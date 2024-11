ThermalBad Überkingen vorübergehend geschlossen

Das ThermalBad Überkingen ist von Mittwoch, 13. November, bis einschließlich Dienstag, 19. November, wegen notwendiger Arbeiten an der Heizungsanlage geschlossen. In dieser Zeit werden die Heizkessel ausgetauscht und die letzten Hochwasserschäden an der Heizungsanlage beseitigt. Die Maßnahmen erfordern eine Schließung, da sie nicht während des Badebetriebes durchgeführt werden können. Das ThermalBad Überkingen dankt allen Gästen für ihr Verständnis und freut sich, ab Mittwoch, 20. November, wieder zu den gewohnten Zeiten öffnen zu können.