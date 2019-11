Spielerisch gegen den Winterblues – Videospielremakes auf dem Brett

Mit Ravensburg direkt um die Ecke sind wir ja geradezu prädestiniert der üblen Winterdepression spielerisch auf die Pelle zu rücken. Gefühlt kommen jede Woche neue Brettspiele auf den Markt. Ein Trend, der sich schon seit einigen Jahren abzeichnet ist der Weg weg vom Video- oder PC-Spiel und wieder hin zu den Brettspielen. Die Entwickler der digitalen Games wollen offenbar auch ein Stückchen von diesem Kuchen abhaben und bringen vermehrt Remakes ihrer Werke als Brettspiel heraus. Auf der anderen Seite bekommen wir aber auch schon immer Spiele auf dem PC und Co. serviert, die wir als Brettspiele kennen.

Gemeinsames Spielen in der Familie wichtig

Viel Spielen ist wichtig für unser soziales Umfeld. Vor allem innerhalb der Familie sind regelmäßig eingelegte Spielzeiten von großer Bedeutung. Eine Studie der LEGO Gruppe, der sogenannte „LEGO Play Well Report“ zeigt aber, dass es in vielen deutschen Familien nicht genug Spielzeit gibt. Deutsche Eltern sind sich zwar einig, dass eine gemeinsame Spielzeit wichtig für die Entwicklung und Zufriedenheit ihrer Kinder ist. Trotzdem geben rund 37 Prozent an, dass sie zu wenig mit ihren Kindern spielen. 42 Prozent der Eltern fehlt schlicht und einfach die Freizeit. Befragt wurden 1.024 Eltern und 414 Kinder aus Deutschland. Gerade wegen diesem Ergebnis ist es umso wichtiger, dass man die gemeinsame Zeit sinnvoll nutzt. Sei es bei Familien mit Kindern oder auch im Freundeskreis.

Rollenspiele sind im Trend

„Das Schwarze Auge“, „Dungeons and Dragons“ – eigentlich sind Rollenspiele ja auch auf dem Brett geboren. Den Anfang machten sogenannte Pen-and-Paper-Rollenspiele in den 70er Jahren. Dabei nehmen die Spieler fiktive Rollen ein und erleben durch Erzählen ein Abenteuer. Mithilfe von Charakterkarten werden die Rollen bestimmt und spezielle Eigenschaften erwürfelt. Der Spielleiter moderiert die Geschichte.

In diese Richtung bewegt sich auch das „The-Witcher-Abenteuerspiel“. Die Spieleserie The Witcher geht auf eine Fantasyromanreihe zurück und befasst sich mit den Abenteuern von Geralt Riva. Beim Brettspiel geht es darum, vier Aufgaben in der Welt von The Witcher zu lösen. Hier können sich die Spieler zwischen 4 verschiedenen Charakteren entscheiden, die alle unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. Das Spiel eignet sich für Erwachsende und Jugendliche ab 16 Jahre.

Spieler, die „Dark Souls“ auf der Konsole oder PC gespielt haben, haben ebenfalls Grund zur Freude. Das Spiel hat den Transfer auf den Spieletisch ebenfalls erfolgreich geschafft. Vier Spieler können sich hier auf ein anspruchsvolles Spiel freuen, denn auch wie beim Vorbild gilt: möglichst viele Feinde besiegen, dabei aber selbst nicht draufgehen. Und wer „Dark Souls“ kennt, weiß um dessen Schwierigkeit. Eine andere Hürde ist hier außerdem der Preis. Um die 100 Euro muss man für dieses Spielvergnügen hinblättern, doch es lohnt sich.

Von der Realität auf den PC

Natürlich funktioniert der Transfers Bildschirm-Spieletisch nicht nur in eine Richtung. Auch umgekehrt gibt es erfolgreiche Umsetzungen, die auf der Konsole oder dem PC mindestens genauso viel Spaß machen. Gute Beispiele sind hier die digitalen Versionen von „Monopoly“ oder auch „die Siedler von Catan“.

Aber auch die Casinowelt hält Einzug auf unseren heimischen Rechnern. Beispielsweise Online Poker oder auch sogenannte Slot Machines sind online spielbar und genauso kann man auch möglicherweise etwas gewinnen. Im Netz kann man sich über Slot Machines wie „Book of Ra“ oder auch über Erfahrungen mit „Book of Dead“ in Online Casinos informieren.

Strategiespiele

Dieses Genre lässt sich besonders gut auf das Spielbrett auf dem heimischen Wohnzimmertisch übertragen. Schließlich kennen wir ja alle Strategieklassiker, wie zum Beispiel „Risiko“ oder auch „die Siedler von Catan“. So mancher Videospieleentwickler hat hier nachgelegt und aus seinem digitalen Game ein Brettspiel gemacht. Hierzu zählt unter anderem das beliebte „Age of Empires III“. Thematisch geht es hier um die Entdeckung einer neuen Welt. Bis zu 6 Spieler können daran teilnehmen und es eignet sich ab einem Alter von 10 Jahren.

Ein weiterer großer Name auf der Liste ist „Civilisation“. Hier nehmen die Spieler die Rolle eines Anführers ein, der sein Volk in ein neues Zeitalter bringen muss. Dabei erinnert selbst das Aussehen des Spielbretts an sein digitales Vorbild. Bei einer Runde „Civilisation“ sollte man auf jeden Fall Zeit mitbringen. Denn Partien von 2 bis 4 Stunden sind hier keine Seltenheit. Bis zu vier Spieler können am Tisch Platz nehmen. Es ist geeignet für Jugendliche ab 13 Jahren.

Die Mischung macht‘s

Ein weiterer Trend, den man über die vergangenen Jahre beobachten konnte, sind elektronische Brettspiele oder auch Hybridspiele. Dabei werden bestimmte Teile eines Brettspiels durch digitale Komponenten ersetzt. Beispielsweise das Würfeln oder auch bestimmte andere Ereignisse im Spiel können über den PC, Tablet oder auch das Smartphone gesteuert werden.

Natürlich kann man auch Spaß mit Videospielen oder Online-Spielen gemeinsam mit Freunden oder Familie haben. Hier empfiehlt es sich aber den Spaß in Maßen zu genießen. Vor allem bei Online-Rollenspielen, wie beispielsweise „World of Warcraft“, warnt das Bundesgesundheitsministerium vor einer Online-Sucht.

Wem es im Winter aber doch nicht zu kalt ist, darf natürlich trotzdem gerne vor die Tür gehen. Am besten die Freunde und/oder die Familie mit einpacken. Das kann ebenfalls die zwischenmenschliche Bindung stärken und gute Laune machen.