Thomas Gauß im Gespräch

Vor welchen Herausforderungen steht der stationäre Handel in Zeiten der Digitalisierung? Wie ist es um die Heilbronner Innenstadt bestellt? Und wie stellt sich die City zur Buga auf? Thomas Gauß, Vorsitzender der Stadtinitiative Heilbronn, zeichnet ein weitaus positiveres Bild der Stadt, als oftmals vermittelt wird. Ein Gespräch mit MORITZ-Redakteurin Simone Heiland.

Herr Gauß, Sie sind seit 25 Jahren Geschäftsführer des Sporthauses Saemann, seit zehn Jahren Vorsitzender der Heilbronner Kaufmannschaft. Heute erinnert so gut wie nichts mehr an die Einkaufsstadt Heilbronn vor 25 Jahren. Was macht die Innenstadt im digitalen Zeitalter heute noch aus?

Der Handel unterliegt dem gleichen Wandel wie alle anderen Branchen auch, vielleicht etwas dynamischer als es zuvor der Fall war. Ich finde, dass die Innenstadt von Heilbronn immer noch attraktiv ist. Wir haben deutlich weniger Leerstände als es in vielen anderen Städten der Fall ist. Ich hab‘ vor Kurzem mit dem Geschäftsführer der GMA gesprochen, die haben vor einiger Zeit in Graz ein Mandat gehabt, da stehen von 4.000 in Frage kommenden Immobilien 400 leer. Das hat uns echt umgehauen. Wir haben 39 Leerstände. Wenn man das Wollhaus oder das Dinkelacker-Areal, das derzeit neu entwickelt wird, dazu zählt, dann haben wir immer noch eine sehr gesunde Innenstadt, die natürlich heute anders aussieht als vor 25 Jahren. Aber wir haben immer noch einen guten Branchenmix, auch noch viel inhabergeführten Einzelhandel. Von daher bin ich gar nicht so pessimistisch gestimmt. Aber klar stehen wir vor großen Herausforderungen. Der Online-Handel ist das größte Thema überhaupt. Ich denke aber, wir haben sehr gute Argumente für stationären Einkauf. Und ich bin mir sicher, dass es auch in 25 Jahren noch eine vitale City geben wird, mit Handel, Gastronomie und Dienstleistung.

Inwieweit ist der Heilbronner Einzelhandel denn heute online aufgestellt?

Wir haben mit der Stadtinitiative das Thema schon sehr früh aufgenommen. Ich glaube, dass die meisten unserer Einzelhändler inzwischen einen Online-Auftritt haben. Omnipräsent zu sein, sowohl stationär als auch online, das ist für uns zwischenzeitlich ein alternativloser Ansatz. Schon deshalb, weil die Recherche heute schon sehr stark im Netz stattfindet. Und wer da nicht existent ist, den gibt’s dann eben für viele Kunden nicht mehr. Es gibt sicherlich Branchen, die stationär gar nicht mehr funktionieren, Tonträger sind da ein Paradebeispiel. In anderen Warenbereichen wie im Textil- oder Hartwarenbereich steht hingegen schon noch der Beratungsund Anprobierwunsch im Vordergrund. Gerade online kann man natürlich viele Artikel so inszenieren, dass sie von der Qualitätsanmutung oder vom Aussehen vielleicht besser sind als im Original. Deswegen wird ja sehr viel retourniert und hin und her geschickt. Im Geschäft kann ich das Produkt anschauen, anfassen, anprobieren, und das unsere Stärke, heute und auch weiterhin, und die wir nutzen wollen. Nicht umsonst geht ja selbst ein Anbieter wie Amazon zwischenzeitlich her und macht stationäre Geschäfte auf. Ich bin mir sicher, dass unsere Branche auch in Zukunft existieren wird, aber wir müssen uns einfach anders aufstellen. Wir brauchen verlängerte Ladenregale, so nennen wir das. Da kann der Kunde mittels Tablets ins Netz, wenn er ein Produkt sucht, dass er im Regal nicht sieht. Dann kann das Produkt nachgeliefert werden. Ich denke, das ist so die wichtigste Veränderung in unserer Branche in den letzten Jahren. Wir sind dadurch aber auch transparenter geworden. Der Preisvergleich findet unter Umständen nicht mehr regional sondern weltweit statt. Das macht den Wettbewerb sicherlich für den Kunden spannender, für uns schwieriger. Dennoch gehöre ich nicht zu denen, die in den Abgesang des Einzelhandels mit einstimmen.

Gerade mit Blick auf Amazon wird sich da vermutlich im Laufe der Zeit noch einiges relativieren. Was meinen Sie?

Das eigentlich Schizophrene im Online-Bereich ist ja, dass gute Kunden online benachteiligt werde. Wer aber eher zögerlich kauft, wird belohnt und bezahlt weniger. Wir versuchen aber treue Kunden zu belohnen. Etwa über Kundenkarten oder Bonussysteme, Geburtstagsgutscheine und was es alles gibt. Bei Amazon ist es umgekehrt. Was viele nicht wissen: Amazon verändert stündlich millionenfach Preise. Und zwar nicht für alle gleich, sondern abhängig vom Einkaufsverhalten. Wenn Sie ein schnell abschließender Power-Shopper sind, bekommen Sie unter Umständen einen höheren Preis, als jemand, der oft abbricht und nicht kauft. Das wird unabhängig von Gesetzen und Verboten einfach gemacht. Und da ich als Kunde keinen Vergleich habe, wie andere einkaufen, bekommen das die meisten Kunden gar nicht mit. Salopp gesagt werden wir da schon ziemlich an der Nase herumgeführt. Um diese These zu beweisen, haben wir mal mit 14 Kollegen den Test gemacht mit ein und demselben Produkt und unterschiedlichen Bestellvorgängen. Und bei 14 Leuten hatten wir fünf verschiedene Preise. Das ist so, als würde ich bei einem meiner Kunden sagen: Sie kaufen so oft bei uns ein, darf ich‘s Ihnen ein bisschen teurer machen?

Wie stellt sich der Heilbronner Einzelhandel zur Buga auf? Wie holen Sie die Besucher in die Stadt?

Zunächst mal glaube ich, dass wir eine sehr attraktive Bundesgartenschau bekommen, bei der es ja nicht nur um das Thema Garten und Pflanzen geht, sondern mit der Stadtausstellung ja auch um das Thema Leben und Wohnen, in einem sehr modernen, naturverbundenen Umfeld. Und das wird sicher die Zielgruppe, die sich für diese Gartenschau interessiert, ein Stück weit erweitern. Wir haben einen Vorteil: Es ist von der Fläche her, soviel ich weiß, die kleinste Bundesgartenschau, die jemals stattgefunden hat. Somit haben die Besucher mehr Zeit, sich anschließend noch die Stadt anzuschauen. Außerdem ist die Stadt vom Buga-Gelände aus fußläufig relativ schnell erreichbar. Wir haben uns mit dem Thema Bundesgartenschau ab dem Moment beschäftigt, als feststand, dass die Buga nach Heilbronn kommt. Also wirklich schon sehr lange. Ich hab‘ vor fünf Jahren schon Herrn Faas angesprochen mit der Bitte: Reservieren Sie mir bitte die Rückseite der Eintrittskarten für die Stadtinitiative. Die Tageskarten haben auf der Rückseite einen Gutschein, mit dem die Kunden zehn Prozent auf einen Einkauf an einem Tag ihrer Wahl in allen teilnehmenden Geschäften bekommen. Dauerkartenbesitzer bekommen einen Coupon. Das Ganze begleiten wir mit vielen Aktionen: Give-aways, Buga-Pflanztaschen und anderem. Zusammen mit den Velo-Taxis, die kostenlos von der Buga in die Innenstadt pendeln, bieten wir so viele Anreize, dass ich durchaus positiv gestimmt bin, was die Erfolgschancen angeht.

Ist mal die Frage diskutiert worden, während der Buga an allen Sonntagen die Geschäfte zu öffnen?

Ein zusätzlicher Sonntag ist genehmigt worden, also haben wir insgesamt nur drei. Aber jeder hat die Möglichkeit sonntags von zuhause aus online einkaufen zu gehen. Wir dürfen uns diesem Wettbewerb von Gesetzes wegen nicht stellen, außer an den genehmigten Sonntagen. Natürlich brauchen unsere Mitarbeiter einen Ruhetag, und natürlich brauchen wir einen Familientag. Aber letztlich ist es eigentlich egal, welcher Tag der Woche das ist. In anderen Ländern ist das völlig normal. Für die Gewerkschaften geht es vornehmlich um den Schutz der Interessen der Mitarbeiter. Das wichtigste Interesse, das ich als Mitarbeiter hätte, wäre die Sicherung meines Arbeitsplatzes. Und wenn ich weiß, dass mir mein stärkster Mitbewerber an einem Tag den kompletten Umsatz wegschnappen kann, weil ich an diesem Tag überhaupt keine Möglichkeit habe, mich dem Wettbewerb zu stellen, dann wird mein Arbeitsplatz dadurch nicht gestärkt, sondern gefährdet. Das heißt, im Interesse unserer Mitarbeiter müsste es eigentlich möglich sein, dass wir uns diesem Wettbewerb stellen dürfen. Dass uns diese Möglichkeit genommen wird, empfinde ich als Diskriminierung eines Teils der Wirtschaft.

Gibt es keine Sondergenehmigungen?

Eine Sondergenehmigung wie es sie etwa in Tourismuszentren gibt, gibt es für eine Buga nicht. Es ist ein schwieriges Thema. Die liebste Lösung wäre mir, dass der Gesetzgeber regelt: Sonntags darf im Internet ebenfalls nicht eingekauft werden. Dann könnten wir uns an den anderen sechs Tagen der Woche einem gleichberechtigten und fairen Wettbewerb stellen. Aber das wird weder beim Kunden noch beim Gesetzgeber durchzusetzen sein.

Ein Wort zum Wollhaus, was ist da Ihr Wunsch?

Das Wollhaus ist von der Innenaufteilung zu verschachtelt, die Deckenhöhe ist zu niedrig, so würde man heute keine Gewerbeimmobile mehr bauen. Eine Nutzung, die die Themen Handel, Wohnen und Hotel verbindet, fände ich an diesem Standort sehr gut. Was ich nicht gut fände, wäre, was auch schon kommuniziert wurde, wenn es ein Teil des Bildungscampus‘ würde. Dazu ist der Standort einfach als Handelsstandort in der Stadt zu wichtig und hat auch eine Schlüsselfunktion, weil er den Endpunkt der Fußgängerzone markiert. Das Wollhaus sollte schnellstmöglich positiv entwickelt werden, sonst ist es irgendwann tot. Die Stadt kann nichts dafür, dass ECE und Strabag sich Knall auf Fall entschieden haben, nichts zu machen. Letztlich hat die Stadt beiden sehr den Rücken gestärkt, auch wenn dann teilweise andere Wünsche aufkamen. Deswegen finde ich es sehr schade, dass man da ein Stück weit im Stich gelassen wurde. Wenn jetzt ein vernünftiges Konzept vorgelegt wird, ist das sicherlich auch schnell umsetzbar. Denn auch die Eigentümer, die vielleicht bisher etwas zu hoch gepokert haben und sich ja nun in Zwangsabwicklung befinden, haben jetzt gar nichts mehr, denn es gibt ja keinen, der das Haus nutzen möchte. Insofern hoffe ich, dass da Bewegung reinkommt.

Nächste Baustelle: Barthel?

Der Barthel als Handelsimmobilie würde nicht mehr funktionieren. Das wäre nicht mehr zeitgemäß. Den aktuellen Vorschlag, altengerechtes Wohnen dort einzurichten, eventuell mit einem Nahversorger, finde ich gut. Das ist ja durchaus eine Gruppe, die noch sehr einzelhandelstreu ist. Die hab‘ ich gerne in der Stadt. Und mit Blick aufs eigene Älterwerden finde ich so eine Lösung deutlich charmanter als ein Altenheim.«

Ich hab‘ ja die Idee einer Markthalle für Heilbronn noch immer nicht ganz aufgegeben. Was sagen Sie denn dazu?

Es gibt in Deutschland leider nur ganz wenige Beispiele von gut funktionierenden Markthallen. Das sind vor allem die Markthallen in Stuttgart oder auch in Freiburg. Ich finde den Gedanken Markthalle sehr charmant und attraktiv. Man muss dann nur die Leute finden, die es betreiben – und zwar nahezu rund um die Uhr. Denn Markthalle heißt ja nicht, zweimal in der Woche Markt, sondern Markthalle heißt jeden Tag Markt. Und da ist die Frage, ob das Potenzial groß genug ist und ob es einen geeigneten Standort gibt. Der müsste schon stadtnah sein und den sehe ich im Moment nicht. Zumal nach meinem aktuellen Kenntnisstand das Rein-Areal, also der Gerber-Parkplatz, wohl unterirdisch den wahrscheinlich ältesten Teil von Heilbronn birgt. Da muss man abwarten, was passiert. Ich glaube, ein wichtiger Schritt sollte sein, dass wir das Thema Wein in der Innenstadt platzieren. Dazu kommt, dass es hier einen Lebensmittelhändler gibt, Ueltzhöfer. Der hat seine Edeka-Märkte wie Markthallen inszeniert. Das hat was. Allein dadurch glaub‘ ich, dass das Thema Markthalle in Heilbronn schwierig wird.