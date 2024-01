Stressbewältigung – ein gutes Gefühl

Unser Alltag ist stressig und immer gibt es etwas zu erledigen. Mal droht die abzugebende Steuererklärung oder ein Projekt bei der Arbeit ist abzuschließen. Dies belastet Körper und Geist zugleich und eine gewisse Nervosität und Anspannung kommt auf. Nicht nur im Kopf dreht sich alles um die offenen Baustellen, sondern auch der Körper reagiert mit Bluthochdruck, erhöhtem Herzschlag und feuchten Händen. Ist man erst in dieser Gedankenspirale gefangen, so sind schlaflose Nächte vorprogrammiert und am nächsten Tag fehlt die notwendige Konzentration, die aufkommenden Aufgaben zu bewältigen. Um den Alltag gut zu meistern, muss der Druck reduziert werden und mit ein paar Tipps kann der Stresspegel effektiv gesenkt werden.

Luft baut Stress ab

Ruhe und Sauerstoff können Stress abbauen und ein geöffnetes Fenster kann wahre Wunder bewirken. Ein tiefer Atemzug hat positive Auswirkungen auf den Körper und ein konzentriertes Atmen macht den Geist frei. Mit ein paar Dehnübungen am offenen Fenster werden körperliche Verspannungen gelöst und die frische Luft beruhigt den ganzen Körper. Sauerstoff hilft beim Entspannen, aber besonders Allergiker vermieden eine allergenbelastete Umgebung, die den Effekt negativ beeinflusst.

Legale Wirkstoffe aus Hanf

Hanf hat eine entspannende Wirkung und legale Cannabinoide werden dazu genutzt, den Stresspegel zu senken. Hanföl ist in der Gesellschaft angekommen und hat keine berauschende Wirkung. Das Öl hat eine entzündungshemmende Wirkung und kann zur Schmerzlinderung beitragen. H4CBD sorgt als pflanzliches Heilmittel für großes Aufsehen und eine 100 Mal höhere Wirksamkeit als das bekannte CBD wird diskutiert. Diese Wirksamkeit kann auch bei kleinen Dosen einen positiven Effekt hervorrufen – die Schlafqualität wird erhöht und der Stresspegel reduziert. Das Cannabinoid zeigt keine psychogene Wirkung und kann als Tinktur oder Hautcreme erworben werden. Einige Shops im Internet haben sich auf legale Produkte aus Hanf spezialisiert und eine breite Produktpalette wird angeboten. Artikel, die CBD, H4CBD, HHC, HHC-O, HHC-P, THCP und THCV beinhalten können sicher und einfach erworben werden. Die angebotene Vielfalt an Produkten ist beeindruckend und ein Blick lohnt sich immer. HHC Spacejellys aus Weichgummi, HHC Cookies, CBD Honig oder CBD Öl sind nur einige Produkte, die der Anbieter Mr Canna offeriert und das Angebot wird ständig erweitert. Damit der Einkauf problemlos verläuft, ist das Anlegen eines Kundenkontos nicht notwendig und die Privatsphäre des Kunden wird geschützt.

Bei der Arbeit – ein Power-Nap hilft

In Japan wird die Leistung bei der Arbeit als sehr wichtig angesehen und die Beschäftigten sind darauf bedacht, ein hohes Pensum abzuliefern. Ein Power-Nap wird in der japanischen Arbeitswelt als Quantensprung angesehen, der eine gute Arbeitsleistung garantiert. Bei dieser Methode wird schnell und effektiv neue Energie getankt und Stress abgebaut. Die Augen werden kurz geschlossen und auch ein kurzes Einschlafen wird nicht kritisch beäugt. Power-Nap bedeutet nicht, in einen langen Schlaf zu finden, sondern kurz den Arbeitsalltag zu vergessen und durch die Entspannung neue Energie zu tanken.

Stressabbau mit der Zunge

Logopäden haben erkannt, dass der sogenannte Zungenruhpunkt eine entscheidende Rolle beim Stressabbau spielt. Die Zunge wird hinter den Zähnen auf den kleinen Hügel am Gaumen gelegt. Verbleibt die Zunge an diesem Punkt und es wird ruhig geatmet, stellt sich eine gewisse Entspannung ein. Das Ausatmen kann bei diesem Vorgang geräuschvoll sein, da dies den positiven Effekt erhöht.