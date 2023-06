Stadtwerke Waiblingen GmbH: Die Kraft der Sonne nutzen

Die Kraft der Sonne nutzen

Steigende Energiepreise und Angst vor Lieferengpässen sorgen dafür, dass sich viele Unternehmen nach Alternativen umsehen, die ihnen Planungs- und Versorgungssicherheit bieten. Eine dieser Alternativen ist die Deckung des eigenen Bedarfs über eine Photovoltaik Anlage. Die Stadtwerke Waiblingen haben bereits 35 Photovoltaikanlagen im Waiblinger Stadtgebiet installiert und sind ein verlässlicher Partner, wenn es um die Bereitstellung einer passenden Anlage für Gewerbekunden geht.

Der Protoypenpark in Waiblingen steht für Hightech und spannende Entwicklungen und auch auf dem Dach des hochmodernen Dienstleistungsparks tut sich einiges: 2020 installierte die Energiepark Waiblingen Greenfield GmbH, eine Kooperation der Stadtwerke Waiblingen mit der greenfield development GmbH, dort eine der größten Photovoltaikanlagen in der Region. Bei einer Volllaststundenzahl von 950 Stunden erzeugt die Anlage 3,5 Millionen Kilowattstunden Ökostrom pro Jahr – genug, um rund 1000 Waiblinger Haushalte mit klimaneutralem Strom zu versorgen. Damit handelt es sich um die mit Abstand größte Photovoltaik-Dachanlage im Rems-Murr-Kreis, die die Energiewende in der Region einen großen Schritt vorangebracht hat. Fast 14.900 Tonnen Kohlendioxid wurden im Jahr 2020 in Waiblingen insgesamt durch die Nutzung erneuerbarer Energien und energieeffizienter Techniken eingespart. Weit mehr als die Hälfte dieser positiven Bilanz entfiel auf die Photovoltaik. Die Stadtwerke Waiblingen sind dabei eine treibende Kraft und haben bereits 35 Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet installiert. Den Schutz von Klima und Umwelt hat der Energieversorger in seinen Unternehmenszielen verankert.

Für diese ambitionierten Ziele sucht die Stadtwerke Waiblingen interessierte Partner, die einen Teil ihres Energiebedarfs in Zukunft aus einer Photovoltaik-Anlage beziehen möchten. Dafür bieten die Stadtwerke Waiblingen Gewerbekunden verschiedene PV-Produkte an.

Es besteht die Möglichkeit, eine eigene Kundenanlage zu erwerben. Bei dieser ist der Kunde der Eigentümer der PV-Anlage. Die Stadtwerke Waiblingen planen und bauen die individuelle PV-Anlage nach den Kundenanforderungen und ihr Betrieb ist als Überschuss – oder Volleinspeisung möglich. Bei Bedarf gibt es auch die Option, dass die Stadtwerke Waiblingen die Betriebsführung übernimmt.

Beim sogenannten Contracting stellt der Gebäudeeigentümer dem Contractor, also der Stadtwerke Waiblingen, eine ungenutzte Dachfläche zur Verfügung. Die Stadtwerke liefern dem Gebäudeeigentümer den vor Ort erzeugten Solarstrom. Der Gebäudeeigentümer ist verpflichtet, den Solarstrom abzunehmen. Der Gebäudeeigentümer zahlt einen individuellen Solar-Strompreis und Überschüsse werden in das Netz eingespeist. In diesem Modell ist der Contractor Eigentümer der PV-Anlage.

Für Unternehmen, die keinen Bedarf an der erzeugten Solarenergie haben, gibt es darüber hinaus noch die Möglichkeit der Dachpacht. Bei dieser stellt der Gebäudeeigentümer den Stadtwerken Waiblingen seine Dachfläche zur Nutzung einer PV-Anlage zur Verfügung und erhält dafür eine Dachpacht. Stadtwerke Waiblingen sind Eigentümer der PV-Anlage und speisen den erzeugten Solarstrom zu 100 Prozent in das öffentliche Netz ein.

Stadtwerke Waiblingen GmbH, Schorndorfer Straße 67, 71332 Waiblingen, technischedienstleistungen@stadtwerke-waiblingen.de, Fon: 07151 131-0

alle Infos unter: www.stadtwerke-waiblingen.de/gewerbe.html