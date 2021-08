Sommer drinnen und draußen!

Jedes Jahr freuen wir uns wieder auf den Sommer und können es kaum erwarten, die kalten und feuchten Tage hinter uns zu lassen. Unser erster Gedanke ist vielleicht ein frisch Angezapftes in einem Biergarten oder ein Ausflug mit der ganzen Familie in die Natur, um endlich mal wieder die Lungen mit frischem Sauerstoff zu füllen. Unsere schöne Region bietet wirklich sehr viele Ausflugsmöglichkeiten, Berge und Seen liegen direkt vor der Tür und warten nur darauf, von Ihnen erobert zu werden.

Auch zuhause freuen wir uns auf frische Luft, also nichts wie auf die Fenster und Türen! Leider scheinen auch die Insekten nur auf diesen Moment gewartet zu haben, aber anstatt sich draußen an der Sommerzeit zu erfreuen, fliegen sie ausgerechnet in Ihre Dachwohnung und werden besonders in den frühen Morgenstunden oder nachts zur echten Plage. Dabei ist Abhilfe ganz einfach: Mit einem Dachfenster Fliegengitter schlafen Sie auch in warmen Sommernächten gut und ungestört bei offenem Fenster, unabhängig davon, ob Sie das Licht einschalten oder nicht.

Aber auch andere Räume des Dachgeschosses halten Sie frei von Mücken, Wespen oder Fliegen. Offene Lebensmittel werden nicht mehr zum Insektenmagnet, und Sie können in aller Ruhe essen und trinken, ohne ständig die Fliegen und Wespen zu verscheuchen. Letztere können dazu sehr gefährlich werden, wenn Sie diese unbemerkt verschlucken. Die Montage des Insektenschutz Dachfenster ist unkompliziert und jederzeit auch nachträglich problemlos möglich. Durch die große Auswahl verschiedener Fliegengitter für Dachfenster aus verschiedenen Geweben lässt sich bei Bedarf auch ein Sonnenschutz integrieren. Dies kann im Dachgeschoss sinnvoll sein, wo sich normalerweise in den Sommermonaten die Hitze anstaut.

Balkon und Dacheinschnitt

Vielleicht verfügt Ihr Heim auch über einen Freisitz, zum Beispiel einen Dacheinschnitt, Balkon oder Garten. Anders als beim Dachfenster Fliegengitter gibt es auch für Türen moderne Systeme, um einerseits Luft und Licht in den Wohnbereich zu lassen, andererseits aber Insekten draußen zu halten. Manchmal lässt sich sogar eines der Dachfenster etwas vergrößern und in einen Dacheinschnitt umzuwandeln, sprechen Sie einmal mit einem Architekten oder Fachmann, oftmals erlaubt die Landesbauordnung eine teilweise Öffnung des Dachs für einen Freisitz über den Dächern der Stadt. Dieser schenkt Ihnen einen privaten Grünbereich mitten in der Stadt und ist ideal zum Frühstücken, etwas Sonne zu tanken oder auch einfach nur abends ein Buch an der frischen Luft zu lesen, statt ausgehen zu müssen, um auf der Straße eine Terrasse mit einem freien Tisch zu suchen.

Das Gleiche gilt sinngemäß auch für den nachträglichen Anbau eines oder mehrerer Balkone an ein Gebäude, wenn auch hier die baulichen und genehmigungsrechtlichen Maßnahmen bereits deutlich umfangreicher und kostspieliger sind als bei einem Dacheinschnitt. Am einfachsten haben Sie es natürlich, wenn Ihr Zuhause über einen privat oder gemeinschaftlich genutzten Garten verfügt. Hier lässt sich schnell eine kleine, intime Ecke an der frischen Luft ohne zusätzliche Kosten einrichten. Mit einem kleinen Paravent oder geeigneter Bepflanzung schirmen Sie sich vor neugierigen Blicken ab.

Die freie Natur

Wann immer es Ihre Zeit erlaubt, unternehmen Sie doch Exkursionen in die Hügellandschaften zu Flüssen und Weihern und erobern Sie unser malerisches Bundesland mit dem Fahrrad oder auf kürzeren Routen auch wandernd. Der Tourismusverband hält dazu viele Informationen für Einheimische und Besucher Baden-Württembergs bereit.