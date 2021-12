SWLB übernimmt 700 Kunden von gas.de

Anfang Dezember ist mit der gas.de Versorgungsgesellschaft mbH ein weiterer großer Gasversorger vom Netz gegangen. Grund dafür ist - so schreibt der Versorger - der volatile Energiemarkt. Die Konsequenz für über 700 gas.de-Kunden ist, dass sie zum 3. Dezember 2021 automatisch - ohne Versorgungsunterbrechung - in den Grundversorgungstarif des örtlichen Netzbetreibers gefallen sind. Netzbetreiber für Ludwigsburg, Kornwestheim und angrenzende Gemeinden ist die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH (SWLB).

Christian Schneider, Vorsitzender der Geschäftsführung der SWLB, erklärt: „Die hohen Marktpreise sind in aller Munde. Natürlich fangen wir die betroffenen gas.de-Kunden auf und versorgen sie zuverlässig mit Gas. Die Betroffenen schreiben wir noch diese Woche an und unterbreiten ihnen ein faires Gaslieferangebot.“

Die ehemaligen gas.de-Kunden haben die Möglichkeit, vom Grundversorgungstarif in einen anderen Tarif der SWLB zu wechseln. Wird das Angebot angenommen, findet ein Tarifwechsel statt, ansonsten läuft der Grundversorgungstarif weiter.

Schneider: „Die SWLB steht immer an der Seite ihrer Kunden. Wir betrachten es als unsere wichtigste Aufgabe, unsere Kunden zuverlässig und sicher mit Energie zu versorgen, rund um die Uhr und vor Ort erreichbar. Und das nicht nur im Rahmen der Daseinsvorsorge, die wir zu erfüllen haben“, und unterstreicht: „Wir kümmern uns um unsere Kunden und sichern auch denen die Versorgung, die unliebsame Erfahrungen mit Wettbewerbern machen.“ Unsere Bestandskunden profitieren weiterhin von der langfristigen Beschaffungsstrategie der SWLB, durch die das Energiepreisniveau attraktiv bleibt.

Für weitere Infos und Fragen können sich ehemalige gas.de-Kunden telefonisch unter 07141/910-2099 oder per E-Mail an kundencenter@swlb.de an das SWLB-Kundencenter wenden. Außerdem besteht die Möglichkeit, unter www.swlb.de/kontakt einen Termin für eine Video- oder Vorort-Beratung auszumachen.