Technik Museum Sinsheim - Mit »Halle 3« in die Zukunft

Die Ausstellungsfläche des Technik Museums Sinsheim wird um rund 3.000 Quadratmeter erweitert. Im Zuge einer Baustellenbegehung erläuterteten Museumspräsident Hermann Layer und Bauleiter Florian Schäffer die Pläne für die neue »Halle 3«.

Pfingsten soll Eröffnung sein. »Mit diesem Anbau brechen wir in die Zukunft auf«, kommentiert Hermann Layher das ehrgeizige Vorhaben. In der zirka 65,5 Meter langen und 45,5 Meter hohen Halle sollen hauptsächlich periodisch wechselnde Themen- und Sonderausstellungen gezeigt werden. Die Eröffnungsausstellung ist der Traditionsmarke »Alfa Romeo« gewidmet. Die Geschichte des Museums begann in den 1980er Jahren: Passionierte Sammler und Technikliebhaber gründeten den Verein Auto-Technik-Museum e. V. und eröffneten am 6. Mai das Technik Museum Sinsheim. Schon wenige Jahre später zählte das Museum zu den größten privaten Techniksammlungen Europas. Nachdem die Erweiterungsmöglichkeiten im Museum fast erschöpft waren, einigte sich der Vereinsvorstand darauf, einen Erweiterungsbau zu bauen.

Mittlerweile ist der Neubau als imposantes Stahlskelett aus dem Boden gewachsen. Die mächtigen Dachträger lassen die Reserven erahnen, die von den Planern in die Konstruktion für die Befestigung von Exponaten eingerechnet wurden. Es entsteht eine flexibel nutzbare, stützenfreie Fläche von rund 2.600 Quadratmetern samt zwei Galerieebenen mit rund 1.000 Quadratmeter Fläche. Die Halle wird über drei Stege, zwei davon sind überdacht, an das Bestandsmuseum angebunden. Es gibt einen Personenaufzug, sodass die Hallendächer und Galerien für körperlich eingeschränkte Menschen gut zu erreichen sind. Ein Stück des alten Sinsheimer Bahnübergang- Stegs wird an die Außenseite der neuen Halle angebracht: Zur Erinnerung an den alten Fußgängerübergang und als Zeichen in die Zukunft.

Technik Museen Sinsheim und Speyer

Die Technik Museen Sinsheim und Speyer zeigen zusammen auf eine Ausstellungsfläche von mehr als 200.000 Quadratmetern über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Ausgestellt ist vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle »Buran« alles, was die Herzen von Technikfreaks und Oldieliebhabern höher schlagen lässt.

Neben Dauerausstellungen und thematisch wechselnden Sonderausstellungen gibt es in beiden Museen zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. An 365 Tagen im Jahr sind die beiden Häuser geöffnet. Die Museen ziehen pro Jahr über eine Million Besucher an. Besonders großen Zuspruch finden die beiden Imax-Großformat-Kinos. Dort werden die Filme auf eine überdimensional große Kuppel projiziert.