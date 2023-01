Strom sparen, nicht nur aus Kostengründen

Menschen sparen Strom überwiegend wegen der Stromkosten. Doch sparsamer Umgang mit elektrischer Energie ist auch eine Entlastung der Umwelt. Achtsamer Stromverbrauch wirkt sich außerdem günstig auf die Lebensdauer elektrischer Geräte aus.

Finanzielle Notwendigkeit zum Strom sparen

Strompreise schwanken je nach Marktlage stark. Eine Alternative zum vollständigen Verzicht auf Strom gib es im modernen Haushalt nicht. Deshalb lohnt es sich, auf den Stromverbrauch jedes Geräts vom Küchenmixer bis zum PC, von der Haustürbeleuchtung bis zum Nachtlicht im Schlafzimmer genau zu achten. Solartechnik ist im Vormarsch und entlastet die Betreiber durch mehr Abhängigkeit von Marktstrom und Marktpreisen. Alle anderen gewinnen jährlich mindestens dreistellige Beträge mit Haustechnik der Energieeffizienz A+++ und LEDs statt anderer Beleuchtungsvarianten.

Haustechnik nach tatsächlichem Bedarf statt verfügbarer Leistung anschaffen

Ein Drucker ist inzwischen vom Luxusartikel zum Teil selbstverständlicher Haustechnik in Privathaushalten geworden. Bereits bei der Geräteauswahl ist Stromsparen vorprogrammiert. Multifunktionsgeräte verbrauchen mehr Strom als einfache Druckermodelle, schnelle Drucker mehr als langsame Varianten. Geräte mit Energiesiegeln (Blauer Engel oder ENERGY STAR) sparen während ihrer Betriebsdauer mehr als 30 Prozent Strom im Vergleich zu anderen Druckern. Sowohl Strom als auch Tinte oder Toner lassen sich jedes Mal sparen, wenn eine leserliche Entwurfsqualität das gewünschte Druckergebnis bringt.

Stromfresser im Haushalt besser austauschen

Haushaltstechnik von vor 20 Jahren oder früher entspricht nicht mehr heutigen Energiestandards. Spätestens, wenn jedes Mal das Zimmerlicht beim Einschalten flackert, ist es Zeit für einen Austausch. Denn der extrem hohe Stromverbrauch beim Einschalten und im Betrieb ist ein Eurograb und Sicherheitsrisiko. Viele Fachhändler und einige Hersteller bieten für solche Altgeräte einen kostenlosen Abholservice beim Kauf eines Neugeräts an. Zurückgegebene Geräte eignen sich immerhin noch zum Recyceln der verbauten Materialien.

Stand-by teuer und nicht mehr zeitgemäß

In der Anfangszeit der Elektronik benötigten die verbauten Kondensatoren noch einen Mindeststrom, um nach Gebrauchspausen wieder sicher anzugehen. Daher kommt die Entwicklung des Stand-by-Modus, vor allem für Unterhaltungstechnik. Ansonsten verkürzte das Ein- und Ausschalten die Lebensdauer. Heutzutage müssen die Geräte nicht mehr »warmgehalten« werden. Auch ohne Stand-by funktionieren sie solide für viele Jahre. Hinsichtlich der Stromkosten fallen pro Gerät mit Stand-by Ruhephase 500 kWh jährlich an. Würden alle deutschen Haushalte auf die Funktion verzichten, ließen sich durchschnittlich vier Milliarden Euro an Stromkosten durch 22 Milliarden weniger verbrauchter Kilowattstunden einsparen.

Stromverbrauch in Innenräumen der Nutzung anpassen

Nicht alle Innenräume in einer Wohnung und einem Haus werden von allen Bewohnern ständig benutzt. Licht ausschalten beim Rausgehen und Einschalten beim Reingehen ist längst Gewohnheit für die meisten Menschen. Noch sparsamer ist es, diesen Vorgang der Technik zu überlassen. Bewegungsmelder lohnen sich beispielsweise in Sanitärräumen, im Flur und am Eingangsbereich vor der Haustür. Sofort beim Näherkommen, spätestens beim Betätigen der Tür, ist es ausreichend hell. Nach wenigen Minuten oder bei erneuter Türbewegung schalten sie wieder ab. Jeder Bewegungsmelder verbraucht jährlich gerade einmal 20 kWh. Das entspricht dem Stromverbrauch einer 100-Watt-LED-Beleuchtung während einer Woche ununterbrochenem Betrieb.

Fazit:

Stromsparen ist aus Kostengründen und Umweltaspekten zeitgemäß. Sparmöglichkeiten ergeben sich bei Anschaffung elektrisch betriebener Haustechnik und deren umsichtige Verwendung. Viele kleine Einsparungen täglich ergeben pro Jahr ein Sparpotenzial durchschnittlicher Haushaltsgrößen im dreistelligen Eurobereich.