Start der neuen Themenwoche mit dem »Mozarttag« auf der Landesgartenschau

× Erweitern Bild: Milena Schlosser

Würzburg, 23. Mai 2018. Vom 25. Mai bis 7. Juni 2018 steht die Landesgartenschau in Würzburg unter dem Motto »Wachstum - Am Gras ziehen«. Die Natur zeigt sich jetzt von ihrer farbenprächtigen Seite. Alles wächst und gedeiht. Das Veranstaltungsprogramm wartet zudem mit einigen Höhepunkten auf.

»Mozarttag – Ein Fest für Mozart«

In Zusammenarbeit mit dem Mozartfest Würzburg findet am Samstag, 26. Mai 2018, ab 12:00 Uhr ein Fest für Mozart auf der Landesgartenschau statt. Mit diesem traditionellen Open-Air-Konzerttag hält Mozart für jedermann sicht- und hörbar Einzug in Würzburg und dieses Jahr auch auf der Landesgartenschau. Ein buntes Programm mit Streichquartett, Bläserquintett, Kammerorchester, Gesangs- oder Brassensemble lädt zum Lauschen, Verweilen und Genießen ein. Alle sind eingeladen, in den lebendigen Freiluft-Konzertsaal einzutreten.

Kammermusik am Nachmittag

Am Sonntag, 27. Mai 2018, wird ab 14:00 Uhr das Motto »Wachstum« durch immer größer werdende Ensembles der Hochschule für Musik Würzburg auf der Tribüne am Alten Park hör- und sichtbar: Vom innig musizierenden Trio bis hin zu einem die gesamte Bühnenbreite ausfüllenden Oktett kommen Klassiker der Kammermusikliteratur im besonderen Ambiente auf der Tribüne am Alten Park zu Gehör. Mit den Schwerpunkten Streicher und Blech präsentiert die Hochschule für Musik Würzburg einen Ausschnitt ihrer facettenreichen kammermusikalischen Ausbildung.

Blumenschau »Alles so schön grün«

In die neue Ausstellung der Blumenschauhalle zieht unter dem Motto »Alles so schön grün – Die Vielfalt der Blattstrukturen“ eine grüne Pflanzenruhe ein. Jahrelang galt der Farbenpracht von Blüten das Hauptaugenmerk, seit einigen Jahren liegt die Schönheit von Blattstrukturen im Trend. Die neue Blumenschau widmet sich der schier unerschöpflichen Vielfalt an Strukturen, Texturen und Farbkompositionen von Eukalyptusgrün über Myrtengrün bis Lindgrün, die immer häufiger bei der Planung von Gärten und der Bepflanzung von Räumen eingesetzt werden.

Pre-Opening der neuen Blumenschau

Ein exklusives Angebot für alle Dauerkartenbesitzer: Passend zur neuen Themenwoche »Wachstum - Am Gras ziehen« lädt die Landesgartenschau Würzburg alle Dauerkartenbesitzer bereits am Donnerstag, 24. Mai, um 18:30 Uhr zum Pre-Opening der neuen Blumenschau ein, die für die Besucher erst am darauf folgenden Tag eröffnet wird. Blumenschaugestalter Dieter Scheffler entführt die Gäste in seine neue florale Welt.

Flying Circus

Unsere kleinen Gäste fragen wir in der neuen Themenwoche: »Schau genau – wo siehst Du etwas wachsen?«. Lupen helfen dabei, auch die zartesten Pflänzchen zu entdecken. Gemeinsam formen wir handliche »Seedbombs« aus Erde und Samen, werfen sie aus und wenn Wasser, Licht und Boden stimmen, freuen sich schon bald ganz viele Menschen über buntes Wachstum an vielen Orten. Im Zirkuszelt können die Kleinen mit tollen Kunststücken über sich hinaus wachsen.

Höhepunkte des Veranstaltungsprogramms

Das Veranstaltungsprogramm der neuen Themenwoche »Mobilität« wartet mit einigen Höhepunkten auf. Neben dem Mozarttag am 26. Mai 2018 lädt das Akademische Orchester der Universität Würzburg am 31. Mai 2018 zu einem Konzert auf der WVV-Bühne ein, präsentiert von den Rotary Clubs Würzburg. Am 3. Juni 2018 werden im Gärtnerischen Infotower unter dem Motto »Was früher in unseren Gärten wuchs« samenfeste Gemüsesorten zum Weitervermehren präsentiert und die Volkshochschule lädt an diesem Tag auf dem gesamten Gelände zu spannenden Mitmachangeboten anlässlich ihres 100. Geburtstages ein.

Zwei Wochen lang dreht sich auf der Landesgartenschau Würzburg alles ums Gedeihen, Entfalten und Vermehren – wir freuen uns auf die vielen Aspekte des Wachstums.

Das komplette Angebot an Veranstaltungen und Programmen, Vorträgen und Mitmach-Aktionen – die alle im Eintrittspreis enthalten sind – finden Interessierte im Veranstaltungskalender auf der Webseite der Landesgartenschau unter www.lgs2018-wuerzburg.de/veranstaltungen