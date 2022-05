The Masked Singer – Die Hintergründe und Enthüllungen

The Masked Singer ist eine Erfolgs-Musiksendung von ProSieben, die seit 2019 ausgestrahlt wird und zuletzt in der sechsten Staffel lief. Die neuesten Masked Singer Auflösungen und Enthüllungen sorgten für viele Überraschungen. Dabei treten Prominente mit selbst gewählten Liedern und Ganzkörperkostüm gegeneinander in einem Gesangswettbewerb an: Anhand versteckter Indizien, die vor dem jeweiligen Auftritt in einem kurzen Video gezeigt werden, lassen sich vielleicht Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmer ziehen. Auch die Art der Bewegungen, die Liedauswahl und natürlich die Gesangsstimme können den maskierten Promi verraten.

The Masked Singer: Abstimmung Per App

Für ihre Lieblings-Performance können die Zuschauerinnen und Zuschauer von zu Hause aus mit der ProSieben-App abstimmen. Gewinnt ein Teilnehmer genügend Stimmen, darf er sein Kostüm anbehalten und in der nächsten Folge weiterhin seine Gesangskünste unter Beweis stellen. Die Teilnehmer, für die nicht ausreichend viele Zuschauer abgestimmt haben, müssen bis zur finalen Abstimmung der jeweiligen Folge zittern: Wer in dieser letzten Runde die wenigsten Stimmen erhält, muss seine Identität preisgeben und die Show verlassen.Tipps für das Publikum gibt das dreiköpfige Rateteam, das sich aus zwei ständigen und einem Gastmitglied zusammensetzt. In der sechsten Staffel waren Ruth Moschner und Rea Garvey als ständige Mitglieder dabei und bissen sich an so manchem Kostümierten die Zähne aus.

Gut gehütetes Geheimnis

Wer sich tatsächlich hinter den Masken verbirgt, wissen während der Sendung lediglich acht Personen des 210-köpfigen Produktionsteams – darunter Moderator Matthias Opdenhövel, der sein Geheimnis stets hütet wie einen Schatz. Das Studio in Köln-Ossendorf gehört wohl zu den bestbewachten TV-Studios in Deutschland. So werden die Promis einzeln und bereits maskiert ins Studio geführt, sodass sie die anderen Teilnehmenden nicht sehen: Es wissen also nicht einmal die Stars selbst, wer sich unter den anderen Masken befindet. Und die Security-Mitarbeiter sind sich nicht im Klaren darüber, wen sie eigentlich bewachen.

Wertvolle Outfits

Die Sendung macht nicht nur durch die musikalischen Auftritte, sondern auch mit den spektakulären Kostümen von sich Reden. Hier wird dem Auge einiges geboten – von witzig über putzig bis hin zu schaurig. Mit dabei waren beispielsweise Tiere wie Eichhörnchen (Markus Schenkenberg), Oktopus (Lucy Diakovska) und Chamäleon (Dieter Hallervorden) oder auch mythische Figuren wie Anubis (Ben Blümel), Einhorn (Franziska van Almsick) und Ork (Nora Tschirner). Ganz skurril waren beispielsweise die Disko-Kugel oder ein Fantasiewesen namens »Brilli«. Die ausgefallenen und kreativen Kreationen stammen von der US-amerikanischen Designerin Marina Toybina und werden in Altötting von Alexandra Brandner Hergestellt, die dafür 2020 mit dem Deutschen Fernsehpreis gewürdigt wurde. Für jedes Kostüm bringt sie etwa 300 Stunden Handarbeit auf. Kein Wunder, dass die Outfits sehr wertvoll sind: Zwischen 15.000 und 20.000 Euro kostet jedes davon.