Spiele, um alle bei Laune zu halten

In der Moritz-Region geht es immer heiß her; das wissen nicht nur Einheimische, sondern ebenfalls Touristen. Doch wer verreist oder selbst in die Region Heilbronn-Franken kommt, braucht Beschäftigung während der Zug- oder Autofahrt. Schnell einmal wird es langweilig, vor allem, wenn nicht nur Erwachsene zur Reisegruppe zählen. Mit den folgenden Spielideen für Jung und Alt bleiben die Anreise und der verregnete Tag im Reisedomizil dennoch gesellig.

Gemeinsam eine gute Zeit verbringen

Die Urlaubszeit soll möglichst gut genutzt werden. Unabhängig davon, ob es sich bei der freien Zeit um eine Soloreise oder aber den Familienurlaub handelt; am Ende sollen möglichst alle entspannt nach Hause kommen. Allerdings kann es abseits der eigentlichen Reiseplanung zu mannigfaltigen Herausforderungen kommen. Etwa kann das Wetter an der Urlaubsdestination umschlagen, sodass es durchgehend regnet und die Reisenden an das Hotelzimmer gefesselt sind. Oder aber die Anreise mit der Bahn dauert länger und die Kinder werden von Minute zu Minute quengeliger.

In jedem Fall ist es sinnvoll, für solche Geschehnisse vorbereitet zu sein. Besonders hilfreich für Erwachsene, aber auch für Kinder sind gute Spiele, die perfekt für eine Reise sind. Diese sollten selbstverständlich einige Kriterien erfüllen. Für Volljährige ist Sizzling Hot Delux eine praktische Option, Spielspaß und Nervenkitzel zu vereinen. Das quietschbunte Novoline Spiel kann praktisch über ein Smartphone gespielt werden. Einfach die Seite aufrufen, anmelden und ein unterhaltsames Spiel mit farbenfroher und detailverliebter Grafik genießen. Dank mobilem Internet ist ein Zugang zudem jederzeit möglich.

Alternative Optionen sollten hingegen möglichst kompakt sein und problemlos ins Handgepäck passen. Ferner müssen sie die Voraussetzung mitbringen, im Auto, Zug oder auch am Flughafen gespielt werden zu können. Das bedeutet zeitgleich, dass ein Reisespiel nicht zu kleinteilig sein darf. Sonst geht schnell etwas verloren. Darüber hinaus muss es für die jeweiligen Spieler interessant sein.

Welche Spiele sind für Reisen geeignet

Hoch im Kurs stehen immer Kartenspiele. Diese passen gut ins Handgepäck. Zudem gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Variationen. Neben klassischem Poker oder Canasta, können leicht auch Kartenspiele für Kinder umgesetzt werden. "Mau-Mau" ist nur eines von vielen. Besonders beliebt unter dem Nachwuchs: "UNO" oder auch "Skip-Bo". Beide haben im Übrigen das Potenzial, nicht nur Kinder mit Freude zu erfüllen, sondern ebenso Erwachsene und selbst Oma und Opa.

Für die regnerischen Tage auf Hotelzimmern oder in der Ferienwohnung bieten sich ferner Escape -Spiele an. Hierbei handelt es sich um extrem beliebte Brettspiele, bei denen Spieler verschiedene Herausforderungen meistern und Aufgaben lösen müssen. Allerdings bleibt alles auf dem Spieltisch. Hierbei gilt es, lustigen, als auch gruseligen Geschichten auf die Spur zu kommen. Zwar ist die Umverpackung und dessen Inhalt nicht so kompakt wie ein Kartenspiel; einmal gelöst muss das Spiel allerdings nicht unbedingt wieder mitgenommen werden. Schließlich ist der Verlauf der Story und dessen Rätseln dann schon bekannt.

Eine weitere Alternative für die Beschäftigung auf der Reise sind Würfelspiele. Hierbei ist selbstverständlich der Klassiker "Kniffel" besonders beliebt. Aber auch für jüngere Spieler und Spielerinnen gibt es Optionen. Hierzu zählen als Beispiel "Kniffel Kids" oder auch "Qwixx". Wer es etwas ruhiger angehen lassen möchte, benötigt lediglich Stift und Papier. Denn der Spielklassiker "Stadt, Land, Fluss" ist immer eine gute Möglichkeit, Zeit zu überbrücken und zeitgleich Spaß zu haben.