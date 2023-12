Tastaturkürzel - oder: das kleine Einmaleins der Windows Nutzung

Wer regelmäßig und ausgiebig mit diesem Betriebssystem arbeitet, kann sich das Leben von Windows-Tastaturkürzeln erheblich erleichtern. Wir haben eine Liste von zum Teil gängigen, zum Teil weniger bekannten, aber durchweg praktischen Tastenkombinationen zusammengestellt, die die Bedienung von Windows erheblich vereinfachen.

Das neue Office-Programm, zum Beispiel der Dauerbrenner, Office 2016 von IT-Nerd24, soll effektiver genutzt werden? Oder geht es darum, sich für ein IT-Studium wie den neuen Studiengang Master in Management Digital Technology der TU München fit zu machen? Wer die effizientesten Tastenkombinationen in Windows beherrscht, hat in Sachen Workflow ein echtes Ass im Ärmel.

Sunder Muthukumaran auf Unsplash

Windows-Tastenkombinationen (wieder-)entdecken

Einige der folgenden Shortcuts gehören sicherlich zum Repertoire einer jeden Nutzerin/eines jeden Nutzers von Windows. Wir garantieren jedoch, dass sich unter den folgenden zehn Tipps auch ein paar echte Perlen finden, die man normalerweise nicht auf dem Radar hat.

strg + Z: rückgängig machen

Versehentlich einen Absatz oder gar den ganzen Text gelöscht? Eine komplizierte Formel in die falsche Zelle eingefügt? Egal, welches Programm unter Windows gerade läuft - strg + Z macht die letzte (und bei Bedarf auch die vorletzte und die vorvorletzte) rückgängig und stellt den Status vor dem Fehler wieder her.

strg + A: alles auswählen

Alles auf einen Schlag markieren: strg + A erspart das manchmal nervtötende Markieren aller Absätze, Dateien, Ordner oder anderer Elemente in einem bestimmten Programm.

strg + C: kopieren

Der vermutlich meistgenutzte aller Windows-Shortcuts kopiert das markierte Element.

strg + V: einfügen

Egal ob Text, Zahlengruppe, Datei oder Bild - strg + V fügt das Kopierte dort wieder ein, wo sich der Cursor befindet. strg + Umschalttaste + V tut das auch - allerdings ohne die ursprüngliche Formatierung.

strg + X: ausschneiden

Etwas steht nicht am richtigen Ort? Einfach auswählen, mit strg + x entfernen (und gegebenenfalls mit strg + V dort einfügen, wo es hingehört).

strg + alt + entf: Taskmanager anzeigen

Die Wunderwaffe, wenn nichts mehr geht: Windows hat sich aufgehängt und alles ruht? Mit dieser Drei-Tasten-Kombination lässt sich der Task-Manager aufrufen. Der zeigt an, welche Anwendung(en) zu schließen sind, um dem PC wieder Leben einzuhauchen.

alt + TAB (Tabulatortaste): Bildschirm oder Tab wechseln

Dieser Shortcut ruft eine Liste der laufenden Anwendungen/Registerkarten auf und ermöglicht den schnellen Wechsel (dafür Pfeiltasten und ENTER nutzen, die alt-Taste gedrückt halten).

alt + F4: Anwendung schließen

Speichern und schließen in einem: Werden die alt-Taste und gleichzeitig die Funktionstaste F4 gedrückt, speichert Windows den Status der aktuellen Anwendung und beendet sie.

strg + F: suchen

Die Tastenkombination strg + F öffnet ein Suchfenster, das nach dem gewünschten Element fragt. Dann werden alle Ergebnisse im Dokument angezeigt, die der Anfrage entsprechen.

strg +H: suchen und ersetzen

Eine Erweiterung der Suchfunktion ruft der Shortcut strg +H auf den Plan: Soll zum Beispiel überall im Dokument ein bestimmter Begriff durch einen anderen ersetzt werden, lässt sich das über das nun angezeigte kleine Formular in Sekundenschnelle lösen.

Fazit und Anregung

Die hier vorgestellten Tastenkombination sind nur eine kleine Auswahl an Shortcuts, mit denen es sich in Windows schneller und flüssiger arbeiten und navigieren lässt. Und natürlich kann das meistgenutzte Betriebssystem der Welt noch mit unzähligen weiteren Tastaturkürzeln aufwarten.