Thomas Kundt: Tatortgeschichten, die unter die Haut gehen, 09.05.26

Tatortreiniger hautnah: Thomas Kundt gewährt seltene Einblicke in reale Schicksale und erschütternde Ereignisse. Als einer der bekanntesten Tatortreiniger Deutschlands begegnet er in seinem Alltag den Spuren von Tragödien, Kriminalfällen und oft auch sozialer Isolation. Auf seiner Tour berichtet er eindrucksvoll von bewegenden Geschichten hinter den Fundorten. Dabei ist er respektvoll, aber ohne die Realität zu beschönigen. Er zeigt, wie wichtig Mitmenschlichkeit und Aufmerksamkeit im Alltag sind. Viele der Fälle stehen im Zusammenhang mit Einsamkeit oder Sucht. Mit seinem Programm »Mord, Maden, Tragödien« richtet er sich an True-Crime-Fans und bietet einen intensiven, nachdenklichen Abend mit authentischen Einblicken.

Thomas Kundt, Sa. 9. Mai, 20 Uhr, Bürgersaal, Tamm, livemacher.de