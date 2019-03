Szenegeflüster Hohenlohe

WILDPARK BAD MERGENHTEIM An jedem ersten Donnerstag im Monat findet im Erdhaus des Wildparks Bad Mergentheim die Spätschicht statt, so auch am 4. April. An diesem Abend werden Rolf Stahlhofen, unter anderem bekannt als Mitglied der Söhne Mannheims, sowie Gonzo‘s Friends für Stimmung, Emotionen und tolle Vibes sorgen.

× Erweitern Foto: Bilder vom Leben PA Sponky PA Sponky

STOERTEBEKER ANSBACH Katrin und Peter lassen am 5. April als PA Sponky in Ansbach mit ihren Modern Rock-Songs und ihrer authentischen, handgemachten Musik die Sonne aufgehen. In ihren Liedern beschreiben sie mit Tiefe und Ernsthaftigkeit, was in ihrem sozialen Umfeld so passiert.

7180 BAR CRAILSHEIM Es gibt zu viel Mainstream, da machen The Razorblades lieber ihr eigenes Ding. Bei diesem »eigenen Ding« handelt es sich um eine explosive Mischung aus Sixties-Surf-Twang, Punkenergie, Rockabilly und Underground-Rock der 80er. Am 6. April können alle Fans von High Speed-Rock‘n‘Roll The Razorblades in der 7180 Bar live erleben.

× Erweitern The Razorblades The Razorblades

SCHWÄBISCH HALL Acht Lokale, acht Live Acts und ein Abend mit jeder Menge Musik, Spaß und Party. Mit einem hochkarätigen Musikprogramm steigt die Live-Nacht in Schwäbisch Hall am 6. April. Mit dabei sind Bands wie The Ponycars, Crema Latina, Dragon Fire und Künstler wie John Noville und Paulo.

BARFÜSSER SCHWÄBISCH HALL DJ Breeze sorgt am 12. April wieder bei Urban Club Sounds für grandiose Stimmung. Wenn er seine Beats auflegt, kann garantiert niemand still sitzen. Da bleibt in Schwäbisch Hall kein Stein auf dem anderen.

KULTURKNEIPE HÄBERLEN GAILDORF 2015 entstand die Idee einer David-Bowie- Tribute-Band. 2016 verstarb der legendäre Musiker – sein Vermächtnis regte Jonas Kalnbach, Jonas Vohmann und Jonas Martin, die zuvor als Rocktrio »Noisepollution« in Süddeutschland unterwegs waren, dazu an, diese Idee in die Tat umzusetzen. Zusammen mit Jan Martin, Leo Enders, Joscha Eißen und Ferdinand Reutter bilden sie die Besetzung von Heroes – David Bowie Tribute. Am 18. April treten die sieben in der Kulturkneipe Häberlen in Gaildorf auf.

× Erweitern Foto: Joas Strecker Heroes – David Bowie Tribute Heroes – David Bowie Tribute

NACHTERLEBNISWELT DAUTENWINDEN Am 20. April sind die Troglauer wieder in Dauten und bringen ihre patentierte »Heavy Volxmusik« mit. Eigentlich wollten die sechs Musiker nur einmal als die Troglauer auftreten. Doch die Fans brachten sie dazu, wieder und wieder aufzutreten.

ALPENMAX ANSBACH Etwas rückt näher am. Am 20. April heißt es »Something New Is Coming« im Alpenmax. Noch muss Stillschweigen bewahrt werden, so viel kann allerdings schon verraten werden: Deejay DeeOh ist beteiligt.

CLUB FACTORY/APFELBAUM CRAILSHEIM In der Club Factory gibt‘s zu Ostern nicht etwa Eier, sondern die Niedrige Preise Party. Bei der legendären Osterparty am 21. April sind alle am Start. In der Club Factory legen Dj Jam Deluxe und DJM Siroka auf, Im Apfelbaum sorgt DJ Stepi für Beatsund im Loco ist DJ Schi Ffi für die Stimmung zuständig.

HERIMOUTHSAAL HERMUTHAUSEN Pünktlich zur Rhabarberernte findet am 26. April, dem Tag des Rhabarbers, im altehrwürdigen Herimouthsaal die Rhabarberparty für jung und alt statt. DJ Fox wird dabei ordentlich einheizen, sodass der Tag des Rhabarbers gebührend gefeiert werden kann. Für ordentlich Rhabarberzamba sorgen die Special-Drinks an der Rhabarberbar.

GENIESSERMARKT NIEDERSTETTEN Im Anschluss an den Genießermarkt in Niederstetten findet am 4. Mai die Genießermarktparty statt. Im Hofgarten DOD sorgt dabei die Band C-Town Connection mit ihrem energiegeladenen Sound aus Cajon, Akustikgitarre, Bass und Gesang und ihrer locker-groovigen Interpretationen von Rock-, Pop- und Souklassikern für Stimmung.