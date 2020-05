Eine Sportwette vorbereiten – 5 Profi-Tipps für mehr Erfolg bei der Tippabgabe!

Fast jeder zweite Sport-Fan in Deutschland hat sich schon einmal an einer Sportwette probiert. Für viele Sport-Fans zählt das Wetten auf Sportereignisse zum zusätzlichen Nervenkitzel. Die Zuschauerrolle bei einem Sportevent wird so noch spannender, man fiebert mit und mit ein bisschen Glück zahlt sich das richtige Gespür aus. Doch ist eine Sportwette alles andere als eine sichere Sache und verlangt eine gute Vorbereitung. Denn nur, wenn es gelingt verschiedene Faktoren bei der Tippabgabe einzubeziehen, lassen sich die Wettquoten für einen erfolgreichen Wettschein nutzen.

In Deutschland ist dabei vor allem das Angebot für Fußball-Wetten gigantisch. Hier wartet gleich eine Vielzahl von Sportwettenanbietern im Internet auf die Tippabgabe. Denn die meisten Sportwetten-Tipps werden heutzutage im Internet getätigt. Der Glücksspielmarkt im World Wide Web ist seit Jahren voll im Trend und kann vor allem im Segment der Sportwetten mit einem reichhaltigen Angebot überzeugen. Doch gibt es einige wichtige Faktoren, die vor jeder Tippabgabe berücksichtigt werden sollte, um die Chancen auf einen erfolgreichen Wettschein zu erhöhen.

Aus diesem Grund haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber zusammengestellt, der Sie mit fünf Profi-Tipps für Sportwetten unter die Arme greift. So gelingt es die Chancen auf eine erfolgreiche Sportwette massiv zu steigern.

Tipp 1: Wettanalysen aus dem Internet studieren

Um sich auf eine Sportwette vorzubereiten lassen sich heutzutage verschiedene Analysen von bevorstehenden Sportevents nutzen. Hierbei geben Sportexperten eine Analyse zum Ausgang eines Sportevents. So gelingt es durch aktuelle Wetttipps auf Plattformen wie sportwetten24.com einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Bookies zu genießen. Denn die Prognosen und Analysen der Sportexperten haben eine überdurchschnittlich hohe Trefferquote.

Tipp 2: Quoten auf verschiedenen Plattformen vergleichen

Die Quoten auf den verschiedenen Wettportalen im Internet können sich sehr stark voneinander unterscheiden. So kann es sich vor der Tippabgabe lohnen das Wettangebot samt Quoten bei den diversen Online Bookies zu vergleichen. Damit lässt sich bei einem erfolgreichen Wettschein ein noch höherer Gewinn einfahren.

Tipp 3: Bonusguthaben nutzen für höhere Einsätze

Durch die Vielzahl an Wettportalen im Internet herrscht ein großer Konkurrenzkampf zwischen den Wettanbietern im Online Bereich. Dies können Wetter zu ihrem Vorteil ausnutzen: Denn die Anmeldung und Einzahlung für Neukunden auf einem Wettportal im Internet ist oftmals auch mit einem Bonusguthaben verbunden. So lässt sich beispielsweise mit einer Einzahlung von 10 Euro ein Spielguthaben von 50 Euro nutzen. Dies bringt Wetter in eine vielversprechende Ausgangslage, da so die Einsätze für eine Sportwette erhöht werden können und somit bessere Gewinnmöglichkeiten schaffen.

Tipp 4: Sport-News und Formkurven im Blick behalten

Auch Sportnachrichten können Tippern einen guten Hinweis für bevorstehende Sportereignisse geben. So sollte man eine Sportwette auf einem News-Portal für verschiedene Sportarten vorbereiten. Auch Tabellenstände und Formkurven können Aufschluss über Tendenzen geben.

Tipp 5: Das Glück nicht erzwingen wollen

Das oberste Gebot bei einer Sportwette ist verlorenes Geld nicht zurückgewinnen zu wollen. Wer krampfhaft versucht eine Wette erfolgreich zu gestalten, wird langfristig kein Glück haben und noch mehr Geld verlieren. Demnach sollte man bei Sportwetten unbedingt nur Geldeinsätze tätigen, die entbehrlich sind.