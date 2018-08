Stadtkapelle Bad Wimpfen spendet 3.000 Euro an das Tumorzentrum Heilbronn-Franken

× Erweitern Einen Spenden-Scheck über 3.000 Euro überreichten Jürgen Wolpert, erster Vorsitzender der Stadtkapelle Bad Wimpfen, und Sigrid Jessel, erste Vorsitzender der Stadtkapelle Bad Friedrichshall, an Prof. Uwe Martens, geschäftsführender Vorstand des Tumorzentrums Heilbronn-Franken.

Jürgen Wolpert, erster Vorsitzender der Stadtkapelle Bad Wimpfen, und Sigrid Jessel, erste Vorsitzende der Stadtkapelle Bad Friedrichshall, überreichten bei der symbolischen Scheckübergabe eine Spende von 3.000 Euro an Prof. Uwe Martens, geschäftsführender Vorstand des Tumorzentrums Heilbronn-Franken. Die Stadtkapelle hatte ein Benefizkonzert veranstaltete zum Gedenken an zwei junge Musikkameraden, die im Alter von 37 und 40 Jahren an Krebs verstarben. „Uns persönlich ist es ein großes Anliegen, die Krebsforschung zu unterstützen. Deshalb soll das Geld gezielt der Forschungseinrichtung des Tumorzentrums Heilbronn-Franken zugutekommen“, sagt Jürgen Wolpert.

Prof. Martens freut sich über die finanzielle Unterstützung. Mit dem Geld soll die klinische Forschung unterstützt und weiter entwickelt werden. Um an Forschungsvorhaben und Studien teilzunehmen, sind die SLK-Kliniken im Gegensatz zu Universitätskliniken auf Drittmittel von Förderern angewiesen. Das Studienzentrum des Tumorzentrums ist an mehreren deutschlandweiten und internationalen Forschungsprojekten beteiligt. Für die Patienten bedeutet die hohe Studienaktivität, dass Behandlungen mit neuesten, noch nicht frei erhältlichen Medikamenten im Rahmen der Studien möglich sind. „So können wir unseren Patienten die aktuell bestmöglichen Behandlungen anbieten.“, betont Prof. Martens die Bedeutung dieser