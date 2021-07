Spiel und Spaß in der Esslinger City

Der Sommer ist da und die Ferien gehen bald los. Mit dem SommerFUNKELN wird es bis in den September hinein viele Aktivitäten in der City geben, die den Besuch in der Esslinger Mitte abwechslungsreich und interessant machen.

Die EST Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH lädt jetzt zu „Spiel und Spaß in der City“ ein. Ab sofort stehen in der Stadtinformation verschiedene Spielmaterialien zum kostenlosen Ausleihen zur Verfügung: Indiaka, Federball, Gummitwist, Springseile, Ringwurfspiel und Mini-Bowling.

Insbesondere auf dem Marktplatz kann gespielt werden. Die Ausleihe erfolgt ganz unkompliziert bei den Mitarbeiterinnen der Stadtinformation am Marktplatz 16 zu den normalen Öffnungszeiten. Lediglich ein Pfand muss hinterlegt und wenige Kontaktdaten müssen hinterlassen werden.

Die Spielsachen können von Kindern gerne dann ausgeliehen werden; wenn die Eltern in der vielfältigen Gastronomie rund um Markt- und Rathausplatz zu Gast sind.

Je nachdem wie das Angebot angenommen wird, kommen weitere Spielmaterialien hinzu, werden Bestände von vorhandenen aufgestockt oder ergänzt.

Die Spiel- und Bastelwarengeschäfte HEIGES Spielwaren, Der Malkasten, Spielhansl, Bastel-Ecke und copy print machen zusammen das Gewinnspiel „Olympia in der City“: eine Teilnahmekarte in einem der Geschäfte holen, in jedem Geschäft „einfach so“ einen Stempel auf die Karte bekommen und nach fünf Stempeln eine Dankeschön-Prämie mitnehmen und die Chance auf einen Gutschein der Geschäfte erhalten.

Zudem dürfen die Kinder an verschiedenen Tagen im Sommer wieder die Pflastersteine bemalen und die Kids der Ballettschule Maria Stadler sind bei den Spiel- und Bastelwarengeschäften in der nächsten Woche mit kurzen Tanz-Flash-Mobs unterwegs.

Alle Informationen zu den Aktionen beim SommerFUNKELN finden sich auf www.city-esslingen.de und www.instagram.com/city.esslingen.