SWR1 Pfännle beim BUGA-Baustellenfest

Mit einem Baustellenfest gemeinsam mit dem SWR1 Pfännle läutet die Bundesgartenschau Heilbronn 2019 am Sonntag, 30. September, den Endspurt ein. Ein letztes Mal vor der Eröffnung am Mittwoch, 17. April 2019, ist das BUGA-Gelände für die Öffentlichkeit geöffnet.

Ab 12 Uhr starten stündlich Führungen am BUGA-Infopunkt, bei denen BUGA-Mitarbeiter zeigen, wo es schon grünt und blüht auf der BUGA und wie am Neckarufer eine neue Atmosphäre gewachsen ist. Sie erklären das neue Format der Bundesgartenschau, und was es mit den Seen und der Stadtausstellung auf sich hat, wie die drei großen Spielplätze aussehen oder wie die Vielfalt der Fassaden der Stadtausstellung begründet ist.

Auch auf eigene Faust können die Besucher das Gelände an diesem Tag erkunden. „Baustellenfeste haben eine gute Tradition bei uns“, sagt Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH. „Mit dieser vierten und letzten Auflage laden wir alle ein, noch einmal einen schönen und fröhlichen Tag auf dem BUGA-Gelände zu erleben, ehe die Bundesgartenschau am 17. April nächsten Jahrs dann öffnet“.

BUGA-Dauerkarten-Vorverkauf in der Info-Box

In der grünen Info-Box, die mit ihrem pinkfarbenen BUGA-Logo auffällt, können Besucher des Baustellenfests Gutscheine für Dauerkarten zum vergünstigten Vorverkaufspreis kaufen und sie auch gleich personalisieren lassen. Wie an allen Vorverkaufsstellen bekommt jeder Käufer auch beim Baustellenfest jeweils einen Gutschein für eine Tageskarte des Heilbronner Science Center experimenta gratis dazu. Mit der Dauerkarte können Besucher die BUGA an 173 Tagen genießen inklusiv aller Veranstaltungen, ob Sommernachtskonzert, Schlagerparty, Woodstock-Revival, Tanz, Theater oder Lesung, Mitmach-Aktion, Spiel oder Sport.

Ökumenischer Gottesdienst zur Eröffnung

Das Baustellenfest beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, den die Pfarrerin Esther Sauer (evangelische Kirche) und Peter Seitz (katholische Kirche) zelebrieren.

SWR1 Pfännle

Das SWR1 Pfännle öffnet um 11 Uhr. Um 11.55 Uhr kochen Oberbürgermeister Harry Mergel und BUGA-Geschäftsführer Hanspeter Faas im Rahmen des SWR1 Pfännle gemeinsam auf der Bühne. Moderatorin Petra Klein führt den ganzen Tag über durch das Programm mit Showkochen, Musik und Talkrunden mit Profiköchen.

Wer vom Zuschauen Hunger bekommt, kann sich an sieben Ständen durch ein abwechslungsreiches Angebot regionaler Speisen probieren. Sieben regionale Gastronomen haben ihre Küchen geöffnet und bieten Brotsalat, Ofenkartoffeln oder Pastinakensuppe an, Rehmedaillons oder Wildschweinwurst, Apfelringe oder hausgemachte Torten. Sie haben sich den strengen Kriterien der „Schmeck den Süden“-Betriebe unterworfen. Demnach kommen nur frische, regionale und saisonale Produkte auf den Teller. Nach strenger Prüfung vor Ort erhalten sie die „Löwen“-Auszeichnung. Die Anzahl der Löwen gibt Auskunft über den Anteil der regionalen Gerichte auf der Speisekarte.

Zwei Zugänge: Eingang Campuspark und Eingang Innenstadt

Der Zugang zum Baustellenfest und zum SWR1 Pfännle ist möglich über den Eingang Campuspark an der Bleichinselbrücke / Europaplatz und zusätzlich über den Eingang Innenstadt bei der experimenta / Kranenstraße. Der Weg zu den Essensständen und zur Bühne ist ausgeschildert.

Parkmöglichkeiten

Parkmöglichkeiten bestehen im City Parkhaus Experimenta, Bahnhofstraße 6, im Parkhaus Bildungscampus am Europaplatz, auf dem Parkplatz des MediaMarkts.