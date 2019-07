Stimme-Firmenlauf: Strecke wird verkürzt

Aufgrund der beim Lauf zu erwartenden Temperaturen von 31 Grad in Heilbronn wird die Strecke für den 11. Stimme-Firmenlauf präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn verkürzt. Die Distanz beträgt durch die Änderung nur noch 4,8 Kilometer.

Am Götzenturm gleich auf die Brücke

Abgekürzt wird der beliebte Lauf, bei dem wieder mehr als 7.000 Läufer an den Start gehen werden, beim hep-Fantreff an der Götzenturmbrücke. Statt dort in die Innenstadt einzubiegen und eine Schleife über den Kiliansplatz zurück zum Götzenturm zu laufen, biegt man nun direkt auf die Brücke in Richtung Ziel ein. Damit verkürzt man die Strecke um etwas mehr als 900 Meter. Die Läuferinnen und Läufer können den größten Teil der Strecke im Schatten entlang des Neckars zurücklegen.

Alle Einsatzkräfte und Streckenposten, die für die Innenstadt eingeplant waren, werden sich entlang der verkürzten Strecke positionieren. „Wir haben uns hier mit dem Ordnungsamt, der Einsatzleitung des Deutschen Roten Kreuzes sowie dem Veranstalter Hamann and friends abgestimmt und können durch diese Maßnahme die Versorgungsqualität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmal erhöhen“, sagt Heilbronn Marketing Geschäftsführer Steffen Schoch.

Kostenloses Wasser und alkoholfreies Bier

Zusätzlich wurden von den Veranstaltern Hamann and friends und der Heilbronn Marketing GmbH kurzfristig etliche weitere Vorkehrungen getroffen, damit alle Teilnehmer an den Start gehen können. So stehen über 13.000 Liter kostenloses Wasser von Kaufland (knapp zwei Liter Wasser pro Läufer) sowie über 10.500 Flaschen alkoholfreies Bitburger 0,0% für die Läufer am Start, auf der Strecke und im Ziel bereit. Dazu werden nach der Boxengasse im Wertwiesenpark und in Höhe der Ruderschwaben auf der Badstraße Duschen und Rasensprenger aufgestellt. Auch Wasserschwämme, die vor dem Start verteilt werden, sorgen für Abkühlung. Die Schwämme sollten nach Benutzung in den Müllcontainern an der Boxengasse oder im Ziel entsorgt werden.

„Dazu bitten wir alle Läufer, den ganzen Tag über genügend zu trinken und sich vor der Sonne zu schützen. Beim Firmenlauf geht es immer noch vorrangig um den Spaß. Daher heißt es bei solchen Temperaturen lieber etwas langsamer laufen und sich die Kräfte für die After-Run-Partys sparen“, so Michael Müller von Hamann and friends. „Falls manche Teilnehmer sich unwohl oder nicht in der Lage fühlen zu starten, ist das für den Rest des Teams übrigens kein Problem.

Auch unvollständige Teams können selbstverständlich starten und alle Starter erhalten Ihre Einzelzeiten. Sie können nur nicht in der Teamwertung berücksichtigt werden“, ergänzt Holger Braun von der HMG. Sollte medizinische Hilfe geleistet werden müssen, stehen rund um den Lauf mehr als 50 DRK-Einsatzkräfte und zwei Notärzte bereit.