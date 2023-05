Sportwetten ohne deutsche Lizenz: Ist das sicher?

Deutschland ist eine Fußballnation – und das nicht nur am Sportplatz, sondern auch bei den Sportwetten. Hier zählen Fußballspiele zu den beliebtesten Wetten. Doch viele wissen nicht, welche Sportwettenanbieter legal sind. Dabei geht es im Kern um die Frage der Glücksspiellizenz. Hier fällt auf, dass auch Sportwetten in deutscher Sprache aber ohne deutsche Lizenz angeboten werden. Doch wie sicher sind diese Wettportale?

Wann spricht man von Sportwetten ohne Lizenz?

Wettanbieter ohne Lizenz haben lediglich keine Glücksspiellizenz für Deutschland. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht reguliert wären. Tatsächlich besitzen viele Casinos eine Lizenz aus einem anderen EU-Land, zum Beispiel aus Curaçao oder Malta. Doch Sportwettanbieter können auch ohne Lizenz sicher sein. Dafür müssen die Nutzer lediglich auf ein paar Merkmale der Website achten.

Wie kann ich trotzdem sicher sein?

Auch ohne deutsche Lizenz kann man einen seriösen Wettanbieter finden. Hierfür müssen Nutzer lediglich auf die folgenden Kriterien achten. Auf dem Sportwetten-Portal sollte eine Lizenz in einem anderen EU-Land angeführt sein. Außerdem muss es Hinweise auf verantwortungsvolles Spielen geben. Darüber hinaus sollte die Website SSL-verschlüsselt sein. Findet man zudem positive Erfahrungsberichte über den Sportwettenanbieter, kann er auch ohne deutsche Lizenz seriös sein.

Lizenz von anderen EU-Standorten

Wie bereits erwähnt sollte ein Sportwettenanbieter mindestens über eine Lizenz in einem EU-Land verfügen. Auf der Website werden die Lizenzen durch ein Kürzel der jeweiligen Aufsichtsbehörde kenntlich gemacht. Häufig wird man auf die Abkürzung MGA stoßen. Diese steht für die Malta Gaming Authority. Ebenso oft besteht eine Lizenz für Curaçao. Da diese Karibikinsel in Besitz der Niederlande ist, zählt sie ebenfalls zur EU. Hier wird die Lizenz vom Curaçao Gaming Control Board erteilt. Bei einem sicheren Sportwettenanbieter sollte eine dieser beiden Lizenzen zu finden sein.

Wird der Spielerschutz beachtet?

Die deutsche Lizenz und jene aus anderen EU-Ländern haben eines gemeinsam: Sie verpflichten die Anbieter zu Präventionsmaßnahmen gegen Spielsucht. Das kann beispielsweise ein Hinweis auf Anlaufstellen für Betroffene sein. Auch dieses Kriterium sollte jeder Buchmacher erfüllen.

Website mit sicherer Verschlüsselung

Auf einer Sportwetten-Plattform geben die Nutzer ihre finanziellen Daten bekannt. Egal, welche Zahlungsmethode man benutzt – mehr oder weniger persönliche Daten gibt man in jedem Fall an. Aus diesem Grund ist es essenziell, dass die Website den aktuellen Sicherheitsstandards genügt. Dafür wird die SSL-Verschlüsselung verwendet. Dass diese Technologie verwendet wird, erkennen die Nutzer an dem Schloss-Symbol links neben dem URL.

Gibt es positive Erfahrungsberichte?

Sportwetten liegen zwar nicht auf Platz eins der meistgenutzten Glücksspielarten. Dennoch haben auch Sportwetten-Websites einige Nutzer. Und manche davon berichten online über ihre Erfahrungen. Will man wissen, ob ein Anbieter seriös ist, sollte man online nach Erfahrungsberichten suchen. Dabei sollte man nicht nur darauf achten, ob Wetten zu Fußball, Volleyball und anderen Sportarten angeboten werden. Wichtig ist vor allem, was andere Nutzer über Boni, Ein- und Auszahlungen berichten.

Warum beantragen Buchmacher keine deutsche Lizenz?

In Deutschland bieten nur circa 14 Prozent der Buchmacher Sportwetten an. Das sind deutlich weniger also etwa Casino-Betreiber. An dieser Stelle stellt sich die Frage, warum nicht mehr Sportwetten-Anbieter eine Lizenz in Deutschland beantragen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen dürften sie mit deutscher Lizenz kaum Marketing betreiben, sprich kaum auf sich aufmerksam machen. Zum anderen könnten die Buchmacher dann nur einen Bonus pro Spieler vergeben.

Die Vorteile von Wettanbietern ohne Lizenz

Sportwetten-Portale ohne deutsche Lizenz stellen meist ein breites Angebot an Sportarten zur Verfügung, auf die gewettet werden kann. Ebenso vielfältig sind die Einzahlungsmöglichkeiten. So kann man zum Beispiel auch mit Bitcoin einzahlen. Außerdem können sie attraktivere Bonusangebote zur Verfügung stellen.

Die Nachteile bei Sportwetten ohne Lizenz

Bei Buchmachern ohne deutsche Lizenz ist zwar das Spielangebot häufig auf Deutsch verfügbar. Andere sprachliche Komponenten, etwa die allgemeinen Geschäftsbedingungen, sind oft nicht auf Deutsch angegeben. Auch kann die Haftung der Anbieter bei Schwierigkeiten schwieriger angefordert werden.

Fazit

Sportwetten-Anbieter können auch ohne deutsche Lizenz sichere Wetten anbieten. Nutzer sollten dabei auf bestimmte Merkmale achten. Auf der Website der Buchmacher sollte eine EU-Lizenz, ein Hinweis zum Spielerschutz und eine sichere Verschlüsselung erkennbar sein. Auf anderen Seiten sollte es positive Erfahrungsberichte über den jeweiligen Buchmacher geben. Sind diese Kriterien erfüllt, kann von einem seriösen Anbieter ausgegangen werden.