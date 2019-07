Startschuss für das Heilbronner Volksfest

× 1 von 5 Erweitern Fassanstich-Volksfest-26.7.19 (4 von 5).JPG www.moritz.de × 2 von 5 Erweitern Fassanstich-Volksfest-26.7.19 (5 von 5).JPG www.moritz.de × 3 von 5 Erweitern Fassanstich-Volksfest-26.7.19 (3 von 5).JPG www.moritz.de × 4 von 5 Erweitern Fassanstich-Volksfest-26.7.19 (2 von 5).JPG www.moritz.de × 5 von 5 Erweitern Fassanstich-Volksfest-26.7.19 (1 von 5).JPG www.moritz.de Prev Next

Endlich geht es wieder los. Nachdem das Heilbronner Volksfest mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet wurde, erwartet Besucher in den kommenden Tagen wieder ein abwechslungsreiches Programm mit rund 100 Attraktionen

"O'zapft is!" Mit diesen Worten aus dem Mund von Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel, begleitet von einigen kräftigen Hammerschlägen auf den Zapfhahn, wurde das Heilbronner Volksfest am Freitag dann auch offiziell eröffnet. Nach dem traditionellen Fassanstich stehen nun die nächsten zehn Tage auf der Theresienwiese ganz im Zeichen des großen Festes, für das pro Tag rund 200.000 Zuschauer erwartet werden.

Die rund 100 Attraktionen des Heilbronner Volksfestes zeichnen sich durch ihre Vielfältigkeit aus – von wilden Draufgängern und Adrenalin-Junkies bis zu eher entspannte Schlender-Typen, egal ob jung oder alt, kommt hier jeder Besucher auf seine Kosten. Die Fahrgeschäfte tragen Namen wie "Thunder Road" oder "The Real Shake". Darüber hinaus wird es auf dem Heilbronner Volksfest einige Überraschungen zu entdecken geben.

Für Buga-Tagesticket- oder Dauerkarten-Besitzer lohnt sich der Besuch auf dem Volksfest gleich doppelt: Gegen Vorlage des Tickets erhält man ab 15 Uhr eine Maß Bier und ein halbes Glöckele für nur 12 Euro statt regulär für 15,80 Euro.

Ein weiteres Highlight auf dem Heilbronner Volksfest wird auch in diesem Jahr wieder das gemütlich eingerichtete Göckelesmaier-Festzelt sein. In dem bis zu 3000 Personen fassenden Zelt gibt es nicht nur, wie der Name verspricht, knusprig gegrillte Göckele und frisch gezapftes Volksfestbier der Löwenbrauerei Hall, sondern auch kulinarische Alternativangebote, wie zum Beispiel Burger oder vegetarische Gerichte. Ein buntes Bühnenprogramm verspricht zehn Tage lang einen bunten Mix aus Tradition, Genuss und Party.

Beschlossen wird das Heilbronner Volksfest schließlich am Sonntag, 4. August – und zwar mit einem Knall! Dann steigt nämlich ab 22:30 Uhr zur großen Abschlussfeier ein buntes Feuerwerk.