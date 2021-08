Sofortkredit für Unternehmen in der Coronakrise

Während uns die Pandemie fest im Griff hat, ist es für viele Unternehmen essenziell, dass sie ihre Aktivitäten weiterhin aufrechterhalten und ihren Lebensunterhalt bestreiten können. In diesem Zusammenhang und vor allem durch die Umsatzverluste, die zahlreiche Lockdowns verursacht haben, läuft es bei manchen Selbstständigen auf einen Sofortkredit hinaus, um das eigene Geschäft zu retten, wenn man keine staatliche Unterstützung bekommt.

Was Unternehmen erwarten können

Nachdem aktuell kein Lockdown mehr besteht, ist auch die Chance auf eine Überbrückungshilfe nicht mehr gegeben. Wer während der zahlreichen Lockdowns stark von der Krise betroffen war, unter anderem auch Künstler oder Selbstständige, deren Geschäfte schließen mussten, konnte eine dieser Hilfen in Anspruch nehmen.

Sie war für einen bestimmten Zeitraum vorgesehen und mit einem monatlichen Maximalbetrag gedeckelt. Unternehmen, die einen Antrag auf Überbrückungshilfe stellten, durften mit dem Geld lediglich Mitarbeiterlöhne zahlen oder die Gelder in Marketing bzw. Hygienekonzepte und eine Unkostendeckung stecken. Alle weiteren Investitionen für eine Weiterentwicklung wurden hier nicht berücksichtigt.

Wer also so mutig ist oder war, in der Krise sein Geschäft voranzutreiben oder gar das Unternehmen neu zu gründen, der musste sich finanziell anders behelfen. Hier kann und konnte der Sofortkredit eine schnelle und unkomplizierte Lösung sein.

Was sind die Vorteile eines Sofortkredits?

Neben einer schnellen Zusage der gewünschten Geldsumme, die natürlich in einem kleineren Rahmen liegt als ein normaler Kredit, zeigt sich die Beantragung eines solchen Kredits als besonders einfach. Für viele Anbieter, die in Kreditvergleichen zu finden sind, ist eine vollständige Abwicklung online möglich. Der Gang zur Bank entfällt.

Sofortkredite erweisen sich in der Regel als gute Lösungen sie eine schnelle Hilfe für den Vertragsnehmer versprechen. Durch die Möglichkeit der Sondertilgung muss keiner den Kredit nach Plan abzahlen, sondern kann auch schneller die Ablösung der Kreditsumme vollziehen.

Was sollte ich als Unternehmer beachten?

Wer heute ein Unternehmen gründen möchte, hat zwangsläufig viele Investitionen, die notwendig sind, um das Geschäft zum Laufen zu bringen. Dennoch kann der Sofortkredit eine wichtige Hilfe sein, vorausgesetzt die derzeitigen Ausgaben haben noch keine Schulden verursacht.

Wie bei allen Gründungen sollte ein gewisses Eigenkapital vorhanden sein, um nicht vom ersten Tag der Aufnahme des Geschäftsbetriebs auf dem Limit zu laufen. Finanzielle Polster erleichtern das Fußfassen in der Wirtschaft. Alternativ reichen hier auch die betriebswirtschaftliche Analyse und die laufenden Steuerbescheide für eine Einschätzung der Vermögensverhältnisse aus.

Sofortkredite erfordern den Nachweis eines regelmäßigen Einkommens: wer also kein zusätzliches Einkommen hat, benötigt als Sicherheit ein gutes Kapital, was die Zahlungen an das Kreditunternehmen sichert. Darüber hinaus, wie bei der privaten Beantragung auch, muss der SCHUFA-Score ausreichend gut sein. Nur wer eine gute Bonität besitzt, kann auch mit einer Zusage rechnen. Hierfür ist es häufig empfehlenswert, eine SCHUFA-Abfrage der eigenen Bilanz einzuholen, um bereits eine Aussicht für den Erfolg des Sofortkredits zu haben.

Wie schnell ist das Geld verfügbar?

Wer einen Vertrag erfolgreich mit der Bank abschließen konnte, erhält die Auszahlung in der Regel innerhalb von drei Werktagen. Durch zertifizierte und gesicherte Onlineverfahren ist selbst die Unterzeichnung des Vertrages digital möglich.

Wer allerdings vom Anbieter aufgefordert wird, die Unterlagen zuhause auszudrucken, zu unterschreiben und diese per Post zu senden, sollte mit einer längeren Wartezeit rechnen, bis die gewünschte Summe auf dem Konto ist.

Achtung Zinsen

Auch wenn der Sofortkredit die schnelle Hilfe sein kann, sollte die Laufzeit immer so kurz wie möglich gehalten werden. Je länger ein Kredit abgezahlt werden muss, umso mehr Zinsen fallen für die Bereitstellung des Geldes an. Dies sind Zusatzkosten, die sich vermeiden lassen, wenn möglich. Dafür sollte jeder Unternehmer, aber auch eine Privatperson, vor der Beantragung einen Finanzierungsplan erstellen. Unter anderem kommen hier folgende Fragen zum Tragen?

Wie viel monatliches Einkommen habe ich für mich?

Welche Summe dieses Einkommens kann ich als Kreditrate entbehren?

Sind trotz der Raten alle Kosten des Lebensunterhaltes und Ausgaben für mein Unternehmen gedeckt?

Welche Anschaffungen oder Investitionen plane ich in der kommenden Zeit, die meine Rückzahlung beeinflussen könnten?

Selbst bei flexiblen Ratenmodellen, die das Aussetzen einer monatlichen Zahlung zulassen, sollte die Deckung der Zahlung immer gegeben sein.

Vorsicht vor Insolvenzverschleppung

Wer bereits unter Zahlungsschwierigkeiten leidet, sollte ernsthaft mit seinem Steuerberater und vor allem unter Beachtung aller Ausgaben, die das Geschäft verursacht, bedenken, ob eine Insolvenz vorliegt. Bei einer dauerhaften Zahlungsunfähigkeit kann auch ein Sofortkredit nicht mehr helfen.

Wer die eigene Insolvenz verschleppt, muss von rechtlicher Seite mit einer Strafe rechnen, da dies weitere hohe finanzielle Schäden verursachen kann. In diesem Fall wäre es besser einen harten Schnitt zu setzen, so schwer dies auch fällt.

Fazit

Wer mit seinem Unternehmen auch in der Krise richtig durchstarten möchte, der kann sich mit einem Sofortkredit behelfen. Diese sind leicht in der Beantragung und sorgen für die schnelle Hilfe. Besonders Unternehmen oder Gründer, die keinen Anspruch auf eine Überbrückungsleistung haben, können davon profitieren. Dennoch steht bei der Finanzierung immer eine gewisse Vorsicht im Raum. Um den Kredit fristgerecht und ohne viel Zinsen abzahlen zu können, muss ein monatlicher Betrag entbehrt werden. Dieser darf auf keinen Fall andere Zahlungsverpflichtungen beeinträchtigen.

Kreditvergleiche helfen hier aber jedem weiter, der sich zu diesem Schritt entschließt. Sie geben eine Übersicht zu allen Anbietern, die diese Modelle im Repertoire haben und zeigen die direkt die monatliche Belastung an, die bei Inanspruchnahme eines solchen Kredits entstehen kann.