Stadtgrün schützen, pflegen und erweitern: Diese Initiativen gibt es

Das Stadtgrün übernimmt in urbanen Gebieten eine immer wichtigere Rolle – für den Klimaschutz, für die Lebensqualität, für das Mikroklima und in vielerlei weiterer Hinsicht. Je grüner eine Stadt ist, desto attraktiver wird sie demnach als Wohnort. Dabei kann das Stadtgrün vielfältige Formen annehmen, seien es Parks, Wälder, begrünte Dächer, Friedhöfe, Sportplätze und vieles mehr. Aber es müssen nicht immer die großen Maßnahmen sein, um Städte grüner zu machen, sondern manchmal können schon kleine Verbesserungen einen großen Effekt erzielen. Das Anbringen von Baumschutz-Gittern und -Ringen ist dafür ein gutes Beispiel, denn es schafft zwar kein neues Stadtgrün, sorgt aber für eine längere Lebensdauer der Bäume im städtischen Umfeld. Es gibt also viele Möglichkeiten, um Stadtgrün zu schützen, zu pflegen und zu erweitern. Trotzdem reift das Bewusstsein, wie wichtig das Stadtgrün wirklich ist und wie es richtig umgesetzt wird, in vielen deutschen Metropolen erst langsam heran. Und auch immer mehr Kleinstädte oder Dörfer entdecken das Thema für sich. Dementsprechend viele Initiativen haben sich in den vergangenen Jahren in Deutschland rund um das Thema entwickelt. Hier ein Überblick:

1. Zukunft Stadtgrün

Adobe Stock / Freedomz

Auf Bundeseben dient die Initiative „Zukunft Stadtgrün“ dem Zweck, mit Hilfe eines Städtebauförderungsprogramms Grünflächen als Orte der Erholung, Begegnung und Integration in urbane Gebiete zu integrieren. Dafür werden konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtgrüns ergriffen und Fördergelder zur Verfügung gestellt. Ein Budget von 50 Millionen Euro wurde im Jahr 2017 bereitgestellt, das in Form von Bundesfinanzhilfen sowohl an Länder als auch an Kommunen ausgezahlt wird. Sie müssen für Maßnahmen verwendet werden, die der Verbesserung der grünen Infrastruktur in städtischen Regionen dienen. Dabei können beispielsweise neue Grünflächen angelegt, bestehendes Stadtgrün saniert oder verschiedene Freiflächen vernetzt werden – um nur einige von vielen Möglichkeiten zu nennen. Maßnahmen, die in diesem Rahmen gefördert werden, sind daher zum Beispiel die Herstellung multifunktionaler Grünflächen, Bau- sowie Ordnungsmaßnahmen auf leerstehenden Grundstücken oder Maßnahmen zur Barrierefreiheit im Stadtgrün. Viele Bundesländer haben sich dieser Initiative zudem aktiv angeschlossen und offerieren weitere Fördermittel für entsprechende Maßnahmen, zum Beispiel das Bundesland Bayern.

2. Aktion Stadtgrün und BUGA

Zwar ist Stadtgrün kein vordergründiges Ziel der Bundesgartenschau, doch in vielen Städten dient die Bundesgartenschau als Anstoß, um sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. So auch für Heilbronn, als im Jahr 2019 die Bundesgartenschau stattfand. Denn schon lange vor der Eröffnung setzten sich mit Blick auf die Gartenschau wichtige Förderer sowie Entscheider zusammen, um ein Konzept zu entwickeln, welches auch das Stadtgrün umfasste. Ziel war dabei, dieses über die Ausstellungszeit hinweg zu verbessern, sprich nachhaltige Veränderungen sowie Optimierungen am Stadtgrün von Heilbronn vorzunehmen. Interessierte Bürger wurden dabei aktiv eingebunden und spendeten beispielsweise Bäume oder übernahmen die Bepflanzung sowie Pflege der Baumscheiben. Weitere Maßnahmen waren das Pflanzen von Waldkiefern, Blütenkirschen sowie zahlreichen weiteren Blüten, Sträuchern sowie ausgewachsenen Bäumen. Eine Initiative also, durch die Heilbronn deutlich grüner geworden ist und welche die Lebensqualität in der Stadt merklich verbessert hat. Zusätzlich will sich das Heilbronner Grünflächenamt auch in Zukunft engagieren, wenn es um das Stadtgrün geht. Geplant sind dafür verschiedene Projekte wie die Mosaikgärten. Zudem wurde das Stadtprojekt „Aktion Stadtgrün“ ins Leben gerufen – ein bürgerschaftliches Engagement, bei dem 16 kleinere Projekte für mehr Stadtgrün in acht verschiedenen Vierteln in Kooperation mit dem Grünflächenamt umgesetzt werden.

3. Grüne Projekte Bonn

Heilbronn hat somit einen wichtigen Schritt in Richtung grüne(re) Stadt gemacht, dennoch gibt es Städte, die diesbezüglich deutlich weiter sind und demnach als Vorbild dienen können. Dazu gehört zum Beispiel Bonn, wo es gleich mehrere grüne Projekte gibt. Aus diesem Grund wurde Bonn vom Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ mit dem Label „StadtGrün naturnah“ ausgezeichnet. Gelobt wurde dabei insbesondere das Engagement zur biologischen Vielfalt sowie auf den städtischen Grünflächen. Zu den Initiativen, die Bonn diese Auszeichnung eingebracht haben, gehören zum Beispiel der Lehrpfad Artenvielfalt, der Frühlingsmarkt, das „Hovens Beet“ in der Bonngasse, die Aktion „Offene Gartenpforte Rheinland“ sowie das Landschaftsprojekt „Grünes C“, um Freiräume in der Region zu vernetzen. Damit ist die Liste an Beispielen aber noch lange nicht zu Ende. Was in Bonn außerdem anders gemacht wird, ist der hohe Grad der Bürgerbeteiligung beim Grünflächenkonzept, denn diese übernehmen zu großen Teilen die Pflege und Mitgestaltung der Grünflächen – natürlich freiwilig. Dadurch konnte Bonn den überdurchschnittlichen Wert von fast 150 Quadratmetern öffentlicher Grünfläche pro Einwohner erreichen.

4. Initiative Stadtgrün

Adobe Stock / Mr Twister

Neben den vorgestellten Initiativen auf Bundes-, Länder- oder städtischer Ebene gibt es auch eine zunehmende Anzahl an unabhängigen Initiativen rund um das Stadtgrün. Sie verfolgen allgemeine Ziele wie die Sensibilisierung der Politik für Themen wie das Stadtgrün oder die ressourcenschonende Verwendung von Böden. So auch die „Initiative Stadtgrün“ aus Pankow, die sich folgende Ziele gesetzt hat: Senkung der Emissionen im Kampf gegen den Klimawandel, Förderung von Stadtgrün unter Berücksichtigung nachhaltiger Landnutzung, Verbesserung der Luftqualität sowie Schutz und Sicherung von Lebensräumen. Erreicht werden sollen diese Ziele durch einen Dialog mit allen betroffenen Akteuren, um entsprechende Diskussionen sowie Handlungen anzustoßen. Die Initiative Stadtgrün setzt sich somit für eine nachhaltige, lebenswerte und gesundheitsförderliche Stadtentwicklung ein, bei welcher das Stadtgrün wieder eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Das städtebauliche Gesamtkonzept für Pankow soll daher entsprechend umgestaltet werden, um mehr Grünflächen wie Parks, Kleingärten oder eine Hofbegrünung zu integrieren.

5. Grün in die Stadt

Da es mittlerweile eine Vielzahl an Förderprogrammen für Stadtgrün gibt, wurden diese auf der Plattform „Grün in die Stadt“ zusammengefasst. Die Initiative unterstützt Städte im kleineren sowie größeren Rahmen bei der Umsetzung von Grünprojekten. Sie hat zudem eine eigene Studie in Kooperation mit forsa durchgeführt, die durchaus spannende Ergebnisse brachte: 62 Prozent der Familien mit Kindern, die in der Stadt wohnen, nutzen zweimal pro Woche aktiv das Stadtgrün. 92 Prozent der Bürger fühlen sich zudem in grünen Innenstädten wohler. Auf „Grün in die Stadt“ können Kommunen somit eigene Grünprojekte auf Fördermöglichkeiten überprüfen. Bereits gefördert wurden in diesem Rahmen zum Beispiel Projekte im Paderborner Land, auf dem Katernberg im Essener Norden, im Landschaftspark Georgenberg oder im Köllnischen Park. Neben den verfügbaren Programmen von Bund und Ländern vermittelt die Initiative außerdem weitere Fördermöglichkeiten wie das „Parkprogamm“, die „Post-Corona-Stadt“ oder Förderungen von der „Kreditanstalt für Wiederaufbau“.

6. Bundespreis Stadtgrün

Noch eine erwähnenswerte Initiative ist der „Bundespreis Stadtgrün“. Hierbei geht es vor allem darum, sich gegenseitig Inspiration zu schenken und den Aufwand von Städten mit überdurchschnittlichen Erfolgen beim Stadtgrün zu honorieren. Ausgeschrieben wurde dieser Wettbewerb von Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Der Preis wurde im Jahr 2020 für Städte vergeben, deren Engagement beim Stadtgrün außergewöhnlich war, beispielsweise durch die gestalterische Qualität, durch eine vielfältige Nutzbarkeit oder durch eine hohe Innovationskraft. Es geht also vor allem darum, durch Grünprojekte für die Menschen einen größeren Mehrwert im städtischen Alltag zu schaffen. Dotiert war der Preis mit 100.000 Euro und er wurde in insgesamt vier Kategorien vergeben – schließlich kann der Schutz, die Pflege und die Erweiterung von Stadtgrün vielfältige Formen annehmen, wie bereits erwähnt. Die Kategorien waren deshalb: gebaut, genutzt, gepflegt und gemanagt. Als Grundlage für die Bewertung der einzelnen Projekten wurde das „Weißbuch Stadtgrün“ herangezogen, das sozusagen als bundesweiter Leitfaden für Städte dient. Der „Bundespreis Stadtgrün“ ist diesbezüglich ein wichtiger Baustein und wird daher mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft regelmäßig vergeben. Die Sieger des vergangenen Jahres waren das Mittlere Paderquellgebiet in Paderborn (Kategorie „gebaut“), der Bürgerpark und das Gartendenkmal Marienberg in Brandenburg (Kategorie „gepflegt“), die Multifunktionalen Klima-Baumstandorte in Hamburg (Kategorie „gepflegt“), der Bürgerbahnhof Plagwitz in Leipzig (Kategorie „genutzt“), das Freizeitgelände Berneckstrand in Schramberg (Kategorie „genutzt“) und die Essbare Stadt Andernach (Kategorie „gemanagt“).