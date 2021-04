Studenten vermissen Spielbank Stuttgart als beliebten Arbeitgeber

Glücksspiel ist eigentlich nicht die Sache des Schwaben. Er ist mehr für „Schaffe, Schaffe, Häusle baue“ bekannt und dafür, dass ihm der Euro nicht so locker in der Brieftasche sitzt. Böse Zungen behaupten, der Schwabe sei geizig. Er selbst nennt sich eher sparsam. Das passt so gar nicht zu der Meldung, dass die erfolgreichsten Spielbanken in Baden-Württemberg beheimatet sind. Allerdings haben diese unter der Corona-Pandemie sehr zu leiden. Die monatelange Schließung trifft auch Studenten hart, da sie sich hier mit Nebenjobs ihr Studium finanzieren.

Casinos sind bei Studenten beliebte Unternehmen für Nebenjobs und Praktika

Als Arbeitgeber sind die Casinos in Baden-Württemberg vor allem für Studenten interessant, da für diese immer wieder Jobs angeboten werden. So finanzieren sich auch Studenten der Hochschule der Medien in der Stuttgarter Spielbank ihr Studium.

Allerdings haben die Spielbanken sehr unter der Corona-Pandemie zu leiden. 2020 sank der Bruttospielertrag wieder auf das Niveau von vor 2015. Deshalb startete seit dem letzten Lehrgang im November 2019 kein weiterer Ausbildungslehrgang zum Croupier für Studierende. Das wird aber sicher wieder anders werden. Bis dahin können sich die Croupiers von morgen schon einmal Roulette Tipps für Anfänger holen. Schließlich bietet sich den Studenten nach dem Lehrgang eine interessante Teilzeittätigkeit vorzugsweise am Wochenende. Das spannende Umfeld, die guten Arbeitsbedingungen und eine angemessene Vergütung machen das Casino Stuttgart als Arbeitgeber heiß begehrt. Weitere Einsatzmöglichkeiten bieten sich als Teilzeitkraft für Service und Empfang.

Baden-Württembergische Spielbanken GmbH & Co KG überholt WestSpiel NRW

Jahrelang war das Casino Duisburg der Branchenprimus unter den deutschen Spielbanken. 2018 fiel die Spielbank Duisburg erstmals auf den dritten Platz zurück. Das lag vor allem an den guten Umsätzen der staatlich konzessionierten Spielbanken in Baden-Württemberg und der Spielbank Berlin. Im Ländle lag die Summe der Spieleinsätze nach Gewinnauszahlung (Bruttospielertrag) bei mehr als 90,2 Millionen Euro. Das bedeutete einen Zuwachs von knapp fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Damit haben die drei Spielbanken Baden-Baden, Konstanz und Stuttgart fast so viel erwirtschaftet wie die Westdeutsche Spielbanken GmbH & Co. KG mit ihren sechs Spielbanken in Aachen, Bad Oeynhausen, Dortmund, Duisburg, Bremen und Bremerhaven.

Tabelle: Bruttospielerträge der Spielbanken Baden-Württembergs und Nordrhein-Westfalens im Vergleich:

Jahr Spielbanken Baden-Württemberg Spielbanken NRW

2020 67,90 Mio. € 88,9 Mio. €

2019 107,1 Mio. € 136,8 Mio. €

2018 90,2 Mio. € 107,7 Mio. €

2017 86,1 Mio. € 94,459 Mio. €

2016 82,1 Mio. € 92,044 Mio. €

2015 78,3 Mio. € 89,999 Mio. €

Umsatzgewinne trotz Besucherrückgang

Im Schnitt machte jeder Gast 2018 einen Verlust von 153 Euro. Das waren noch einmal fünf Euro mehr als der durchschnittliche Wert für 2017, obwohl über das Jahr gesehen etwa 7.000 weniger Gäste die Spielbanken aufsuchten. Diese sind vermutlich zur größten Konkurrenz der stationären Spielbanken abgewandert. Im Oktober 2020 wurde das Spiel in Online Casinos zwar stark eingeschränkt, allerdings haben nicht alle Betreiber mitgemacht. Bevor der neue Glücksspielstaatsvertrag nicht in Kraft getreten ist, operieren Online Casinos in Deutschland noch immer in einer Grauzone auf dem nicht-regulierten Markt. Allerdings ist nicht-reguliert nicht gleichbedeutend mit unseriös. Die Experten der Vergleichsplattformen für Online Casinos haben mit ihren Testberichten bewiesen, dass die meisten Online Casinos seriös arbeiten und zudem einige Vorteile gegenüber landbasierten Spielbanken aufweisen:

Kein Dresscode

Keine Einlasskontrolle

Kein Eintrittsgeld

Höhere Auszahlungsraten

Mehr Casino Spiele

Während die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen die Privatisierung der Spielbanken beschlossen hat, ist die Veräußerung der landeseigenen Spielbanken in Baden-Württemberg kein Thema.

Jede Spielbank in BaWü hat ihren eigenen Charme

Der Erfolg der baden-württembergischen Spielbanken resultiert aus dem ganz eigenen Charme der Casinos in Stuttgart, Konstanz und Baden-Baden. Jede der drei Spielbanken spricht eine andere Zielgruppe an und ist somit Teil eines Ensembles, das in der Gesamtheit nahezu jeden Geschmack bedient.

Die Spielbank in Stuttgart gibt sich in Ambiente und Unterhaltungswert großstädtisch und weltoffen. Nach Berlin ist es die umsatzträchtigste Spielbank Deutschlands.

Die Spielbank in Konstanz punktet mit ihrer idyllischen Lage am Bodensee und spricht eher den romantisch veranlagten Spieler an.

Die Spielbank Baden-Baden ist ein internationaler Casino Hot Spot mit Historie in einer architektonisch interessanten Lokalität. Hier spielt der betuchte Traditionsgast ebenso wie die Generation Instagram. Der Imagewandel vom leicht muffigen Edelkurbetrieb zu einem modernen Casino mit einem Hauch von hedonistischer Ibiza-Moderne unter knorrigen Kastanien hat der Baden-Badener Spielbank gutgetan. Die Bruttospielerträge stiegen hier 2018 mit acht Prozent über dem Branchendurchschnitt.