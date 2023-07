Stromkosten sparen mit einem Strom-Vergleich und unseren Energiespartipps

Alles ist spürbar teurer geworden, auch der Strompreis steigt seit Jahren an. Um den Geldbeutel nicht unnötig zu belasten, wird es höchste Zeit aktiv zu werden und Stromkosten einzusparen. Mit einem Strom-Vergleich und unseren Energiespartipps sorgen Sie für Entlastung in Ihrem Portemonnaie.

Stromkosten durch einen Strom-Vergleich sparen

Der beste Tipp gleich vorweg: Mit einem kostenlosen Stromvergleich bei tarifcheck.de lässt sich viel Geld sparen. So können Sie aus über 1000 Stromversorgern den günstigsten Anbieter finden und sich gute Konditionen sichern. Bis zu einigen hundert Euro Ersparnis sind durch einen Anbieterwechsel drin. Gerade in Zeiten, in denen der Strompreis immer weiter steigt, lohnt sich ein regelmäßiger Vergleich. Gründe für die stetig steigenden Strompreise sind u.a. gestiegene Handelspreise, höhere Ausgaben für die Netzbetreiber und Abgaben, Umlagen und Steuern. Auch die Russland-Krise hat ihren Anteil an den gestiegenen Energiekosten. Weil Strom ein kostbares Gut geworden ist, lohnt es sich auch vermehrt im Alltag zuhause Energie und Strom zu sparen. Wir haben einige besonders effektive Maßnahmen für Sie zusammengestellt.

Auf Energieeffizienzklasse achten und Stand-By-Modus vermeiden

Kühlschrank, Fernseher, Geschirrspüler und viele weitere elektrische Geräte, die sich in einem Haushalt so finden, verbrauchen natürlich jede Menge Strom. Um den Stromverbrauch zu senken und Kosten zu sparen, sollten Sie bei der Anschaffung solcher Geräte unbedingt auf die Energieeffizienzklasse achten. Seit 2021 werden Elektrogeräte in die Klassen A bis G eingeteilt, wobei die Energieeffizienzklasse A den niedrigsten Stromverbrauch gewährleistet. Bei manchen Geräten wie Klimaanlagen und Backöfen gibt es auch innerhalb der Klasse A Unterscheidungen zwischen A+ bis A+++. Achten Sie bei Ihren Elektrogeräten zudem darauf, dass diese nicht unnötig im Stand-By-Modus laufen. Laut verschiedenen Schätzungen und Studien entstehen in einem deutschen Durchschnittshaushalt jährliche Stromkosten von um die 100 bis 150 Euro alleine durch den Stand-By-Modus. Dieses Geld können Sie sich sparen, indem Sie die Geräte konsequent komplett ausschalten, wenn sie nicht benötigt werden.

In der Küche Energie sparen

In der Küche lässt sich mit etwas Umsicht viel Energie sparen. Eine prima Erfindung ist der Geschirrspüler, der uns einiges an Arbeit abnimmt und bei richtigem Gebrauch auch noch energiesparender ist als der klassische Abwasch per Hand. Achten Sie darauf, das Gerät ordnungsgemäß zu befüllen und alle Geschirrteile an den für sie vorgesehenen Platz zu legen. Gläser, Tassen und andere Trinkgefäße sollten mit der Öffnung nach unten in das Gerät gegeben werden. Statt ein Vorwaschprogramm zu nutzen, entfernen Sie hartnäckige Speisereste lieber vorher per Hand mit etwas Wasser und Spülmittel. Achten Sie in der Küche außerdem darauf, dass beim Kochen immer die Deckel auf den Töpfen sind und erhitzen Sie Wasser stets mit dem Wasserkocher und nicht auf dem Herd. Ein auf sieben Grad eingestellter Kühlschrank, der so selten und so kurz wie möglich geöffnet wird, hilft auch beim Energiesparen. Er sollte außerdem regelmäßig abgetaut werden, denn sonst verbraucht er mehr Energie als nötig.

Stromsparen im Badezimmer

Achten Sie auf die richtige Benutzung der Waschmaschine, wenn Sie Strom sparen wollen. Diese sollte am besten immer voll beladen sein und mit möglichst niedrigen Temperaturen waschen. Verzichten Sie auf ein Vorwaschprogramm und lassen Sie die fertige Wäsche, wann immer es geht, an der Luft trocknen statt den Wäschetrockner anzuschmeißen. Verzichten Sie außerdem auf Heißlüfter im Badezimmer und lassen Sie Ihre Haare so trocknen, statt einen Föhn zu verwenden.

Weitere Energiespartipps

Sofern noch nicht geschehen, sollten Sie in puncto Beleuchtung komplett auf energiesparende LEDs setzen, die deutlich weniger Strom verbrauchen als Energiesparlampen oder Halogenlampen. Wenn Sie eine Gefriertruhe haben, sollte die Temperatur nicht tiefer als minus 18 Grad liegen. Außerdem sollte die Truhe regelmäßig abgetaut werden, um nicht unnötig viel Energie zu verbrauchen. Durch richtiges Heizen und Lüften können Sie natürlich ebenfalls viel Energie sparen.