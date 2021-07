Sommer, Sonne, Sonnenbrand - wenn willkommene Sonnenstrahlen nichts als Ärger bringen

Endlich Sommer, endlich raus in die Natur und weg mit den Klamotten vom sonnenhungrigen Leib! Ein Sonnenbad gilt als eine der schönsten Freizeitbeschäftigungen des Sommers, kostet nichts und lässt sich an fast jedem erdenklichen Ort unter freiem Himmel nehmen. Dabei bedarf es nicht einmal des Stillsitzens oder -liegens. Denn auch bei Aktivitäten in der freien Natur ist die Haut der UV-Strahlung ausgesetzt. Wer jedoch nicht zusätzlich zu geeigneter Kleidung auf einen ausreichenden Sonnenschutz achtet, verbrennt sich je nach Hauttyp bereits nach kürzester Zeit. Doch woran lässt sich ein Sonnenbrand überhaupt erkennen? Welche Hauttypen müssen sich besonders schützen und was ist zu tun, wenn es doch passiert ist? Mit den folgenden SOS-Tipps und Empfehlungen zur Vorsorge lässt sich viel erreichen.

So unterscheidet sich der Sonnenbrand von einer Sonnenallergie

Ein Sonnenbrand im Gesicht sowie am Körper zeigt sich großflächig auf den ungeschützten Hautpartien und bedarf im Fall der Fälle besonderer Pflege. Der Sonnenbrand ist meist schon innerhalb weniger Stunden nach dem Aufenthalt in der Sonne sichtbar. Es kann jeden betreffen, der seine Haut nicht ausreichend vor UV-Strahlung schützt. Die Schmerzen an den verbrannten Hautstellen können in ihrer Intensität sehr stark sein, was jedoch von der persönlichen Schmerztoleranz eines jeden Menschen abhängig ist. Bis der Sonnenbrand abklingt, dauert es Tage und geht meist mit einem Schälen der betroffenen Hautpartie einher. Dabei erneuert sich das Hautgewebe und die verbrannte Haut wird vom Körper abgestoßen.

Besonders anfällig für einen Sonnenbrand sind Körperpartien, an denen die Haut sehr dünn ist. Hierzu zählen insbesondere:

Ohren

Nasenrücken

Stirn

Fußrücken

Kniekehlen

Kopfhaut

Bauch

Bei einer Sonnenallergie hingegen bilden sich meist Bläschen, was häufig mit einem für die Betroffenen unerträglichen Juckreiz verbunden ist. Die Rötungen sind eher fleckig und treten erst längere Zeit nach der Sonneneinwirkung ein. Häufig gewöhnt sich die Haut an die heißen Temperaturen sowie die Sonneneinstrahlung, sodass eine Sonnenallergie - anders als der Sonnenbrand - innerhalb eines kurzen Zeitraums nicht zwangsläufig wiederholt auftreten muss.

Übrigens: Ein Sonnenbrand kann auch durch künstlich inszenierte UV-Bestrahlung entstehen. Daher ist auch im Solarium äußerste Vorsicht geboten.

Aus diesem Grund ist ein Sonnenbrand keine Lappalie

Es heißt, die Haut vergisst rein gar nichts. Jeder Sonnenbrand wird in der Haut gespeichert - ein Leben lang. Je voller dieser Speicher ist, desto höher ist das Hautkrebsrisiko. Doch schon bevor es soweit kommt, kann stark verbrannte Haut Blasen bilden, die sich als Narben möglicherweise ewiglich ins Hautbild brennen.

Diese Personen sind für einen Sonnenbrand besonders anfällig

Von dem Risiko, einen Sonnenbrand zu bekommen, ist keiner ausgenommen. Jedoch trifft es hellhäutige Menschen schneller und häufiger. Dies ist dem geringen Melanin-Farbstoff in den Hautpigmenten geschuldet. Bei dunkelhäutigen Menschen ist dieser wesentlich stärker ausgeprägt. Melanin bietet einen natürlichen Schutz gegen UV-Strahlung.

SOS-Tipps bei Sonnenbrand

Die Natur spendiert im Fall der Fälle schnelle Hilfe. Mit den folgenden Tipps kann die entzündliche Reaktion des Körpers abgeschwächt werden, sofern es sich lediglich um erste Anzeichen wie Rötungen oder ein Brennen handelt.

1. Ohne Umwege raus aus der Sonne und einen schattigen Ort aufsuchen

2. Flüssigkeitszufuhr schnellstmöglich erhöhen, um die Haut von innen mit Feuchtigkeit aufzupolstern (idealerweise Wasser oder lauwarmer Tee - alkoholische Getränke gilt es zu vermeiden)

3. Natürliche Mittel auftragen

Aloe-Vera-Blätter aufschneiden und die gallertartige Seite sanft über die verbrannten Stellen streichen oder

Bio-Apfelessig mit Wasser im Verhältnis 50:50 mischen und den Mix auftragen oder

Kokosöl auftragen oder einen

Quark-Joghurt-Mix (möglichst gekühlt) zu einem Wickel verarbeiten und diesen auf die Haut auflegen (kein direkter Hautkontakt!)

Achtung! Haben sich bereits Blasen gebildet, sollten auch keine natürlichen Mittel aufgetragen werden. In diesem Fall gilt: unverzüglich zum Arzt!

So funktioniert die Sonnenbrand-Prophylaxe

Um sich einen Sonnenbrand gar nicht erst zuzuziehen, gilt es, auf versteckte Sonneneinstrahlung zu achten. Dies kann beispielsweise schon bei einem längeren Bummel durch die City der Fall sein. Auch eine Stadt-Rallye, der Besuch auf der Sonnenterrasse eines Eiscafés, das Picknick im Grünen, Radfahren oder Schwimmen im See und Open-Air-Veranstaltungen wie Stadtfeste bergen die Gefahr eines Sonnenbrands.

Eine erste Präventionsmaßnahme ist es, eine hochwertige Gesichtspflege zu verwenden, die mit einem UV-Filter ausgestattet ist. Arme und Beine sind bei kurzer Sommerbekleidung besonders anfällig, sodass eine Körperpflege mit UV-Filter gegenwirkt. Diese Lösungen eignen sich lediglich für einen Kurzzeit-Sonnenaufenthalt. Für geplante längere Sonnenzeiten sollte eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor gewählt werden. Für die Lippen eignet sich eine Lippenpflege mit UV-Schutz.

Am besten lässt es sich Sonnenbrand vorbeugen, indem Körperpartien durch Kleidung (längere Ärmel und Hosenbeine) bedeckt werden. Die Kopfhaut kann mit einer Kopfbedeckung in Form eines Basecaps, Haartuchs oder eines Sonnenhuts geschützt werden. Der Sonnenhut sollte jedoch so engmaschig gearbeitet sein, dass er keine Sonne durchlässt.