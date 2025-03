Stimmt vom 07.04. – 26.04.2025 für das schönste Osterei in den MERCADEN® Böblingen ab!

"Ostern steht vor der Tür! Daher haben wir uns in diesem Jahr eine besondere Osteraktion einfallen lassen. Wir möchten die Kinder aus Böblingen aktiv mit in die Dekoration des Centers einbinden. 10 Kindergärten und Kitas aus Böblingen und Umgebung durften zusammen mit ihren Betreuer:innen nach Herzenslust ein XXL-Osterei gestalten. Das schönste Osterei dieser Osteraktion wird besonders ausgezeichnet und erhält ein Preisgeld von 300 € für den Kindergarten.

Verschiedene Kindergärten und Kitagruppen aus dem Kreis Böblingen haben im Vorfeld das Riesen-Ei sowie ein Bastelset erhalten. Es konnten eigene Bastelutensilien verwendet werden, damit die Kinder sich kreativ austoben können. Ein Hasen-Ei, ein Küken-Ei oder doch etwas Einzigartiges? Die Kleinen durften ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Es wurde zwei Wochen lang fleißig gemalt, gebastelt und geklebt, bis alle Kids gemeinsam mit dem Ergebnis zufrieden waren. Voller Stolz haben die Kinder ihr bunt verziertes Ei zusammen mit ihrem Erzieher/innen in die MERCADEN® Böblingen gebracht. Die Begeisterung der Kinder war riesig, dass ihr Osterei für alle Besucher zu sehen ist. Da müssen auch Mama und Papa, Oma und Opa über Ostern vorbeischauen.

Überzeugt euch selbst von der Osteraktion!

Kommt vom 07.04. – 26.04.2025 von 10:00 Uhr – 20:00 Uhr zu unserer Osteraktion und bestaunt die mit viel Liebe gestalteten Eier. Ihr findet im Erdgeschoss ein kleines Osterland, in welches die verschiedenen Ostereier eingebunden sind. Nutzt den Blick auf die Ostereier für einen Shopping-Trip und schlendert gemütlich durch die Landschaft bei uns in den MERCADEN® Böblingen. Vielleicht findet ihr noch das ein oder andere Geschenk in unseren Geschäften?

Das schönste Osterei gewinnt

Jetzt ist Eure Stimme gefragt! Schaut euch die 10 Ostereier an und überlegt euch, welches euer Favorit ist. Nutzt die Stimmzettel, welche ihr vor Ort am Ausstellungsort hinter der Infotheke findet. Den Zettel könnt ihr dann direkt dort abgeben. Abstimmen könnt ihr bis zum 26.04.2025.

Das schönste Osterei der Osteraktion wird nach den Feiertagen in den MERCADEN® Böblingen gekürt. Den Gewinner erwartet ein Preisgeld von 300€ welches vor Ort in den MERCADEN® Böblingen übergeben wird. Das Geld kann von dem Gewinner-Kindergarten individuell für neue Spielgeräte oder Ausflüge mit den Kids genutzt werden.

Die Kinder aus Böblingen bekommen alle nach der Verlosung ihre Ostereier von uns zurück und können diese im Kindergarten als Erinnerung ausstellen.

Wir freuen uns auf euren Besuch über Ostern und wünschen euch eine fröhliche Zeit."

Euer Team von den MERCADEN® Böblingen

Über die MERCADEN® Böblingen

Das Einkaufszentrum Mercaden® Böblingen wurde am 2. Oktober 2014 eröffnet und verfügt über eine Bruttomietfläche von 28.800 Quadratmetern. Das Center liegt in bester Innenstadtlage, unmittelbar am Hauptbahnhof/Busbahnhof. Außerdem stehen den Besuchern 813 Parkplätze zur Verfügung. Für das Property Management und die Vermietung ist der internationale Immobilienspezialist Sonae Sierra verantwortlich. Mehr über die Mercaden® Böblingen erfahren Sie hier, oder bei Facebook oder bei Instagram