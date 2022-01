Sollte man Büroräume in Stuttgart mieten oder kaufen?

Jedes Unternehmen in Stuttgart, das auf Büroräume angewiesen ist, wird früher oder später mit der Frage konfrontiert: Büroräume mieten oder kaufen? Keine leichte Entscheidung, denn es gilt mehrere Faktoren zu beachten und sich genau umzusehen.

Eigentum, Besitz und Kosten

Wenn ein Unternehmen ein Büro in Stuttgart mieten möchte, dann bezahlt es für die Überlassung von Geschäftsräumen, die einem anderen Unternehmer gehören. Monatlich zahlt man Stück für Stück dem anderen Unternehmer Geld, von welchem er die laufenden Kosten für die Büroräume bezahlt.Von dem restlichen Geld bezahlt der Unternehmer seinen Kredit für die Finanzierung der Räume oder invertiert in weitere Büroräume. Diese vermietet er weiter an dritte.Fakt ist: Niemand würde Büroräume an andere vermieten, wenn er keine Gewinne daraus ziehen würde.

Kauft man hingegen seine eigenen Geschäftsräume in Stuttgart, hat man was auf der Hand. Man bezahlt für etwas, das Wert hat und zum Betriebsvermögen gehört. Das Kaufen von Immobilien, ob es jetzt Geschäftsräume oder Wohnhäuser sind, bildet eine Ausgabe. Eine Ausgabe, die auch eine Investition ist. Geschäftsräume können gekauft werden, man zahlt keine Kaltmiete und verkauft diese später und bekommt dadurch einen großen Teil des Geldes wieder.Hier einmal eine grobe Preisübersicht:Büro mieten in Stuttgart:

Geringe Einmalkosten.

Normalhohe laufende Kosten.

Hohe Kaltmiete.

Besitz, aber kein Eigentum der Wohnräume.

Büro kaufen in Stuttgart:

Hohe Einmalkosten.

Normale laufende Kosten.

Keine Kaltmiete.

Wohnräume gehören zum Betriebsvermögen und sind Eigentum.

Die Dauer ist dabei der wichtigste Faktor. Wer lange die gleichen Büroräume nutzen will für den ist kaufen günstiger, wer hingegen expandieren will und später auf größere Geschäftsräume angewiesen ist, sollte mieten.

Die Immobilienpreise in Großstädten sind steigen stetig, auch in Stuttgart. Da kann das Mieten von Büroräumen für die erste Zeit günstiger ausfallen als der direkte Kauf einer Immobilie.Wer eine Immobilie kauft, zahlt nicht nur für die Immobilie, hinzukommen Notarkosten, Grunderwerbssteuer, Eintragungskosten beim Grundbuchamt und sonstige Kosten.

Flexibilität

Kauft ein Unternehmen sich Geschäftsräume, so übernimmt man Verantwortung für einen Büroraum. Ein Wechsel der Büroräumlichkeiten ist eine schwierige Angelegenheit. Man muss sich neue Büroräume suchen, man muss einen Mieter für die eigenen Geschäftsräume finden oder die Immobilie verkaufen. Bis der richtige Käufer gefunden ist und der Kaufvertrag unterschrieben werden kann, wird einige Zeit vergehen.

Wer mietet, ist hier klar im Vorteil. Man kündigt bei seinem Vermieter die Büroräume, sucht sich neue Büroräume und spart sich so die Probleme, die man mit einer eigenen Immobilie hätte.

Wer jetzt denkt: Wann wechselt man denn schon die Büroräume?

Das kann schneller passieren, als man denkt. Das Unternehmen könnte expandieren und dann sind schnell mehr Angestellte nötig und auch umso mehr Büroräume.

Genauso kann es zu kurzen Turbulenzen auf dem Markt kommen. Die aktuelle Corona-Krise ist das beste Beispiel hierfür. Viele Mitarbeiter wurden während der Pandemie ins Home-Office geschickt. Bei gekauften Büroräumen würde viel Fläche ungenutzt bleiben und der Verkauf würde Zeit in Anspruch nehmen. Wer Büroräume mietet, kann binnen Monaten kleinere Büroräume mieten und spart Geld.

Flexibilität ist der wohl wichtigste Faktor bei Unternehmen, die sich weiter vergrößern wollen. Denn nur wer flexibel bleibt, kann später schnell im günstigen Moment die Initiative ergreifen und sich weiterentwickeln.

Mieten und Kauf steuerlich betrachtet

Auch die steuerliche Betrachtung ist ein entscheidender Faktor, der darüber entscheidet, ob man eine Immobilie kaufen oder mieten sollte.

Eine gekaufte Immobilie ist steuerlich betrachtet ein größeres Hindernis, als wenn man diese mietet. Grund dafür ist die Absetzung für Abnutzung (AfA). Bei der Absetzung für Abnutzung handelt es sich um einen Wert in der Einkommensteuer, der jedes Jahr vom Gebäude abgeschrieben werden kann. Je nachdem kann man zwei Prozent, zweieinhalb Prozent oder drei Prozent des Kaufpreises jährlich absetzen.

Dabei ist es wichtig zu beachten, dass die AfA nur für Anschaffungskosten des Gebäudes gilt. Die Kosten für das Grundstück können nicht berücksichtigt werden. Außerdem kann man die AfA so lange bei der Steuer absetzen, bis die Höhe der Anschaffungskosten für das Gebäude erreicht wurde. Bei zwei Prozent wären das zum Beispiel 50 Jahre. Außerdem sind alle laufenden Kosten (Umlagen, Reparaturkosten, nachträgliche Herstellungskosten) auch absetzbar.

Beim Mieten sieht die Absetzung der Kosten deutlich übersichtlicher aus. Es können grundsätzlich alle Kosten, die im Rahmen der Miete entstehen, steuerlich abgesetzt werden.

Absetzungen für das Büro mieten in Stuttgart:

Miete (Nettokaltmiete und Umlagen)

Stromkosten

Heizkosten

Müllabfuhr

Versicherungen die im Zusammenhang mit den Räumlichkeiten stehen

Eine Ausnahme bildet die Kaution, welche später vom Vermieter wieder erstattet wird, wenn der Mieter die Räumlichkeiten verlässt.

Die Absetzung der Mietkosten hat den Vorteil, dass die Miete und die Umlagen gleichbleiben und sich nicht von Monat zu Monat sprunghaft verändern. Bei Eigentum entstehen oft Kosten, die unvorhergesehen entstehen, darunter zählen Instandhaltungskosten. Als Mieter hat man diese nicht, da sich der Vermieter um diese kümmern muss.

Unternehmen, die zu viel Bürokratie scheuen und lieber alle Kosten übersichtlich gestalten wollen sind beim Mieten deutlich besser beraten.

Was ist letztlich vorteilhafter? Sollte ich mieten oder kaufen?

Wir haben uns jetzt drei große Faktoren genauer angeschaut und können uns jetzt ein Bild davon machen, ob kaufen oder mieten vorteilhafter ist. Alles in allem muss jeder Unternehmer selbst entscheiden, was für ihn vorteilhafter ist. Unternehmen, welche bereit sind, das Risiko einzugehen sich fest an eine Räumlichkeit zu binden, sollten das Objekt kaufen. Unternehmen die wachsen wollen sind besser damit beraten, dass sie Büroräume mieten.

Zwar mag das Kaufen von Büroräumlichkeiten auf Dauer günstiger sein, doch ist dies auch mit mehr Verantwortung und Bürokratie verbunden. Man muss das Gebäude selbst in Stand halten und sich selbst um die Verwaltung des Gebäudes kümmern.

Auch hat ein Blick auf die Steuern gezeigt, dass es deutlich übersichtlicher ist, alle Kosten übersichtlich abziehen zu können, als jedes Jahr die Absetzungen für Abnutzungen zu prüfen, zu berechnen und in der Buchführung auszuweisen.

Man muss immer damit rechnen, dass das Unternehmen plötzlich expandiert oder etwas kürzer treten muss aufgrund von Turbulenzen oder Krisen. Da ist Flexibilität der wichtigste Faktor für ein Unternehmen.

Vergleicht man alle Punkte miteinander, so ist das Unternehmen, das die Geschäftsräume mietet, klar im Vorteil. Man ist flexibel und hat nicht so viel bürokratische Aufwendungen und das ist den höheren Preis durchaus Wert.