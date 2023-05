ROCKUPY: Textiler mit Leib und Seele

Dynamisch, progressiv, authentisch und bequem: Die Modemarke ROCKUPY will ein Lebensgefühl verkörpern und legt dabei Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit.

Lightness 2.0

Die Geschwister Seyhan Eroğlu Güvençler und Kayhan Eroğlu kommen aus Öhringen und haben deshalb als Sitz ihres Labels Pfedelbach gewählt. Das Design-Team, der Vertrieb und das Marketing sitzen hier in einem Loft, das großstädtisches Start-up-Flair versprüht. Produziert werden die Kollektionen in der Türkei, wo die beiden Unternehmer, die sich als »Textiler mit Leib und Seele« verstehen, bereits seit 2012 erfolgreich eine Textilagentur führen. Mit Kunden wie dem FC St. Pauli, dem VfB Stuttgart und der Telekom hat Studio Fashion Agency hochkarätige Referenzen und kümmert sich vom Kauf der Baumwolle bis zur Produktion um ihre Kunden.

Die Idee zum eigenen Label hatten Seyhan Eroğlu-Guvençler und Kayhan Eroğlu schon 2016 als sie durch St. Pauli schlenderten und norddeutsche Modemarken sahen. Sie fragten sich »Wieso gibt es bei uns in Süddeutschland nicht so eine tolle Marke?«. Die Expertise war vorhanden: Nach der Modeschule Stuttgart und ihrem Studium von Textilmanagement und -technologie in Reutlingen arbeitete die Jungunternehmerin unter anderem bei Erima und Venice Beach in Hamburg, während Kayhan Eroğlu in der Druckbranche Erfahrungen mit Textilien sammelte. Mit vier Hauptkollektionen, zusätzlichen Mini-Kollektionen und vielfältigen Kollaborationen (zum Beispiel mit Öhringer Skandal), startet ROCKUPY nach der pandemiebedingten schwierigen Anfangsphase 2023 richtig durch. Die Lightness 2.0 Kollektion besticht beispielsweise durch besonders leichtes und angenehm zu tragendes Material.

Nachhaltigkeit in der Textilproduktion ist den Geschwistern besonders wichtig. »Bis 2024 wollen wir alle Produkte organic und aus 100% biologischen Stoffen haben« berichtet Seyhan Eroğlu Güvençler. Sie sieht aber das Greenwashing (Verwenden von Bio-Produkten aus Image-Gründen) vieler Textilfirmen kritisch: »Die konventionelle Baumwolle, die auf dem Markt ist, muss zuerst verbraucht werden. Weil die großen Modefirmen nur noch Bio-Baumwolle kaufen wollen, wird die konventionell hergestellte Baumwolle verbrannt. Das ist nicht nachhaltig.« Die Kollektionen von ROCKUPY gibt es bisher nur im Online Shop zu kaufen. Seyhan Eroğlu Güvençlers Traum, ein Café in Pfedelbach mit Verkaufsfläche für die ROCKUPY-Produkte zu eröffnen, zeigt die

Verbundenheit zur Heimat. Einige Projekte sind noch in der Pipeline, wie zum Beispiel die Kollaboration mit der Influencerin Fabia Bengs, mit der ROCKUPY eine extravagante Golf-Kollektion auf den Markt bringen wird. Es bleibt also spannend bei ROCKUPY.

Alle Produkte von ROCKUPY sind erhältlich unter: rockupy.com