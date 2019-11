The Game – Die challenge in Heilbronn

Charity-Aktion zur Weihnachtszeit

Unter dem Motto »Spielen wie im Fernsehen« hat sich The Game - Die Challenge in Heilbronn seit Januar 2019 etabliert. Die Teilnehmer treten in verschiedenen Spielen gegeneinander an und werden von einem Spiel-Moderator durch die Challenge geleitet. Von über 150 Game-Teams kam ausnahmslos positives Feedback, sogar aus Tübingen, Calw und Karlsruhe.

Steffen Betz, einer der beiden Gründer, verspricht für 2020: »Im Januar werden wir die Spielräume erneuern, da bereits jetzt eine hohe Nachfrage der Game-Teams für neue Spiele vorhanden ist.« Zudem wird es jeden Monat eine Frei-Challenge für Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung geben.

Privatgruppen, Vereine und Institutionen können sich hierzu mit einem kurzen Text per Mail unter kontakt@thegame-hn.de bewerben.

Gründer Michael Hermann betont: »Wir möchten mit unserer Charity-Aktion den Menschen in der Region etwas zurückgeben und genau diesen Menschen ermöglichen ausgiebig Spaß zu haben, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und spielerisch Erfolge zu feiern«.

The Game – Die Challenge, Austraße 34, 74076 Heilbronn Fon: 07131-2794449,

www.thegame-hn.de