Stuttgart bei Schnee: Wo Ski- und Snowboardfahren lohnt

Jahr für Jahr brechen zahlreiche Ski- und Snowboardfahrer aus Stuttgart Richtung Süden auf. Denn etwa 200 Kilometer von der Baden-Württemberger Hauptstadt entfernt liegt in dieser Richtung der Traum jedes Wintersportlers: die Alpen. Viele Pisten und Skigebiete der Schweiz sowie des bayerisch-österreichischen Grenzgebiets sind für Stuttgarter in weniger als drei Stunden erreichbar. Trotz dieser relativ kurzen Distanz sind spontane Wintersport-Ausflüge in den Alpenraum oft nur schwer umsetzbar. Aus Kostengründen kann es gerade in der Hochsaison lohnen, näher an Stuttgart gelegene Alternativen zu wählen. Rund um die Stadt liegen in einem Umkreis von etwa 50 Kilometern mehrere kleine Skigebiete. Weitläufige Hänge und Gletscher gibt es hier nicht. Dafür sind Tagespässe auch in der Hochsaison vergleichsweise günstig.

Stuttgarter Winter: Diese Skigebiete liegen im Umkreis

Besondere Highlights wie der leuchtende Christmas Garden machen in der kalten Jahreszeit den Reiz von Stuttgart aus. Trotz solcher außergewöhnlichen Winterspektakel ist die Region für innerdeutsche Winter- und Skiausflüge nicht gerade die erste Adresse. Denn wer an Winteraktivitäten in Stuttgart denkt, sieht nicht sofort Skilifte vor dem inneren Auge. Obwohl die Stadtregion innerhalb eines Kessels liegt, finden sich in der näheren Umgebung allerdings einige Skilifte, die gerade für Familien und Einsteiger gut geeignet sind. Verglichen mit dem Alpenraum haben diese Destinationen für Stuttgarter Wintersport-Fans einige Vorteile. Neben einer kürzeren Anfahrt beispielsweise eine entspanntere Abfahrtssituation und den Verzicht auf klimaschädlichen Kunstschnee. Viel Planung ist auch nicht erforderlich, um sich hier auszutoben.

Achtung: Skilifte der Stuttgarter Mini-Skigebiete sind nur bei ausreichend Schnee in Betrieb! Um Enttäuschungen zu vermeiden, informieren sich Wintersportler vorab am besten online zur Lage. Neben dem aktuellen Wetter entscheidet die persönliche Wintersporterfahrung darüber, welches Gebiet im Einzelfall am besten geeignet ist.

Wie in echten Wintersport-Hotspots hängt der Spaßfaktor bedeutend von der richtigen Ausrüstung ab. Angemessene Skier und Kleidungsstücke sind die Grundvoraussetzungen. Zusätzlich am besten die Haut und Augen vor winterlicher UV-Belastung schützen. Anders als in typischen Wintersportregionen innerhalb des Hochgebirges müssen Sonnenbrillen und Sonnencremes aufgrund der vergleichsweise niedrigen Lage im Stuttgarter Umland nicht die allerhöchste Schutzklasse aufweisen. Ist erst gepackt, warten angenehme Wintersportstunden in folgenden Regionen:

Ideales Anfängergebiet: Skigebiet Pfulb im Schopfloch bei Lenningen

Am Skizentrum Pfulb stehen drei Skilifte, die Wintersportler die breiten Pisten hinaufbewegen. Davon abgesehen gibt es bei guter Schneelage Loipen für den Langlauf. Insgesamt liegt etwas mehr als ein Pistenkilometer in Schopfloch (Lenningen) auf einer Höhe von 720 bis 770 Metern. Von Stuttgart aus dauert die Anfahrt nicht einmal eine Stunde. Dank einer Mischung aus leichten Abfahrten und etwas schwereren Kurzstrecken im oberen Pistenbereich ist das Gebiet familientauglich und wird insbesondere Ski-Anfängern gerecht.

Optimales Übungsgelände: Snowboard- und Skigebiet Böhmenkirch bei Treffelhausen

In 650 bis 707 Metern Höhe liegt im Skigebiet Böhmenkirch neben gespurten Loipen ein relativ leichter Pistenkilometer für Ski- und Snowboardfahrer. Drei Schlepplifte erschließen die etwa 400 Meter lange Piste, die abends mit Flutlicht beleuchtet wird. Die einstündige Anfahrt aus Stuttgart lohnt deswegen insbesondere zu späterer Stunde. Auch die attraktiven Sondertarife für Gruppen und die gute Erreichbarkeit der 420 Meter langen Doppel- und Einzellifte überzeugen.

Vielseitigkeit auf kleinstem Raum: Skigebiet Laichingen

Der Nordhang Hagsbuch des Skigebiets Laichingen gilt als eine der schneesichersten Lagen in der Nähe von Stuttgart. Bereits am Parkplatz beginnen die Skiwanderwege. In einer Höhe von bis zu 790 Metern liegen Abfahrtsmöglichkeiten für Ski- und Snowboardfahrer. Auch ein Schlittenlift zu einer 200 Meter langen Abfahrt steht zur Verfügung. Daneben liegen zwei Skilifte an der breiten und zugleich flachen Piste, die sich besonders für Familien eignet. Obwohl die Gesamtpistenlänge mit gerade mal 0,4 Kilometern relativ begrenzt ist, bleibt Laichingen eines der vielseitigsten Wintersportgebiete in der Nähe von Stuttgart.

Für erfahrenere Wintersportler: Skigebiet Salzwinkel bei Zainingen

Ein höher gelegenes Wintersportgebiet als Salzwinkel gibt es im Stuttgarter Umkreis nicht. Auf bis zu 840 Metern liegen hier dreimal 400 Pistenmeter. Insgesamt umfasst die Fläche rund 15 Hektar. Für erfahrenere Wintersportler sind die drei Skilifte in der Nähe von Zainingen die empfehlenswerteste Adresse im Stuttgarter Kreis. Das vor allem dank des anspruchsvollen Funparks: Auf Rampen, Wellenbahnen und Slides toben sich im Funpark des Gebiets vor allem erfahrene Wintersportler aus. Ein besonderes Highlight ist auch die gespurte Höhenloipe, die das Herz aller Langläufer höherschlagen lässt und dank Flutlicht auch abends geöffnet ist.

Achtung: Immer aktuelle Corona-Lage überprüfen! Unabhängig von der Wahl des Skigebiets müssen sich Wintersportler in der Region Stuttgart vor dem Aufbruch über die Corona-Regulationen informieren. Die je in den Skigebieten gelegenen Gaststätten können unter Umständen beispielsweise geschlossen sein.