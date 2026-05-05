Stilvolle Vielfalt: Was wird unter einem Sakko getragen?

Das Sakko gilt in der Herrengarderobe als eines der vielseitigsten Kleidungsstücke überhaupt. Es verleiht Struktur, betont die Schulterpartie und sorgt für eine sofortige Aufwertung des Erscheinungsbildes. Doch so entscheidend der Schnitt und die Qualität des Sakkos selbst sind, so maßgeblich bestimmt die Wahl des darunter getragenen Kleidungsstücks die Gesamtwirkung des Outfits. Die Bandbreite reicht dabei vom hochformellen Business-Look bis hin zur entspannten Freizeit-Ästhetik.

Der Klassiker: Das Hemd

Unangefochten an der Spitze der Möglichkeiten steht das klassische Hemd. Für formelle Anlässe, Hochzeiten oder geschäftliche Termine bleibt das weiße oder hellblaue Popeline-Hemd mit verstärktem Kragen die Standardwahl. Hierbei ist auf die Kragenform zu achten: Ein Haifischkragen oder ein klassischer Kent-Kragen bietet den nötigen Raum für eine Krawatte, während ein Button-Down-Kragen eher für informellere Sakkos aus Tweed oder grobem Leinen geeignet ist.

Da Sakkos heute meist körperbetont geschnitten sind, sollte auch das Hemd (Slim Fit oder Tailored Fit) eng anliegen, um unschöne Stoffwülste unter dem Sakko zu vermeiden. Die Manschetten des Hemdes sollten zudem etwa ein bis zwei Zentimeter unter dem Ärmel des Sakkos hervorschauen, was dem Look eine handwerkliche Präzision verleiht.

Die moderne Business-Alternative: Der Rollkragenpullover

In der kühleren Jahreszeit hat sich der Rollkragenpullover als elegante Alternative zum Hemd etabliert. Besonders in kreativen Berufen oder beim sogenannten „Smart Casual“-Dresscode strahlt diese Kombination eine intellektuelle Souveränität aus. Wichtig ist hier die Materialstärke: Nur feingestrickte Modelle aus Merinowolle, Kaschmir oder Seidenmischungen funktionieren unter einem Sakko. Ein grober Strickpullover würde die Silhouette zerstören und die Bewegungsfreiheit einschränken. Farblich bieten sich gedeckte Töne wie Anthrazit, Marineblau oder Schwarz an, die einen harmonischen Kontrast zur Farbe des Sakkos bilden.

Casual-Chic: T-Shirts und Poloshirts

Die Kombination aus Sakko und T-Shirt ist ein Balanceakt. Damit dieser Look nicht nachlässig, sondern gewollt modern wirkt, muss das T-Shirt von hoher Qualität sein. Ein tief ausgeschnittenes V-Neck-Shirt ist meist weniger empfehlenswert; ein eng anliegender Rundhalsausschnitt (Crew Neck) aus blickdichter, hochwertiger Baumwolle wirkt deutlich gepflegter.

Das Poloshirt hingegen schließt die Lücke zwischen T-Shirt und Hemd. Durch den Kragen bringt es eine gewisse Formalität mit, bleibt aber durch das Piqué-Gewebe sportlich. Wer sein Sakko richtig kombinieren möchte, sollte darauf achten, dass der Polokragen innerhalb des Sakkorevers bleibt und nicht unkontrolliert nach außen klappt.

Schichtung für Fortgeschrittene: Die Weste und der Cardigan

Für einen dreidimensionalen Look bietet sich das sogenannte Layering an. Eine Weste, entweder im selben Stoff wie das Sakko oder als bewusster Kontrast (z. B. eine Steppweste unter einem sportlichen Sakko), sorgt für zusätzliche Wärme und eine interessante Optik. Auch ein feiner Cardigan mit Knopfleiste kann über einem Hemd und unter dem Sakko getragen werden, was besonders im akademischen Umfeld beliebt ist.

Materialwahl im Kontext der Etikette

Die Entscheidung, was unter dem Sakko getragen wird, hängt maßgeblich von der Art des Sakkos ab. Ein schweres Tweed-Sakko verlangt nach robusten Stoffen wie Denim-Hemden oder Flanell, während ein leichtes Sommersakko aus Seide oder Leinen am besten mit luftigen Materialien harmoniert.

Unterwäsche: Die unsichtbare Basis

Oft unterschätzt, aber essenziell für das Erscheinungsbild, ist das Unterhemd. Ein weißes T-Shirt unter einem hellen Hemd ist oft durch die Ärmel und den Kragen sichtbar, was den ästhetischen Gesamteindruck stört. Fachleute greifen daher zu speziellen Business-Unterhemden in Hautfarben (Nude) mit tiefem V-Ausschnitt. Diese bleiben auch dann unsichtbar, wenn der oberste Hemdknopf offen getragen wird. Wer kein Unterhemd mag, sollte darauf achten, dass das Hemd dick genug ist, um Haut und Körperbehaarung nicht durchscheinen zu lassen.

Farben und Muster harmonisieren

Bei der Kombination gilt die Grundregel: Nur ein Teil sollte ein dominantes Muster tragen. Ist das Sakko beispielsweise kariert (Glencheck), sollte das Kleidungsstück darunter einfarbig sein. Ein schlichtes, dunkelblaues Sakko hingegen verträgt ein gestreiftes oder dezent gemustertes Hemd.

Ton-in-Ton: Ein dunkelblaues Hemd unter einem dunkelblauen Sakko wirkt sehr modern und minimalistisch.

Ein dunkelblaues Hemd unter einem dunkelblauen Sakko wirkt sehr modern und minimalistisch. Kontrast: Ein helles Hemd unter einem dunklen Sakko ist der zeitlose Standard, der das Gesicht betont.

Ein helles Hemd unter einem dunklen Sakko ist der zeitlose Standard, der das Gesicht betont. Komplementär: Mutige nutzen Farben wie Weinrot oder Waldgrün unter grauen Sakkos, um Akzente zu setzen.

In der Gesamtschau ist die Balance zwischen individuellem Komfort und stilistischer Stimmigkeit entscheidend. Ein Sakko überzeugt dann, wenn das darunterliegende Kleidungsstück sowohl in der Textur als auch im Schnitt perfekt auf den Oberstoff abgestimmt ist. Unabhängig davon, ob man sich für den seriösen Look mit Krawatte oder die moderne Entspanntheit eines feinen Strickpullovers entscheidet, die richtige Passform und hochwertige Materialien bilden stets das Fundament für ein souveränes Auftreten.