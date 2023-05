Sollte man bei Sportwetten Strategien verwenden?

Was sind Sportwetten und was macht sie so beliebt?

Sportwetten gehören zu den beliebtesten Glücksspielen. Hier geht es darum, sein Wissen im Bereich Sport zu beweisen und mit etwas Glück viel Geld zu gewinnen.

Sportwetten werden in allen möglichen Sportarten gespielt. Besonders beliebt sind dabei natürlich Fußball, Basketball und Handball, aber auch in weniger bekannten Sportarten wie Bogenschießen oder Darts kann man an den Wetten teilnehmen.

Die Wetten sorgen dafür, dass Sportfans zusammenkommen und sich untereinander austauschen können. Außerdem hat man die Chance auf hohe Gewinne. Diese Chancen werden größer, wenn man auf verschiedene Strategien setzt. Doch welche Strategien lohnen sich wirklich?

Welche Strategien sollte man auf keinen Fall einsetzen?

Bevor man sich mit den guten Sportwettenstrategien auseinandersetzt, muss man wissen, von welchen Strategien man lieber die Finger lassen sollte.

Es macht keinen Sinn, immer wieder dieselben Ergebnisse zu wählen. Diese Strategie findet man häufig in Glücksspielen wie Lotto. Bei den Sportwetten macht das allerdings keinen Sinn, da die Mannschaften immer unterschiedlich aufgestellt sind und gegen andere Gegner spielen.

Allerdings sollte man auch nicht den Zufall über seinen Tipp entscheiden lassen. Damit sich die eigenen Gewinnchancen erhöhen, sollte man ein gewisses Gefühl für die antretenden Mannschaften zum Beispiel beim Fußball haben und das Ergebnis von der Stärke der Teams abhängig machen.

Eine gute Strategie: live wetten

Eine vielversprechende Strategie bei Sportwetten ist es, live an den Wetten teilzunehmen. Diese Möglichkeit besteht fast immer und bei den meisten Sportarten. Mann kann die Spiele im Fernsehen verfolgen und dann seinen Tipp abgeben.

Der Vorteil bei den Live-Wetten ist, dass man sich die ersten Minuten des Spiels einen Eindruck verschaffen kann, welche Mannschaft in besserer Form ist. Allerdings sollte man sich von den ersten Minuten nicht zu sehr beeinflussen lassen. Das Spiel kann sich auch in den letzten Minuten noch drehen und man sollte die sonstigen Leistungen der Teams immer im Hinterkopf haben.

Was sind vielversprechende Strategien bei den Sportwetten?

Jeder setzt bei seinen Wetten auf andere Strategien. Eine gute Möglichkeit, die Verluste zu minimieren, ist die sogenannte Paroli Wettstrategie. Hier erhöht man seinen Einsatz immer erst, wenn man vorher mindestens eine Wette gewonnen hat.

Daneben gibt es die Strategie, dass man nur auf wenige ausgewählte Mannschaften setzt, die man schon lange verfolgt und mit denen man sich gut auskennt. Hier kann man genaue Ergebnisse tippen und dank des umfassenden Wissens ist die Wahrscheinlichkeit auf den Gewinn höher.

Weitere Strategien, die sich gut für die Sportwetten eignen, sind zum Beispiel das Wetten auf Unentschieden, das Anwenden der Kelly-Formel und die Martingale Wettstrategie.

Nicht jede Strategie eignet sich für Anfänger

Wenn man sich fragt, ob man bei den Sportwetten Strategien verwenden soll, kommt es unter anderem immer auf das eigene Können an. Es gibt die unterschiedlichsten Strategien und manche sind recht komplex und schwer zu verstehen. Anfänger, die bei den Sportwetten noch wenig Erfahrung haben, könnten mit den Strategien überfordert sein. Sie sollten sich nach leichten Strategien umschauen, die speziell für Anfänger geeignet sind - dann können sie die Gewinnchancen erhöhen.