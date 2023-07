Sockelleisten für Einsteiger – was Sie wissen müssen

Jeder von uns dürfte schon einmal von Bodenleisten, Fußleisten oder Sockelleisten gehört haben. Alle Begriffe beziehen sich auf ein Element, das sowohl ästhetische als auch praktische Funktionen hat und am Übergang zum Fußboden angebracht wird. Trotz ihres Nutzens kennen sich nur wenige Menschen mit Bodenleisten aus. Das ist schade, weswegen wir uns in diesem Artikel näher mit Sockelleisten befassen möchten. Wir gehen dabei vor allem auf Themen ein, die für Einsteiger interessant sind.

Was sind Sockelleisten und welchen Zweck erfüllen sie?

Wie es der Name erahnen lässt, haben Bodenleisten den Zweck, den Übergang zwischen Fußboden und Wand optisch ansprechend zu gestalten. Sie haben also in erster Linie einen ästhetischen Nutzen. Allerdings geht es bei der Anbringung von Fußleisten nicht nur um die Optik. Ein weiterer Grund für die Nutzung von Fußleisten ist ihr praktischer Nutzen. Hochwertige Sockelleisten wie die von casando haben außerdem den Zweck, den Boden vor Schäden zu schützen. Aus diesem Grund bestehen sie im Regelfall aus stabilen Materialien wie Massivholz oder MDF. Die Sockelleisten des Herstellers sind fast immer foliert, furniert oder lackiert. Eine weitere Funktion ist die Sauberkeit: Indem der Boden optisch abgeschlossen wird, bleibt kein Schmutz in der Dehnungsfuge zurück. Sockelleisten tragen also zu einem schönen Fußboden bei.

Wie werden Sockelleisten angebracht?

Die Anbringung von Sockelleisten ist nicht schwer. Erst einmal muss der Fußboden vollständig verlegt werden. Ob es sich dabei um einen Boden aus Laminat oder aus einem anderen Material handelt, spielt keine größere Rolle. Gehen wir zur Verdeutlichung einfach auf einen Boden aus Laminat ein. Nachdem der Boden aus Laminat verlegt wurde, geht es an die Befestigung der Sockelleisten. Dabei ist eine bündige und gerade Ausrichtung zur Wand wichtig. Nur so ist ein ästhetisches Gesamtbild sichergestellt. Die Befestigung erfolgt entweder mit Nägeln, Montagekleber oder Schrauben.

Welche Sockelleiste ist für welchen Raum geeignet?

Wie wir uns in den eigenen vier Wänden fühlen, hängt maßgeblich von der Atmosphäre des Wohnraums ab. Daher sollte die Wahl von Sockelleisten gut überlegt sein. Welche Sockelleisten am besten sind, hängt sowohl von dem Bodenbelag als auch dem Raum ab. Es gibt Sockelleisten, die für spezielle Materialien konzipiert wurden. So sind beispielsweise Sockelleisten für Laminat nicht nur optisch auf das Material ausgerichtet, sondern sie sorgen durch ihre Dimensionierung auch dafür, dass eine saubere Abdeckung gewährleistet ist.

Wie tragen Sockelleisten zu einem besseren Schlaf bei?

Immer wieder hört man davon, dass Sockelleisten zu einer gesunden Nachtruhe beitragen. Zugegebenermaßen gibt es keinen direkten Zusammenhang, aber trotzdem ist die Aussage nicht falsch. Das liegt daran, dass Sockelleisten ein angenehmes Schlafumfeld schaffen. Zum einen verbessern sie die Funktionalität des Raums, zum anderen tragen sie zur Raumästhetik bei. Zur Verdeutlichung: Da Sockelleisten Ansammlungen von Schmutz und Staub entgegenwirken, können sie die Qualität der Raumluft verbessern. Außerdem bieten sie eine gewisse Schalldämpfung, wodurch Störungen durch Lärmquellen reduziert werden. Beides fördert das Einschlafen und erhöht die Schlafqualität. Generell gehen Sockelleisten in praktisch allen Räumen mit Vorteilen einher. Es gibt also keinen Grund, auf sie zu verzichten.