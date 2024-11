Stylisch durch die Partynacht

Wenn es darum geht, bei der nächsten Party stylisch und selbstbewusst aufzutreten, ist das richtige Outfit unerlässlich. Ein Hemd, das ins Auge fällt, kann der Schlüssel sein, um aus der Masse hervorzustechen. Doch welches Hemd passt zu welchem Dresscode? Welche Styles sind gerade angesagt und wie kombinierst du das Hemd, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen?

Hemden als Highlight im Outfit

Ein gut gewähltes Hemd kann ein echter Hingucker sein und das gesamte Styling aufwerten. Die Zeiten, in denen Hemden nur zu formellen Anlässen getragen wurden, sind längst vorbei. Ob locker im Alltag, elegant im Club oder auffällig auf der nächsten Party – Hemden bieten unzählige Kombinationsmöglichkeiten.

Bei der Wahl des richtigen Hemdes solltest du auf hochwertige Stoffe wie Baumwolle, Leinen oder Seide setzen, da sie angenehm auf der Haut liegen und auch nach langen Stunden noch frisch aussehen. Farblich sind knallige Töne oder auffällige Muster ein sicherer Weg, um aufzufallen, aber achte darauf, den Rest deines Outfits schlicht zu halten, um nicht überladen zu wirken. Der Schnitt spielt ebenfalls eine große Rolle: Slim-Fit oder Regular-Fit-Hemden betonen die Figur und sorgen dafür, dass du gut aussiehst und dich wohlfühlst.

Dresscodes für jede Party

Nicht jede Party erfordert das gleiche Outfit. Bevor du dich für ein Hemd entscheidest, solltest du den Dresscode der Veranstaltung beachten.

Casual : Für lockere Partys kannst du auf ein schlichtes Hemd setzen. Ein Oxford-Hemd oder ein Flanellhemd mit Karomuster wirkt lässig und stylisch zugleich, besonders in Kombination mit einer dunklen Jeans und Sneakern.

: Für lockere Partys kannst du auf ein schlichtes Hemd setzen. Ein oder ein mit Karomuster wirkt lässig und stylisch zugleich, besonders in Kombination mit einer dunklen Jeans und Sneakern. Smart Casual : Ein Hemd mit dezentem Muster oder in kräftigen Farben passt perfekt zu diesem Dresscode. Kombiniert mit einer Stoffhose oder Chinos sowie eleganten Schuhen verleiht es deinem Look das gewisse Etwas.

: Ein mit dezentem Muster oder in kräftigen Farben passt perfekt zu diesem Dresscode. Kombiniert mit einer Stoffhose oder Chinos sowie eleganten Schuhen verleiht es deinem Look das gewisse Etwas. Cocktail : Hier sind edlere Hemden gefragt. Ein weißes oder schwarzes Hemd, getragen mit einer Anzughose und Lackschuhen, sorgt für einen eleganten, aber nicht zu formellen Look.

: Hier sind edlere Hemden gefragt. Ein weißes oder schwarzes Hemd, getragen mit einer Anzughose und Lackschuhen, sorgt für einen eleganten, aber nicht zu formellen Look. Black Tie: Bei sehr exklusiven Events gehört das klassische weiße Hemd zum guten Ton. Kombiniert mit einer schwarzen Fliege und einem Smoking – so trittst du stilvoll auf.

Kombinieren leicht gemacht

Ein gutes Hemd allein reicht nicht, um bei der nächsten Partynacht zu glänzen. Die richtige Kombination macht den Unterschied. Ein Blazer über dem Hemd kann zum Beispiel besonders an kühleren Abenden stilvoll wirken. Achte dabei darauf, dass die Farben harmonieren. Ein schlichter schwarzer Blazer passt hervorragend zu einem auffälligen Hemd, ohne den Look zu überladen.

Was die Hose betrifft, sind Slim-Fit-Jeans oder Stoffhosen die perfekte Wahl. Für einen lässigeren Look kannst du auch gut geschnittene Chinos tragen. Auch Accessoires sind ein wesentlicher Bestandteil des Looks. Mit einer schlichten Armbanduhr oder einer dezenten Kette gibst du deinem Look den letzten Schliff. Wichtig ist nur, dass du es mit den Accessoires nicht übertreibst – das Hemd sollte im Mittelpunkt stehen.

× Erweitern Foto: Shutterstock

Aktuelle Trends für Hemden in der Partyszene

Die Fashionbranche bleibt nicht stehen, und das gilt auch für Hemden. Wer modisch vorne mitspielen möchte, sollte die aktuellen Trends im Auge behalten. Ein großer Trend sind derzeit Oversized-Hemden. Diese locker geschnittenen Hemden wirken cool und lässig – perfekt für die nächste Party. Besonders Modelle mit auffälligen Prints sind in dieser Saison ein Must-have.

Auch Seidenhemden feiern ihr Comeback. Die glänzenden Stoffe verleihen deinem Look eine elegante und extravagante Note, die besonders im Club für Aufsehen sorgt. Zusätzlich sind kreative Muster stark im Kommen: Egal ob Karos, florale Designs oder geometrische Muster – mit einem gemusterten Hemd setzt du ein modisches Statement, das garantiert nicht unbemerkt bleibt.

Mit dem richtigen Hemd kannst du jede Partynacht stilvoll erobern. Ob schlicht oder auffällig, elegant oder lässig – das Hemd bleibt ein zentraler Bestandteil deines Outfits. Wähle ein Modell, das deinen Stil unterstreicht und zur Party passt. Wenn du dann noch auf die Kombination mit Hosen, Schuhen und Accessoires achtest, steht einem gelungenen Auftritt nichts mehr im Weg.