Stuttgart im eSport-Fieber

Der virtuelle Wettkampf an der Konsole oder dem PC ist heute nicht mehr nur in Ländern wie Südkorea oder Japan beliebt. Rund um den Globus werden Turniere in riesigen Arenen abgehalten und um Preispools mit sechs- oder sogar siebenstelligen Summen gespielt. Dank Livestreams können Millionen von Fans die internationalen Wettkämpfe auch vor den Bildschirmen mitverfolgen. Das große Potential der eSport-Branche hat auch Deutschland erkannt und so sind einige Städte voll im eSport-Fieber – dazu gehört natürlich auch Stuttgart!

Gaming-Landschaft wächst in Deutschland

Der große eSport-Hype ist stark verbunden mit dem allgemeinen Interesse an Gaming, welches in den letzten Jahren enorm gestiegen ist. Mehr als die Hälfte der Deutschen spielen zumindest gelegentlich Videospiele oder Spiele-Apps und bezeichnen Gaming als eines ihrer Hobbys. Die Zahl der mobilen Gamer ist besonders stark angestiegen, begünstigt durch immer besser werdende Smartphones und dementsprechend anspruchsvolleren Games in App-Form. Heute findet man selbst große AAA-Titel wie League of Legends: Wildrift oder Diablo Immortal im Google Play Store und kann diese sogar kostenlos spielen. In-App-Käufe sind zwar möglich, zum Spielen allerdings nicht notwendig. Dazu hat das iGaming-Genre in den letzten Jahren viele deutsche Spieler dazugewonnen. Plattformen wie PokerStars Vegas bieten Spielern eine bunte Auswahl an Slots zu unterschiedlichsten Themen an, die mit einem eigenen Account gespielt werden können. Traditionelle Spielautomaten dienen den Games als Vorbild, allerdings hat sich auf der digitalen Ebene einiges getan, was das Gameplay betrifft. Die Spiele eignen sich ebenfalls hervorragend für das Smartphone. Zu guter Letzt sind kompetitive Games, die sich perfekt als eSports eignen, unter der breiten Masse sehr beliebt. Spiele wie Fortnite haben weltweit mehrere hundert Millionen Spieler von denen sich zahlreiche auch in Deutschland befinden.

× Erweitern ELLA DON on Unsplash

eSport-Szene formt sich in Stuttgart

Als größte Stadt in Baden-Württemberg ist es kein Wunder, dass sich die eSport-Szene vor allem im Stuttgart gebildet hat. In der Landeshauptstadt kann man heute bereits zahlreiche Vereine finden, die in unterschiedlichen Disziplinen trainieren. 2017 wurde die Hochschulinitiative „Campus eSports” auf der Stuttgarter Hochschule der Medien gegründet, welche zum ersten eSport Verein in der Stadt führte: Die Stuttgart Engines. Heute vertritt das Team die Universität Stuttgart in zahlreichen regionalen Wettkämpfen, zum einen bei der Uniliga, zum anderen bei Turnieren wie den MLP Legends und den MT Legends. Gespielt wird eine Vielzahl unterschiedlicher Disziplinen, darunter League of Legends, CS:GO, Overwatch und Rocket League.

Natürlich darf in Stuttgart auch ein virtuelles Fußballteam nicht fehlen. Kein geringerer als der VfB Stuttgart ist mit der Saison 2022/23 wieder in den eSport eingestiegen. Schon vor einigen Jahren startete der Fußballclub einen Schritt in Richtung digitaler Sport, das Team wurde dann jedoch 2020 wieder aufgelöst. Heute hat der VfB Stuttgart größere Ziele. Das Team tritt in diesem Jahr bei der Virtual Bundesliga an und möchte langfristig auch bei internationalen Turnieren in FIFA punkten.

Der Verein SportKultur Stuttgart hat ebenfalls seine eigene eSport-Abteilung eröffnet. Hier können sich Interessenten hinwenden, wenn sie ihre Gaming-Leidenschaft auf eine sportliche Ebene bringen möchten. Genauso wie der Verein auch Hallenplätze für Sportarten wie Badminton anbietet, stehen dort mittlerweile Computerplätze für eSportler bereit. Hier können gekonnte Zocker ihr Talent ausbauen und im besten Fall sogar ein professionelles Niveau erreichen. Angeboten werden dort die Disziplinen FIFA, League of Legends, Formel 1 und Rocket League. Vor Ort wird nicht nur trainiert, sondern auch ein gesunder Umgang mit Medien und Videospielen kultiviert.

eSports sind in Stuttgart angekommen, so viel ist klar. In der größten Stadt im Bundesland haben sich bereits mehrere Vereine gebildet, die Spiele wie FIFA und League of Legens auf professioneller Ebene trainieren und an spannenden Wettkämpfen teilnehmen. Sogar der Bundesligist VfB Stuttgart ist wieder im eSport-Fieber und nimmt mit seinem Team an der Virtual Bundesliga teil. Damit eröffnen sich für Gamer in Stuttgart, die ihre Leidenschaft zum Beruf machen wollen, ganz neue Türen. Und auch die Stadt profitiert von der eSport-Branche, denn diese bringt einen ganz neuen Wirtschaftszweig in die Region, der das Potential für hohe Umsätze mitbringt. Noch steht alles am Anfang, in den nächsten Jahren wird man jedoch ein enormes Wachstum beobachten können.