment Dienstleister über eine Vielzahl an Lagerhallen, wodurch sich die Lieferwege verkürzen lassen. Diese Nachhaltigkeitsfaktoren sind heutzutage essenziell für das Image eines E-Commerce-Unternehmens. Speziell Endverbraucher legen größten Wert auf ein nachhaltiges und umweltbewusstes Agieren seitens der Unternehmen.

Sowohl die Gesellschaft als auch die Wirtschaft befinden sich überdies inmitten des digitalen Wandels. In Zukunft werden nahezu sämtliche Lebensbereiche von der Digitalisierung betroffen sein. Für E-Commerce-Unternehmen bedeutet dies viel Arbeit, denn Prozesse müssen angepasst, optimiert und digitalisiert werden. Dies wird mit hohen Kosten einhergehen. Abhilfe schafft hier ein effizienter Fulfillment Prozess, welcher zum Teil auf der Digitalisierung basiert und künstliche Intelligenz anwendet. Onlineshops profitieren von dieser digitalen Verknüpfung, da sämtliche Arbeitsprozesse digital dargestellt werden. Im Hinblick auf die Lagerhaltung sowie die Verwaltung sind die Unternehmen somit stets über den Lagerbestand informiert. Auf diese Weise werden falsche Lagerbestände und unter Umständen auch Bestellstornierungen vermieden.

Da sich Unternehmen, die den Service eines Fulfillment Dienstleisters in Anspruch nehmen, nicht mehr um die Auftragsabwicklung kümmern müssen, können sie zudem von dem Minimalismus profitieren. Entfallen große Lagerflächen, die in Eigenregie verwaltet werden müssen, erfolgt eine Kostensenkung. Auch der Verwaltungsaufwand wird wesentlich reduziert. Große, kleine oder mittelständische Unternehmen können sich uneingeschränkt ihren Kernkompetenzen widmen, während sich der Fulfillment Dienstleister um die Auftragsabwicklung im Hintergrund kümmert.