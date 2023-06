Tag des Dualen Studiums DHBW Campus Mosbach

Tag des Dualen Studiums

Keine Lust mehr auf reine Theorie? Wer direkt in den Beruf einsteigen, aber gleichzeitig nicht auf einen Studienabschluss verzichten möchte, ist bei der DHBW Mosbach genau richtig. Näher kennenlernen kann man das Angebot des Campus am Tag des Dualen Studiums am 15. Juli.

Der Tag des Dualen Studiums am Samstag, 15. Juli bietet für frisch gebackene Abiturientinnen und Abiturienten die Möglichkeit, sich über das Duale Studium zu informieren. Im Forum werden Informationen zu den Studiengängen und Studienvoraussetzungen in Mosbach und Bad Mergentheim bereitgestellt und über Karrierechancen infomiert. Rund 120 Aussteller und Partner der DHBW sind anwesend, darunter sowohl regionale (Familien-)Unternehmen, als auch nationale Weltmarktführer. Beim Studienplatz-Speed-Dating besteht ab 12 Uhr die Möglichkeit, die potentiellen Arbeitgeber kennenzulernen und sich noch kurzfristig einen Studienplatz zu sichern. Im zehn Minuten-Takt findet die erste Kontaktaufnahme mit den Partnern der DHBW statt, das weitere Vorgehen wird selbständig ausgemacht. Für ein Date mit einem Arbeitgeber ist eine Anmeldung erforderlich.

Praxis, Praxis, Praxis steht im Mittelpunkt des Studiums an der DHBW Mosbach, denn die Hälfte des wirtschaftswissenschaftlichen oder technischen Bachelorstu­diums findet bei einem Partnerunternehmen statt, das über den gesamten Zeitraum ein Gehalt zahlt. Die DHBW Mosbach ist Studienort von rund 3100 Studierenden. Zu den Studienfächern zählen Betriebswirtschaftslehre mit den Studienrichtungen Bank, Handel und Industrie sowie die Studiengänge Onlinemedien, Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Unternehmensrechnung und Finanzen. Zu den technischen Fächern gehören Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik, Informatik, Mechatronik, Holztechnik und Bauingenieurwesen. Am Standort Bad Mergentheim studieren zusätzlich 550 Studierende in den Fächern Wirtschaftsingenieurwesen, Angewandte Informatik und BWL mit den Studienrichtungen Digital Business Management, Gesundheitsmanagement oder International Business.

Das dreijährige Bachelorstudium an der DHBW punktet mit monatlichem Gehalt, einer Übernahmequote von über 80 Prozent sowie dem dualen Prinzip: Die Theorie an der Hochschule wechselt alle drei Monate mit der Praxis bei einem der mehr als 1.100 Dualen Partner aus Industrie, Handel, dem Bank- und Dienstleistungssektor. Der Bachelor, der erworben wird, ist gleichwertig mit einem universitären Abschluss. Durch die erworbene Berufserfahrung sind Absolventen besonders attraktiv auf dem Arbeitsmarkt, sodass die DHBW eine gute Grundlage für den Berufseinstieg schafft.

Tag des Dualen Studiums, Sa. 15. Juli, 10 bis 15 Uhr, DHBW Campus in Mosbach, Lohrtalweg 10, www.mosbach.dhbw.de