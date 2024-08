Spielklassiker digital: Spielkultur auf modernen Wegen

Spiele aller Art sind ein fester Bestandteil der Kultur in unserer Gesellschaft. Die Verbindung zwischen Spiel und Kultur wurde sogar bereits zum Thema von Ausstellungen im Museum, die die Kunst im Spiel und dessen Rolle in der Kultur hervorheben. Einige klassische und traditionelle Spiele, die bereits seit Jahrzehnten verbreitet sind und schon lange vor der Zeit des Internets beliebt waren, haben die Spielkultur besonders geprägt. Vom altbekannten Brettspiel bis hin zum Retro-Arcade-Game, Kulthits von früher sind auch heute noch enorm beliebt und dank moderner Technologien nach wie vor ein fester Bestandteil des Alltags.

Arcadespiele

Die Arcadespiele der 80er- und 90er-Jahre waren der Beginn der Videospiel-Ära, die die Spieleindustrie massiv geprägt und beeinflusst haben. Nach wie vor lieben Spielfreunde die klassischen Automaten, die sie in Nostalgie schwelgen lassen. Die Arcade-Hallen von früher sind jedoch längst nicht mehr so verbreitet. Das bedeutet allerdings nicht, dass man nicht dennoch die Retro-Hits spielen kann. Dank verschiedener Emulations-Software können Spieler Tausende von Arcadespielen jetzt virtuell auf modernen Computern starten. Publisher bringen zudem moderne Ports der altbekannten Hits für heutige Geräte heraus. So finden Nutzer jetzt etwa mobile Versionen von klassischen Arcade-Hits in den App-Stores. Besonders spannend wird es, wenn die Klassiker mit modernen Technologien neues Leben eingehaucht bekommen. Der Arcade-Hit Space Invaders kann jetzt zum Beispiel auch mithilfe von Augmented Reality (AR) am Smartphone gespielt werden, wobei die reale Welt zum Zentrum des Geschehens wird.

Spielautomaten

Auch die altbekannten Spielautomaten aus der Spielbank, die bereits im 19. Jahrhundert die Unterhaltungskultur beeinflussten, haben im 21. Jahrhundert neues Leben eingehaucht bekommen. Der traditionsreiche einarmige Bandit ist auch in der digitalen Ära noch spielbereit. Die klassischen Spielautomaten stehen jetzt über große Bibliotheken an Slots im Internet im virtuellen Format zur Verfügung. Hier werden die Walzen und Symbole digital angezeigt und mit Animationen versehen. Einerseits stehen zahlreiche klassische Slots mit drei Walzen und ikonischen Symbolen wie Kirschen, Orangen und Glocken bereit, andererseits warten moderne Online-Spielotheken inzwischen auch mit modernen Varianten des Klassikers auf. Diese beinhalten unterschiedliche innovative Spielmechaniken sowie aufwendige Animationen.

Brettspiele

Analoge Gesellschaftsspiele sind heute noch genauso beliebt wie eh und je und lassen sich über digitale Adaptionen heutzutage einfach virtuell spielen. Von Monopoly über Scrabble bis hin zu Risiko und Catan, allerlei Hits besitzen jetzt offizielle digitale Varianten. Sowohl direkt im Browser am PC als auch am Mobilgerät per App können die Spiele wie zuvor gespielt werden. Einige Spiele wurden sogar auf die Konsole gebracht. Über Online-Funktionen können Spieler sich mit Freunden und Spielern aus aller Welt vernetzen, um gemeinsam eine Spielrunde zu starten. Noch fortschrittlicher sind zudem Simulatoren wie der Tabletop Simulator, die über VR und AR oder am Bildschirm eine Tischoberfläche simulieren, auf der alle möglichen Gesellschaftsspiele virtuell gespielt werden können. Durch die Simulation wird das Spielerlebnis dabei besonders lebensnah.

Kartenspiele

Um altbekannte Kartenspiele zu spielen, benötigt man heutzutage kein Deck an Karten mehr. Viele Spiele wurden digitalisiert und können jetzt mobil unterwegs per App oder virtuell am PC gespielt werden. So stehen online inzwischen viele Plattformen mit großen Communitys bereit, auf denen Klassiker wie etwa Poker, Bridge und Skat mit anderen Spielern gespielt werden können. Viele Spiele verfügen zudem über eine clevere KI, mit denen Spieler ihre Fähigkeiten zunächst üben und trainieren können. Genauso wurden auch Sammelkartenspiele längst digitalisiert. Magic: The Gathering zum Beispiel ist mit MTG Arena heute auch virtuell beliebt und mit Yu-Gi-Oh! Duel Links hat das Kartenspiel von Konami inzwischen einen digitalen Counterpart mit einer großen Community an Spielern.

Die Spielkultur befindet sich kontinuierlich im Wandel und entwickelt sich mit den neuen Technologien, Möglichkeiten und Spielerwünschen stetig weiter. Durch digitale Varianten altbekannter Spielklassiker leben diese auf moderne Weise erneut auf. Ein großer Vorteil ist, dass die traditionsreichen Spiele damit auch heute noch sehr einfach zugänglich sind. Damit stirbt dieser Aspekt der Spielkultur nicht aus.