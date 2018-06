Start des Sitzplatzkartenverkaufs zum Mozartfest-Konzert auf der Landesgartenschau Würzburg

Gemeinsam mit dem Mozartfest Würzburg feiert die Landesgartenschau den 100. Geburtstag von Leonhard Bernstein.

In einer temperamentvollen Konzertgala unter dem Titel »Happy Birthday, Lenny!« steht der Komponist, Jahrhundertdirigent, herausragende Musikerklärer, unerschütterliche Menschenfreund und Kämpfer für den Frieden Leonard Bernstein im Fokus. Von »West Side Story« bis »Candide« erklingen einige seiner bekanntesten Meisterwerke. Das WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Wayne Marshall, eine der ersten Adressen für die unterhaltenden Seiten der Klassik, bringt mit der Sängerin Kim Criswell Bernstein’schen Schwung und dessen unbändige Lebensfreude auf die Landesgartenschau-Bühne.

Das Konzert findet am Donnerstag, 5. Juli 2018, um 19 Uhr auf der WVV-Bühne in den Terrassengärten der Landesgartenschau statt.

Wie alle Veranstaltungen der Landesgartenschau ist auch dieses Konzert in der aktuellen Tageskarte oder der Dauerkarte enthalten. Die Landesgartenschau GmbH bietet darüber hinaus eine Sitzplatzreservierung mit freier Platzwahl an.

Der Verkauf der Sitzplatzkarten startet am Mittwoch, 6. Juni 2018 an den Kassen auf dem Landesgartenschaugelände, im Mozartfestbüro am Rathaus Würzburg und online über den Ticketshop der Gartenschau unter www.lgs2018-wuerzburg.de.

Wer keinen Sitzplatz reservieren möchte, kann die Veranstaltung in den Terrassengärten oder auf der Wiese mit seiner Picknickdecke genießen. Bei ungünstiger Wetterlage wird das Konzert in die Hochschule für Musik, Konzertsaal, Hofstallstraße 6-8, 97070 Würzburg verlegt. Die Sitzplatzreservierungen behalten ihre Gültigkeit, nur sie berechtigen zum Einlass. Informationen bei unsicherer Wetterlage unter www.lgs2018-wuerzburg.de.