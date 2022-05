Straßen- und Rohrverlegearbeiten in Eduard-Spranger-Straße, Eglosheim

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim informieren über die Ausführung von Fernwärmenetzarbeiten in der Eduard-Spranger-Straße. Zwischen Rosenackerweg und Peter-Eichert-Straße werden neue Fernwärmeleitungen gelegt. In diesem Zuge werden auch die Gas- und Wasserhauptleitungen ausgetauscht. Die Leitungstrasse schließt sich an die in den letzten Wochen neu verlegte Fernwärmeleitung im Rosenackerweg an und erstreckt sich bis zur bestehenden Fernwärmeleitung an der Kreuzung Peter-Eichert-Straße/ Eduard-Spranger-Straße.

Für diesen Teil der Arbeiten sind zwei Bauabschnitte vorgesehen. Der erste Bauabschnitt (BA) liegt zwischen Rosenackerweg und der Einfahrt zur Tiefgarage Eduard-Spranger-Straße. Die Tiefgarage kann weiterhin genutzt und angefahren werden. In diesem Bauabschnitt jedoch nur aus Richtung Peter-Eichert-Straße.

Mit den Arbeiten im ersten Bauabschnitt werden die beauftragten Unternehmen voraussichtlich am Montag, 16. Mai 2022, beginnen. Die Dauer des ersten BA beträgt rund drei bis vier Wochen. Im Anschluss folgt der zweite BA – Start ist voraussichtlich ab Mitte Juni. Die Arbeiten dafür werden ebenfalls circa drei bis vier Wochen dauern. Der zweite BA wird sich zwischen der Tiefgarage und der Peter-Eichert-Straße befinden. Auch hier kann die Tiefgarage weiterhin genutzt und angefahren werden – dann jedoch aus Richtung Rosenackerweg.

Während des ersten BA wird die Eduard-Spranger-Straße zwischen Rosenackerweg und der Tiefgaragen-Einfahrt vor der Peter-Eichert-Straße voll gesperrt. Während der Bautätigkeiten entfallen die öffentlichen Parkplätze in diesem Bereich.

Im zweiten BA wird die Eduard-Spranger-Straße von der Tiefgarage bis zur Kreuzung Peter-Eichert-Straße voll gesperrt - auch hier entfallen die öffentlichen Parkplätze. Der Fußgängerverkehr bleibt in vollem Umfang aufrechterhalten, auch wenn es zu kurzfristigen Behinderungen kommen kann.