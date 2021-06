Sprungarena – Mögen die Spiele beginnen!

»Ziehet ein in die Sprungarena in Brackenheim...« – so heißt es auf der neuen Website der ebenso neuen SprungArena in Brackenheim. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wo vor knapp einem halben Jahr noch eine alte Schweisserhalle Obdach für Tauben, abgestellte Fahrzeuge und allerhand Bauschutt bot, erstrahlt jetzt ein durchdachter Trampolinpark.

Über 1.500 Quadratmeter stehen hier jetzt zur Verfügung, um die ganz persönlichen Kräfte zu messen. Bereits der Ninja-Parcours scheint ein unüberwindbares Hindernis darzustellen. Hier muss man hangelnd und kletternd allerhand Hindernisse überwinden, um abschließen dann auch noch den Sprung in den Airbag zu wagen. Auch der Bounce-Parcours ist nicht weniger anstrengend. Hier ist dann zusätzlich auch noch Geschwindigkeit gefragt. Denn der Ziel-Buzzer tönt unüberhörbar das Erreichen des Ziels an.

Für 18,80 Euro kann man hier volle zwei Stunden springen. Die 60 Minuten sind schon für 12,80 Euro möglich. Speziell Schulkindern soll mit dem Angebot »School’s Out« die Möglichkeit geboten werden, sportlich aktiv zu werden. Dementsprechend werden die 60 Minuten hier sogar für nur 10,80 Euro angeboten.

Ein knappes halbes Jahr hat der Ausbau der Halle in Anspruch genommen. Hinter diesem Konzept steckt Alexander Burkhardt. Als Vater von zwei Kindern, wollte sich der 44jährige einen Lebenstraum erfüllen. Und das scheint gelungen. Gemeinsam mit seinem 10jährigen Sohn hat er die Attraktionen in den letzten Wochen bereits getestet. Jetzt ist es endlich soweit, dass er die Türen seiner SprungArena öffnen darf. Zum 10. Juni 2021 soll es losgehen. Selbstverständlich mit entsprechenden Vorkehrungen. Dementsprechend ließ sich Burkhardt sogar offiziell für die Durchführung von Corona-Tests zertifizieren. Der für den Besuch aktuell noch notwendige Test kann also problemlos direkt vor Ort durchgeführt werden. Unnötig zu erwähnen, dass weiterführende Hygienemaßnahmen in der SprungArena dann ebenso selbstverständlich sind.

Auch bei der Ticketbuchung setzt man auf Hygiene. Dementsprechend wurde ein Onlineshop installiert, der die vollständige Buchung und Bezahlung per PC oder auch mit dem Smartphone ermöglicht. Der Shop ist problemlos über die Homepage erreichbar. Hier bekommt man dann auch schon einen ersten Eindruck von den vielen Möglichkeiten des neuen Trampolinparks. Um aber tatsächlich zu erleben, was es heißt, die SprungArena zu betreten, sollte man mit dem Besuch nicht allzu lange warten. Die Türen sind ab dem 10. Juni geöffnet.

Sprungarena GmbH, Daimlerstraße 12, 74336 Brackenheim

E-Mail: info@sprungarena.de, www.sprungarena.de