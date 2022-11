Teilverkauf – die Vorteile auf einen Blick

Der Teilverkauf einer Immobilie ist eine hervorragend und sehr beliebte Alternative zu anderen Verrentungsmodellen. Dabei lassen sich in der Regel 50 Prozent einer Immobilie verkaufen und gleichzeitig ein uneingeschränktes sowie lebenslanges Wohnrecht erwirken. Besonderer Vorteil: Teilverkäufer zahlen keine Transaktionskosten, können aber von vielen Vorteilen profitieren.

Wie funktioniert der Teilverkauf?

Mit einem Teilverkauf lässt sich ein Bereich des Immobilienvermögens in Barvermögen umwandeln. Nach dem Teilverkauf erhalten die Verkäufer den vereinbarten Betrag und können dennoch vollständig über ihre Immobilie verfügen. Doch wie funktioniert die Abwicklung des Teilverkaufs im Detail?

Im ersten Schritt nimmt ein neutraler, unbefangener Immobiliengutachter das Haus, die Wohnung oder ein anderweitiges Gebäude in Augenschein. Anschließend können sich Teilverkäufer das Gutachten anschauen und mitteilen, ob sie mit der Zusammenfassung und allen Einzelheiten einverstanden sind. Nach der Einverständniserklärung kauft die Volksbank auf Wunsch bis zu 50 Prozent der Immobilie auf. Der Verkäufer erhält die Kaufsumme, darf aber weiterhin die Immobilie in vollem Umfang nutzen.

Der Verkäufer bewahrt sich also ein lebenslanges Nießbrauchrecht und kann sogar von einem Rückkaufrecht Gebrauch machen. Das bedeutet, dass Verkäufer ihre Immobilie bei Bedarf zurückkaufen können. Zudem erhalten etwaige Erben ein Vorkaufsrecht zugesprochen und können den verkauften Teil demnach zurückerwirken.

Quelle: Volksbank-Teilverkauf.de

Warum sollte ich von einem Teilverkauf Gebrauch machen?

Manchmal sind es noch ein paar kleine Wünsche, die anstehen, jedoch den Lebensabend verschönern. Immobilienbesitzer können in dieser Hinsicht mit einem Teilverkauf ihr Eigentum in bares Geld verwandeln. Neben Ein- und Zweifamilienhäusern können auch Eigentumswohnung, Reihenhäuser, Doppelhaushälften oder sogar teilgewerblich genutzte Gebäude interessant sein – binnen weniger Wochen lässt sich bereits der Teilverkauf abschließen.

Wichtig ist, alle nötigen Unterlagen für die Abwicklung zusammenzutragen. Doch keine Sorge: Mit einem starken Partner an der Seite gelingt auch diese Aufgabe innerhalb kurzer Zeit. Abschließend ist nur noch ein Termin beim Notar nötig, um eine notarielle Übertragung und die Kaufpreisfälligkeit vertraglich zu regeln. Sind alle Papiere unterzeichnet, wird das Geld schon bald auf das Wunschkonto transferiert.

Wer ist für einen Teilverkauf geeignet?

Den Teilverkauf können Eigenheimbesitzer in Anspruch nehmen, die einen Teilverkauf in Betracht ziehen. Dabei handelt es sich häufig um Senioren, die sich eine finanzielle Unabhängigkeit wünschen, dennoch ihre Immobilie weiterhin nutzen möchten. Dank des Teilverkaufsmodells bietet sich Eigenheimbesitzern die Möglichkeit, Kapital ohne Nutzungseinschränkungen hinsichtlich ihrer Immobilie in Anspruch zu nehmen.

Hinweis: Teilverkäufer, die sich später für einen Komplettverkauf entscheiden, können durchaus weitere Teile verkaufen. Der Käufer übernimmt die gesamte Kaufabwicklung und rückt die Immobilie gleichzeitig ins beste Licht. Somit lässt sich ein hervorragender Preis für den Verkauf erwirken, der ganz im Interesse des Verkäufers ist. Maklergebühren fallen in diesem Zusammenhang keine an. Lediglich ein Service-Entgelt in Höhe von ungefähr 3,25 Prozent sind vorgesehen – dafür müssen sich Verkäufer um nichts kümmern, sondern dürfen sich entspannt zurücklehnen.

Fazit zum Teilverkauf einer Immobilie

Wer ein großes Haus besitzt, aber nicht mehr die gesamte Verantwortung tragen möchte, kann von einem Teilverkauf Gebrauch machen. Ein Teil der Immobilie geht zwar an den Käufer, doch der Verkäufer darf das Haus oder die Wohnung weiterhin nutzen. Im Anschluss zahlen Verkäufer an monatliches Entgelt an den Käufer. Diese Vereinbarung ist vertraglich geregelt und kann nach Ablauf der Laufzeit neu geregelt werden.

Gleichzeitig können Verkäufer die Erbfolge individuell gestalten, um Gebäude, Häuser oder Wohnungen an Kinder zu übertragen. Wer sich also im Alter absichern oder sich Wünsche erfüllen möchte, kann ein Teilverkauf mit gleichzeitigem Nießbrauchrecht anstreben.