Spatenstich für das neue „element-i“-Kinderhaus Farbenkreisel in Echterdingen

Mit dem Spatenstich zum Bau des Kinderhauses „Farbenkreisel“ in der Gutastraße 15 erweitert die Stadt Leinfelden-Echterdingen künftig ihr Kinderbetreuungsangebot. Nach der Fertigstellung, die voraussichtlich im ersten Quartal 2026 erfolgt, wird das Kinderhaus Platz für rund 70 Kinder bieten.

Oberbürgermeister Otto Ruppaner, Vertreter der Stadt und der Baufirma sowie der Geschäftsführer des Trägernetzwerks KONZEPT-E, Clemens M. Weegmann, haben am 10. September 2024 erfolgreich den symbolischen, ersten Spatenstich zum Bau des neuen „element-i“-Kinderhauses Farbenkreisel in Echterdingen vollzogen.

Herr Weegmann äußerte sich in einer kurzen Ansprache erfreut über die Zusammenarbeit und betonte die enge Kommunikation zwischen der Stadtverwaltung und KONZEPT-E. „Die kurzen und klaren Kommunikationswege haben die Kooperation sehr angenehm gemacht. Wir sind auch sehr froh, wieder mit der FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH aus Dossenheim zusammenarbeiten zu können und setzen hier auf einen Partner mit Erfahrung an unserer Seite.“ KONZEPT-E wird nach der Fertigstellung auch die Trägerschaft der neuen Kita übernehmen. 65 bis 70 Kinder in vier Gruppen, zwei für U3-Kinder und zwei für Ü3-Kinder, können künftig dort betreut werden. „Das Kinderhaus Farbenkreisel wird das Betreuungsangebot in Echterdingen mit weiteren Krippen- und Kita-Plätzen ergänzen und ist für uns ein weiterer Baustein zur Familienfreundlichkeit mit dem Ziel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Region“, ergänzt Oberbürgermeister Ruppaner.

Im Fokus stehen die Kinder

Das können Eltern und Kinder im Kinderhaus Farbenkreisel erwarten: Flexible Betreuungszeiten und frisch zubereitetes Essen, wenn möglich aus regionalen und Bio-Produkten, große Fenster für viel Licht, gut ausgestattete Funktionsräume mit natürlichen Materialien und eine Gestaltung, die den Bedürfnissen der Kinder entspricht. „Unsere ‚element-i‘-Pädagogik fließt in alle Bereiche der Innen- und Außenausstattung unserer Einrichtungen ein. Daher setzen wir vor allem auf natürliche Materialien wie Holz“, erklärt Clemens M. Weegmann.

Das Herz der künftigen Einrichtung: die „element-i“-Pädagogik

Die Vision ist es, Kinder zu innerlich freien, mündigen und starken Individuen zu erziehen, die sich und die Welt reflektieren und Verantwortung für ihr Handeln und die Konsequenzen daraus übernehmen. Ganz nach dem Motto: #eskommtaufmichan. „Und es braucht jeden Einzelnen, damit eine Gemeinschaft funktioniert“, betont Weegmann. „Zur gesunden Entwicklung und Entfaltung ihrer Individualität brauchen Kinder eine ausgewogene Balance zwischen individueller und gemeinsamer Aktivität. Wir orientieren uns an den individuellen Stärken, Potenzialen und Interessen und bestärken die Kinder darin, sich damit für die Gruppe zu engagieren.“

Über KONZEPT-E

Als freier Bildungsträger entwickelt KONZEPT-E seit über 30 Jahren innovative Bildungs- und Be-treuungskonzepte und setzt diese gemeinsam mit Unternehmen und Kommunen in die Praxis um. In den „element-i“-Kinderhäusern und „element-i“- Schulen werden Kinder und Jugendliche be-treut und erzogen, damit sie sich zu freien und starken Menschen entwickeln. Angehende Erziehe-rinnen und Erzieher bildet KONZEPT-E in ihren Fachschulen aus und weiter. Basis ist die „element-i“-Pädagogik, nach der jeder Mensch individuell gefördert wird. Damit soll ein Beitrag für eine stabile und zukunftsfähige Gesellschaft von morgen geleistet werden.