SWLB: neue Leitungen für Breslauer Straße, Ludwigsburg

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) erneuern in der Breslauer Straße in Ludwigsburg ihre Infrastruktur und tauschen auf circa 220 Meter Länge die Gas- und Wasserleitungen. Dabei werden auch, je nach Alter und Material, die Hausanschlussleitungen bis in die Gebäude ausgewechselt. Mit den Arbeiten werden die beauftragten Unternehmen voraussichtlich am Montag, 11. April 2022 starten. Die Baumaßnahme wird in drei Bauabschnitten ausgeführt:

Bauabschnitt 1 reicht von der Friedrichstraße bis zur Kreuzung Breslauer- / Hindenburgstraße. Im zweiten Bauabschnitt wird ab Kreuzung Breslauer- / Hindenburgstraße bis zur Reichenberger Straße gearbeitet. Derdritte Bauabschnitt folgt anschließend von Reichenberger Straße bis Bebenhäuser Straße. Die Gesamtbauzeit beträgt circa zwölf Wochen, die SWLB plant circa vier Wochen pro Bauabschnitt. Die Breslauer Straße ist während der Bautätigkeiten in genannten Bereichen voll gesperrt. Das Zufahren zu den Grundstücken und Garagen ist leider nicht möglich. Die ÖPNV-Andienung durch die Buslinien 421 und 433 in der Hindenburgstraße bleibt unverändert. Die Kreuzung Breslauer-/ Reichenbergerstraße ist von dieser Baumaßnahme nicht tangiert, der Verkehr bleibt jederzeit gewährleistet. Auch der Fußgängerverkehr bleibt aufrechterhalten. Während der Arbeiten kann es zu kurzfristigen Unterbrechungen der Gas- und Wasserversorgung kommen – die Anwohner und Gewerbetreibenden werden rechtzeitig darüber informiert. Sollte Interesse an einem Neuanschluss an das Stadtwerke-Gasnetz bestehen (zum Beispiel bei der geplanten Einrichtung einer Gasheizung), bittet die SWLB um rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem Netzvertrieb, Ralf Glaser, Telefon: 07141/910-3439.