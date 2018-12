Spenden statt Schenken

× Erweitern Foto: Thorsten Hiller VR Bank Spende 2018

Die VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG ist mit rund 65.000 Mitgliedern sowie über 100.000 Kunden eine der größten Genossenschaftsbanken in der Region. Seit 1857 ist die Bank mit aktuell 28 Geschäftsstellen vertreten und beschäftigt 357 Mitarbeiter, darunter 45 Auszubildende. Mit einer Bilanzsumme von 2.078 Mio. Euro ist die VR Bank ein leistungsfähiger und verlässlicher Partner direkt vor Ort.

„Mit einer breiten Unterstützung für das Vereinsleben, für kulturelle Projekte und für soziales Engagement stehen wir für unsere Region ein“ so der Vorstandsvorsitzende der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim Eberhard Spies. „Diese soll weiter lebendig, lebenswert und erfolgreich sein. Ein breit verteiltes Sponsoring, Spenden, umfangreiche Fördermaßnahmen unserer VR Bank-Stiftung und die zweckgebundenen Erlöse aus dem Gewinnsparen ermöglichten diese Stärkung heimischer Kommunen, Institutionen, Schulen und Kindergärten ebenso wie Vereine und soziale Einrichtungen. Wir verdienen hier unser Geld und sehen uns als einen Teil der Region. In unserem Geschäftsgebiet liegen die Wurzeln unseres Erfolgs. Deshalb möchten wir möglichst viel unseres Erfolges direkt in die Region zurückfließen lassen“.

Das gesellschaftliche Engagement der VR Bank hat sich innerhalb der letzten 8 Jahre mit dem Wachstum der Bank stetig erhöht. Das Gesamtengagement in der Region betrug ab dem Jahr 2011 bis heute 6.757.000,00 EUR. Die VR Bank unterstützte hiermit insgesamt 3.603 Vereine und Institutionen aus eigenen Spendenmitteln der Bank, dem Zweckertrag des VR-GewinnSparens, der

VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim – Stiftung, durch Sponsorenengagements und Dauerwerbevereinbarungen mit Vereinen und Institutionen wie zum Beispiel der TSG Schwäbisch Hall, dem TSV Crailsheim oder dem TSV Gaildorf. Es werden auch große gesellschaftliche Veranstaltungen berücksichtigt wie z.B. der Dreikönigslauf in Schwäbisch Hall oder der Jugend Euro Cup in Gaildorf. Ebenso werden die Hochschulförderung sowie regionale Messeveranstaltungen durch die VR Bank unterstützt.

Eine vielfältige und breite Unterstützung und Förderung der einzelnen Projekte ist der VR Bank wichtig. Deshalb verzichtet die VR Bank bewusst darauf einzelne Projekte mit hohen Summen zu unterstützen und fördert deshalb vielfältig und breit gefächert Vereine, Institutionen und soziale Einrichtungen im gesamten Geschäftsgebiet. Es wird darauf geachtet, die Spendengelder in den drei Regionalmärkten der Bank Schwäbisch Hall, Crailsheim und dem Bereich Mainhardt/ Michelfeld/ Limpurger Land gerecht zu verteilen.

Am Donnerstag, 13. Dezember 2018 lud die VR Bank wieder zur großen Spendenübergabe „Spenden statt Schenken“ für das 2. Halbjahr 2017 ein.

An der Veranstaltung vergab die Bank Spendenmittel in Höhe von über 127.750,00 EUR an 103 Einrichtungen und Institutionen in der Region.

Die darauffolgende Spendenübergabe erfolgte aus den Mitteln der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim-Stiftung sowie aus dem Zweckertrag des VR-GewinnSparens. Berücksichtigt wurden gemeinnützige Vereine und Institutionen sowie soziale Einrichtungen aus dem Geschäftsgebiet der Bank, die ein konkretes Projekt verwirklichen, wie z.B. der Tierschutzverein Crailsheim e.V., der eine Quarantänestation anbauen muss oder die Haller Eisenbahnfreunde für die Renovierung und den Wiederaufbau anlässlich eines Umzugs in ein neues Vereinsgebäude.

Mit einem Dauerlos des VR-GewinnSparens kann man spielend gewinnen, sparen und helfen. Ein Los kostet 10,00 EUR. Der Lotterieeinsatz beträgt 2,50 EUR, davon werden 0,63 EUR dazu verwendet, Menschen in Not bzw. soziale und gemeinnützige Einrichtungen in der Region zu unterstützen. 7,50 EUR werden Monat für Monat angespart. Ab 4 Losen kann der Sparbeitrag auch in einen Fonds eingezahlt werden. Monatlich haben die VR-GewinnSparer die Chance attraktive Gewinne zu gewinnen. Im Jahr 2019 gibt es monatlich 2 Mercedes-Benz C-Klasse Cabrios, 3 Mercedes-Benz GLC und 5 Mercedes-Benz A-Klasse zu gewinnen. Ebenso gibt es Geldgewinne in Höhe von 25.000,00 EUR, 10.000,00 EUR, 2.500,00 EUR, 1.000,00 EUR, 250,00 EUR, 100,00 EUR sowie 50,00 EUR zu gewinnen. Zusätzlich werden im Juni und Dezember eines jeden Jahres attraktive Sonderverlosungen durchgeführt.

Da das VR-GewinnSparen eine clevere Kombination aus Gewinnen, Sparen und Helfen ist, steigt die Losanzahl stetig an. 10.500 Mitglieder und Kunden der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim nehmen am VR-GewinnSparen mit durchschnittlich 3 Losen teil und tragen somit zum Spendenbeitrag an die Vereine und Institutionen in der Region bei.